https://sarabic.ae/20250212/مفاجأة-للاعب-المصري-محمود-كهربا-بعد-مباراة-واحدة-في-ليبيا-1097729642.html
مفاجأة للاعب المصري محمود كهربا بعد مباراة واحدة في ليبيا
مفاجأة للاعب المصري محمود كهربا بعد مباراة واحدة في ليبيا
سبوتنيك عربي
أكدت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، أن نادي الاتحاد الليبي قد كشف عن مفاجأة للاعب المصري محمود كهربا بعد مباراة واحدة في ليبيا. 12.02.2025, سبوتنيك عربي
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2025-02-12T20:05+0000
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وذكر الموقع الإلكتروني "عين ليبيا"، مساء اليوم الأربعاء، أن نادي الاتحاد الليبي فعَّل عقد المصري كهربا، لاعب الأهلي المعار للحصول على خدماته لمدة عام ونصف العام.ويشار إلى أن تفعيل عقد اللاعب كهربا قد جاء بعد مباراة ونصف المباراة فقط، حيث خرج اللاعب المصري مصابا في المباراة الثانية له مع الفريق.وكان فريق الاتحاد الليبي قد ضم كهربا، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، حيث تم تفعيل بند الشراء الموجود في عقد لاعب الفريق المعار من صفوف الأهلي المصري، لمدة موسم ونصف مقابل مليون و200 ألف دولار.وأكدت الصحيفة أنه رغم إصابة محمود كهربا، العضلية التى تعرض لها خلال المباراة الماضية أمام الأولمبي، وهي المباراة الثانية فقط له منذ حضوره إلى الأراضي الليبية، لكنها لن تؤثر على مشاركته في المبارة المقبلة.ويتوقع أن يكون كهربا جاهزا خلال 3 أيام قبل مباراة قمة الجولة الثالثة التي تجمع فريق الاتحاد الليبي بمستضيفه السويحلي بملعب مصراتة، والمقرر إقامتها السبت المقبل.
https://sarabic.ae/20240908/الأهلي-المصري-يحدد-شروط-انتقال-محمود-كهربا-للدوري-السعودي-1092516306.html
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رياضة, الأخبار, منوعات, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار ليبيا اليوم
رياضة, الأخبار, منوعات, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار ليبيا اليوم
مفاجأة للاعب المصري محمود كهربا بعد مباراة واحدة في ليبيا
أكدت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، أن نادي الاتحاد الليبي قد كشف عن مفاجأة للاعب المصري محمود كهربا بعد مباراة واحدة في ليبيا.
وذكر الموقع
الإلكتروني "عين ليبيا"، مساء اليوم الأربعاء، أن نادي الاتحاد الليبي فعَّل عقد المصري كهربا، لاعب الأهلي المعار للحصول على خدماته لمدة عام ونصف العام.
ويشار إلى أن تفعيل عقد اللاعب كهربا قد جاء بعد مباراة ونصف المباراة فقط، حيث خرج اللاعب المصري مصابا في المباراة الثانية له مع الفريق.
وكان فريق الاتحاد الليبي قد ضم كهربا،
على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، حيث تم تفعيل بند الشراء الموجود في عقد لاعب الفريق المعار من صفوف الأهلي المصري، لمدة موسم ونصف مقابل مليون و200 ألف دولار.
وأكدت الصحيفة أنه رغم إصابة محمود كهربا، العضلية التى تعرض لها خلال المباراة الماضية أمام الأولمبي، وهي المباراة الثانية فقط له منذ حضوره إلى الأراضي الليبية
، لكنها لن تؤثر على مشاركته في المبارة المقبلة.
ويتوقع أن يكون كهربا جاهزا خلال 3 أيام قبل مباراة قمة الجولة الثالثة التي تجمع فريق الاتحاد الليبي بمستضيفه السويحلي بملعب مصراتة، والمقرر إقامتها السبت المقبل.