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فرنسا تعلق على محاولة اغتيال وزير ليبي

فرنسا تعلق على محاولة اغتيال وزير ليبي

سبوتنيك عربي

علّقت السفارة الفرنسية لدى ليبيا، اليوم الخميس، على محاولة الاغتيال، التي تعرض لها أمس، وزير الدولة بحكومة الوحدة الليبية الموقتة، عادل جمعة. 13.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-13T12:35+0000

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وأدانت السفارة الفرنسية الهجوم المسلح، الذي استهدف وزير الدولة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عادل جمعة، مؤكدة أنها "تضم صوتها إلى البعثة الأممية في إدانة الهجوم"، بحسب بيان نشرته عبر منصة "إكس".وفي وقت سابق، أدانت حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، بشدة، محاولة الاغتيال التي استهدفت وزير الدولة لشؤون الوزراء عادل جمعة، أمس الأربعاء، مؤكدة التزامها التام بالكشف عن ملابسات الحادث وملاحقة المسؤولين عنه.وبحسب مراسل "سبوتنيك" في ليبيا، أوضحت الحكومة في بيان رسمي، أن "سيارة الوزير تعرضت لإطلاق نار مباشر أثناء سيرها على الطريق السريع في طرابلس، من قبل جهة مجهولة، ما شكل تهديدا مباشرا لحياته".وأكد البيان أن الحالة الصحية للوزير مستقرة، في حين باشرت الأجهزة الأمنية المختصة على الفور تحقيقا مكثفا لتحديد الجناة وتقديمهم للعدالة في أسرع وقت ممكن.وشددت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، على أنها لن "تتهاون مع أي محاولات تستهدف أمن الدولة واستقرارها، مؤكدة استمرار جهودها في تعزيز الأمن وفرض سيادة القانون لضمان حماية المسؤولين والمواطنين على حد سواء".وقالت صحيفة "المرصد" الليبية، إن "مركبة الوزير تعرضت لـ14 رصاصة أصابته 2 منها في ساقيه، نُقل على إثرها لقسم العناية في مستشفى أبوسليم للحوادث"، دون المزيد من التفاصيل.

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