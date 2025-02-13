https://sarabic.ae/20250213/بورصة-موسكو-تسجل-أحجام-تداول-قياسية-1097744721.html

بورصة موسكو تسجل أحجام تداول قياسية

بورصة موسكو تسجل أحجام تداول قياسية

سبوتنيك عربي

سجلت بورصة موسكو، اليوم الخميس، أحجام تداول قياسية للأسهم منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، وذلك على خلفية الأخبار الجيوسياسية. 13.02.2025, سبوتنيك عربي

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أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الأربعاء، محادثة هاتفية استمرت قرابة ساعة ونصف الساعة. وأفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيسين ناقشا القضايا المتعلقة بتبادل المواطنين الروس والأمريكيين، بالإضافة إلى العلاقات الاقتصادية بين البلدين.وتطرق الرئيسان أيضا إلى العلاقات الثنائية الروسية الأمريكية في المجال الاقتصادي. واتفق بوتين وترامب على مواصلة الاتصالات الشخصية، بما في ذلك تنظيم لقاء شخصي.واستمر النمو خلال الجلسة الصباحية، اليوم الخميس، حيث قفز مؤشر بورصة موسكو إلى 3289.64 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مايو/أيار من العام الماضي، كما تم تسجيل حجم قياسي لتداول الأسهم والسندات في التاريخ، بلغ 85 مليار روبل، حسبما ذكرت بورصة موسكو.وفي الوقت نفسه، سجل مؤشر أسعار السندات الحكومية في بورصة موسكو، اليوم الخميس، الحد الأقصى منذ 24 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، مرتفعا بنسبة 3.87% عند إغلاق، يوم أمس الأربعاء، إلى 107.41 نقطة.سعر العملة المشفرة "بيتكوين" يتجاوز عتبة الـ 106 آلاف دولار لأول مرة في تاريخهاسعر الذهب يصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق ويتجاوز 2700 دولار للأوقية

https://sarabic.ae/20250119/حجم-تداولات-عملة-ترامب-المشفرة-يتجاوز-10-مليارات-دولار-في-24-ساعة-1096929101.html

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