https://sarabic.ae/20250213/الرئيس-التنفيذي-لـألمينيوم-الإمارات-العالمية-يتحدث-لـسبوتنيك-عن-التطورات-الاقتصادية-في-2025--1097752910.html

الرئيس التنفيذي لـ"ألمينيوم الإمارات العالمية" يتحدث لـ"سبوتنيك" عن التطورات الاقتصادية في 2025

الرئيس التنفيذي لـ"ألمينيوم الإمارات العالمية" يتحدث لـ"سبوتنيك" عن التطورات الاقتصادية في 2025

سبوتنيك عربي

توقع السيد عبد الناصر إبراهيم سيف بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة "ألمينيوم الإمارات العالمية"، أن الطلب على الألمنيوم سيزداد خلال 2025. 13.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-13T15:24+0000

2025-02-13T15:24+0000

2025-02-13T15:24+0000

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وقال في تصريح لـ"سبوتنيك" على هامش القمة العالمية للحكومات، إن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين لن تؤثر على الأسعار.وأجاب عن سؤال حول تأثير المنافسة التجارية بين الصين والولايات المتحدة على قطاع الألمنيوم: قطاعنا مطلوب للتنمية المستدامة ولا أعتقد أن هذه المنافسة تؤثر على تجارتنا، كون سوق المنافسة واسع ويحتوي الجميع.وانطلقت الثلاثاء الماضي، فعاليات أعمال القمة العالمية للحكومات في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، و140 حكومة.كما تشهد القمة مشاركة نحو 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 6000 مشارك، وتركّز القمة على التعاون الدولي ومواجهة التحديات واستكشاف الفرص في ظل التطورات التكنولوجية والرقمية.

https://sarabic.ae/20250213/وزير-التحول-الرقمي-في-مقدونيا-الشمالية-يتحدث-عن-علاقة-بلاده-مع-روسيا-فيديو-1097752534.html

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القمة العالمية للحكومات, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك