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الرئيس التنفيذي لـ"ألمينيوم الإمارات العالمية" يتحدث لـ"سبوتنيك" عن التطورات الاقتصادية في 2025
الرئيس التنفيذي لـ"ألمينيوم الإمارات العالمية" يتحدث لـ"سبوتنيك" عن التطورات الاقتصادية في 2025
سبوتنيك عربي
توقع السيد عبد الناصر إبراهيم سيف بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة "ألمينيوم الإمارات العالمية"، أن الطلب على الألمنيوم سيزداد خلال 2025. 13.02.2025, سبوتنيك عربي
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2025-02-13T15:24+0000
القمة العالمية للحكومات
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حصري
تقارير سبوتنيك
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وقال في تصريح لـ"سبوتنيك" على هامش القمة العالمية للحكومات، إن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين لن تؤثر على الأسعار.وأجاب عن سؤال حول تأثير المنافسة التجارية بين الصين والولايات المتحدة على قطاع الألمنيوم: قطاعنا مطلوب للتنمية المستدامة ولا أعتقد أن هذه المنافسة تؤثر على تجارتنا، كون سوق المنافسة واسع ويحتوي الجميع.وانطلقت الثلاثاء الماضي، فعاليات أعمال القمة العالمية للحكومات في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، و140 حكومة.كما تشهد القمة مشاركة نحو 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 6000 مشارك، وتركّز القمة على التعاون الدولي ومواجهة التحديات واستكشاف الفرص في ظل التطورات التكنولوجية والرقمية.
https://sarabic.ae/20250213/وزير-التحول-الرقمي-في-مقدونيا-الشمالية-يتحدث-عن-علاقة-بلاده-مع-روسيا-فيديو-1097752534.html
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القمة العالمية للحكومات, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
القمة العالمية للحكومات, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك

الرئيس التنفيذي لـ"ألمينيوم الإمارات العالمية" يتحدث لـ"سبوتنيك" عن التطورات الاقتصادية في 2025

15:24 GMT 13.02.2025
© Sputnik . Nagham Kabbasعبد الناصر إبراهيم سيف بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة "ألمينيوم الإمارات" العالمية
عبد الناصر إبراهيم سيف بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة ألمينيوم الإمارات العالمية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2025
© Sputnik . Nagham Kabbas
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حصري
توقع السيد عبد الناصر إبراهيم سيف بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة "ألمينيوم الإمارات العالمية"، أن الطلب على الألمنيوم سيزداد خلال 2025.
وقال في تصريح لـ"سبوتنيك" على هامش القمة العالمية للحكومات، إن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين لن تؤثر على الأسعار.

وأضاف عبد الناصر أن "نعمل منذ 45 في مجال الألمنيوم، والطلب على هذا المعدن في ازدياد مستمر، ونسعى إلى تطوير شركتنا في العام الحالي والأعوام المقبلة".

وأجاب عن سؤال حول تأثير المنافسة التجارية بين الصين والولايات المتحدة على قطاع الألمنيوم: قطاعنا مطلوب للتنمية المستدامة ولا أعتقد أن هذه المنافسة تؤثر على تجارتنا، كون سوق المنافسة واسع ويحتوي الجميع.
ستيفان أنتونوفسكي، وزير التحول الرقمي في حكومة جمهورية مقدونيا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2025
وزير التحول الرقمي في مقدونيا الشمالية يتحدث عن علاقة بلاده مع روسيا... فيديو
14:45 GMT
وانطلقت الثلاثاء الماضي، فعاليات أعمال القمة العالمية للحكومات في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، و140 حكومة.
كما تشهد القمة مشاركة نحو 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 6000 مشارك، وتركّز القمة على التعاون الدولي ومواجهة التحديات واستكشاف الفرص في ظل التطورات التكنولوجية والرقمية.
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