https://sarabic.ae/20250212/نيويورك-أول-إصابة-بسلالة-جدري-القردة-الجديدة-1097702426.html

نيويورك... أول إصابة بسلالة جدري القردة الجديدة

نيويورك... أول إصابة بسلالة جدري القردة الجديدة

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الصحة في ولاية نيويورك، يوم أمس الثلاثاء، عن تسجيل أول إصابة بسلالة جدري القردة الجديدة، مما يزيد المخاوف العالمية بشأن انتشار المتحور الذي لا يعرف... 12.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-12T08:58+0000

2025-02-12T08:58+0000

2025-02-12T08:58+0000

مجتمع

الولايات المتحدة الأمريكية

منوعات

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وأشارت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة "سي دي سي"، تم ثلاث حالات مؤكدة في البلاد، في كاليفورنيا وجورجيا ونيوهامبشير، تسببت فيهم السلالة الفرعية (آي.بي).وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في أغسطس/ آب، أن جدري القردة يشكل حالة طوارئ صحية عامة عالمية، وذلك للمرة الثانية خلال عامين.وجاء ذلك بعد تفش للعدوى الفيروسية في جمهورية الكونغو الديمقراطية والتي انتشرت إلى بلدان مجاورة.وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أشارت منظمة الصحة العالمية في أحدث تقاريرها عن تفشي المرض إلى أن القدرات المحدودة تقف وراء انخفاض إجراء فحوص في جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تعد مركز حالة الطوارىء لجدري القردة.وكانت في وقت سابق من الشهر الماضي، أعلنت السلطات الصحية في الصين أنها رصدت سلالة فرعية متحورة جديدة من جدري القردة مع انتشار العدوى الفيروسية إلى دول أكثر بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عامة في العالم العام الماضي.وينتشر جدري القردة عن طريق الاتصال الوثيق ويسبب أعراضاً تشبه تلك الناجمة عن الإنفلونزا وتقرحات مليئة بالقيح. ورغم أن المرض عادة ما يكون خفيفاً، فإنه قد يسبب الوفاة في حالات نادرة.الصحة العالمية: تسجيل 14700 إصابة مؤكدة بجدري القردة خلال عام 2024 في أفريقياأبرزها كورونا وجدري القردة.. أمراض معدية تظهر من جديد

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