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بث مباشر... لافروف ونظيره السوداني يعقدان مؤتمرا صحفيا عقب محادثاتهما في موسكو
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https://sarabic.ae/20250212/نيويورك-أول-إصابة-بسلالة-جدري-القردة-الجديدة-1097702426.html
نيويورك... أول إصابة بسلالة جدري القردة الجديدة
نيويورك... أول إصابة بسلالة جدري القردة الجديدة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الصحة في ولاية نيويورك، يوم أمس الثلاثاء، عن تسجيل أول إصابة بسلالة جدري القردة الجديدة، مما يزيد المخاوف العالمية بشأن انتشار المتحور الذي لا يعرف... 12.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-12T08:58+0000
2025-02-12T08:58+0000
مجتمع
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وأشارت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة "سي دي سي"، تم ثلاث حالات مؤكدة في البلاد، في كاليفورنيا وجورجيا ونيوهامبشير، تسببت فيهم السلالة الفرعية (آي.بي).وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في أغسطس/ آب، أن جدري القردة يشكل حالة طوارئ صحية عامة عالمية، وذلك للمرة الثانية خلال عامين.وجاء ذلك بعد تفش للعدوى الفيروسية في جمهورية الكونغو الديمقراطية والتي انتشرت إلى بلدان مجاورة.وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أشارت منظمة الصحة العالمية في أحدث تقاريرها عن تفشي المرض إلى أن القدرات المحدودة تقف وراء انخفاض إجراء فحوص في جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تعد مركز حالة الطوارىء لجدري القردة.وكانت في وقت سابق من الشهر الماضي، أعلنت السلطات الصحية في الصين أنها رصدت سلالة فرعية متحورة جديدة من جدري القردة مع انتشار العدوى الفيروسية إلى دول أكثر بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عامة في العالم العام الماضي.وينتشر جدري القردة عن طريق الاتصال الوثيق ويسبب أعراضاً تشبه تلك الناجمة عن الإنفلونزا وتقرحات مليئة بالقيح. ورغم أن المرض عادة ما يكون خفيفاً، فإنه قد يسبب الوفاة في حالات نادرة.الصحة العالمية: تسجيل 14700 إصابة مؤكدة بجدري القردة خلال عام 2024 في أفريقياأبرزها كورونا وجدري القردة.. أمراض معدية تظهر من جديد
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الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات
الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات

نيويورك... أول إصابة بسلالة جدري القردة الجديدة

08:58 GMT 12.02.2025
© AP Photoفيروس "جدري القردة"
فيروس جدري القردة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2025
© AP Photo
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أعلنت وزارة الصحة في ولاية نيويورك، يوم أمس الثلاثاء، عن تسجيل أول إصابة بسلالة جدري القردة الجديدة، مما يزيد المخاوف العالمية بشأن انتشار المتحور الذي لا يعرف عنه الكثير.
وأشارت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة "سي دي سي"، تم ثلاث حالات مؤكدة في البلاد، في كاليفورنيا وجورجيا ونيوهامبشير، تسببت فيهم السلالة الفرعية (آي.بي).

وقالت سلطات الصحة العامة، يوم الثلاثاء، إن تفشي مرض الحصبة في غرب تكساس توسع، بينما تم تأكيد حالة إصابة جديدة عبر حدود الولاية في نيو مكسيكو.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في أغسطس/ آب، أن جدري القردة يشكل حالة طوارئ صحية عامة عالمية، وذلك للمرة الثانية خلال عامين.

وأعلنت إدارة الخدمات الصحية في تكساس عن تسجيل 24 حالة إصابة بالحصبة مرتبطة بظهور الأعراض خلال الأسبوعين الماضيين.

وجاء ذلك بعد تفش للعدوى الفيروسية في جمهورية الكونغو الديمقراطية والتي انتشرت إلى بلدان مجاورة.
سكان يفرون من القتال بين متمردي حركة 23 مارس والقوات الكونغولية بالقرب من كيبومبا، بعض 20 كم شمال غوما، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الكونغو، 29 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2024
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وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أشارت منظمة الصحة العالمية في أحدث تقاريرها عن تفشي المرض إلى أن القدرات المحدودة تقف وراء انخفاض إجراء فحوص في جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تعد مركز حالة الطوارىء لجدري القردة.

ولفتت إلى أن الدول الثلاث التي أبلغت عن أكبر عدد من الإصابات حتى 8 سبتمبر 2024، كانت جمهورية الكونغو الديمقراطية، تليها بوروندي (1489 حالة مشتبه بها ولا وفيات)، ونيجيريا (935 حالة مشتبه بها ولا وفيات).

وكانت في وقت سابق من الشهر الماضي، أعلنت السلطات الصحية في الصين أنها رصدت سلالة فرعية متحورة جديدة من جدري القردة مع انتشار العدوى الفيروسية إلى دول أكثر بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عامة في العالم العام الماضي.

وقال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الصين إنه رصد تفشياً للسلالة الفرعية (آي بي) بدأ بإصابة أجنبي، لديه تاريخ من السفر والإقامة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بالعدوى.

وينتشر جدري القردة عن طريق الاتصال الوثيق ويسبب أعراضاً تشبه تلك الناجمة عن الإنفلونزا وتقرحات مليئة بالقيح. ورغم أن المرض عادة ما يكون خفيفاً، فإنه قد يسبب الوفاة في حالات نادرة.
الصحة العالمية: تسجيل 14700 إصابة مؤكدة بجدري القردة خلال عام 2024 في أفريقيا
أبرزها كورونا وجدري القردة.. أمراض معدية تظهر من جديد
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