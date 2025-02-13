https://sarabic.ae/20250213/فرنسا-تعلق-على-محاولة-اغتيال-وزير-ليبي-1097745692.html
فرنسا تعلق على محاولة اغتيال وزير ليبي
فرنسا تعلق على محاولة اغتيال وزير ليبي
سبوتنيك عربي
علّقت السفارة الفرنسية لدى ليبيا، اليوم الخميس، على محاولة الاغتيال، التي تعرض لها أمس، وزير الدولة بحكومة الوحدة الليبية الموقتة، عادل جمعة. 13.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-13T12:35+0000
2025-02-13T12:35+0000
2025-02-13T12:35+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
الأخبار
أخبار فرنسا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0d/1093710153_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_58761a2a97e0b9544c97165f3ccee668.jpg
وأدانت السفارة الفرنسية الهجوم المسلح، الذي استهدف وزير الدولة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عادل جمعة، مؤكدة أنها "تضم صوتها إلى البعثة الأممية في إدانة الهجوم"، بحسب بيان نشرته عبر منصة "إكس".وفي وقت سابق، أدانت حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، بشدة، محاولة الاغتيال التي استهدفت وزير الدولة لشؤون الوزراء عادل جمعة، أمس الأربعاء، مؤكدة التزامها التام بالكشف عن ملابسات الحادث وملاحقة المسؤولين عنه.وبحسب مراسل "سبوتنيك" في ليبيا، أوضحت الحكومة في بيان رسمي، أن "سيارة الوزير تعرضت لإطلاق نار مباشر أثناء سيرها على الطريق السريع في طرابلس، من قبل جهة مجهولة، ما شكل تهديدا مباشرا لحياته".وأكد البيان أن الحالة الصحية للوزير مستقرة، في حين باشرت الأجهزة الأمنية المختصة على الفور تحقيقا مكثفا لتحديد الجناة وتقديمهم للعدالة في أسرع وقت ممكن.وشددت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، على أنها لن "تتهاون مع أي محاولات تستهدف أمن الدولة واستقرارها، مؤكدة استمرار جهودها في تعزيز الأمن وفرض سيادة القانون لضمان حماية المسؤولين والمواطنين على حد سواء".وقالت صحيفة "المرصد" الليبية، إن "مركبة الوزير تعرضت لـ14 رصاصة أصابته 2 منها في ساقيه، نُقل على إثرها لقسم العناية في مستشفى أبوسليم للحوادث"، دون المزيد من التفاصيل.
https://sarabic.ae/20250210/وزير-الخارجية-المصري-ونظيره-الأمريكي-يبحثان-التطورات-في-غزة-وسوريا-وليبيا-والسودان-والبحر-الأحمر-1097652125.html
https://sarabic.ae/20250203/بعثة-الأمم-المتحدة-في-ليبيا-تعلن-قرب-انتهاء-فرز-مرشحي-اللجنة-الاستشارية-1097446222.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0d/1093710153_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7d42a4c680e02cbfedfff0e84c2b08c8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, أخبار فرنسا
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, أخبار فرنسا
فرنسا تعلق على محاولة اغتيال وزير ليبي
علّقت السفارة الفرنسية لدى ليبيا، اليوم الخميس، على محاولة الاغتيال، التي تعرض لها أمس، وزير الدولة بحكومة الوحدة الليبية الموقتة، عادل جمعة.
وأدانت السفارة الفرنسية الهجوم المسلح، الذي استهدف وزير الدولة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عادل جمعة، مؤكدة أنها "تضم صوتها إلى البعثة الأممية في إدانة الهجوم"، بحسب بيان نشرته عبر منصة "إكس".
وفي وقت سابق، أدانت حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة
، بشدة، محاولة الاغتيال التي استهدفت وزير الدولة لشؤون الوزراء عادل جمعة، أمس الأربعاء، مؤكدة التزامها التام بالكشف عن ملابسات الحادث وملاحقة المسؤولين عنه.
وبحسب مراسل "سبوتنيك
" في ليبيا، أوضحت الحكومة في بيان رسمي، أن "سيارة الوزير تعرضت لإطلاق نار مباشر أثناء سيرها على الطريق السريع في طرابلس، من قبل جهة مجهولة، ما شكل تهديدا مباشرا لحياته".
وأكد البيان أن الحالة الصحية للوزير مستقرة، في حين باشرت الأجهزة الأمنية المختصة على الفور تحقيقا مكثفا لتحديد الجناة وتقديمهم للعدالة في أسرع وقت ممكن.
وشددت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، على أنها لن "تتهاون مع أي محاولات تستهدف أمن الدولة واستقرارها، مؤكدة استمرار جهودها في تعزيز الأمن وفرض سيادة القانون لضمان حماية المسؤولين والمواطنين على حد سواء".
وأفادت وسائل إعلام ليبية، في وقت سابق من يوم أمس، بإصابة عادل جمعة، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الليبي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، بعيار ناري، بعد تعرض مركبته لوابل من الرصاص على طريق سريع في طرابلس.
وقالت صحيفة "المرصد" الليبية، إن "مركبة الوزير تعرضت لـ14 رصاصة أصابته 2 منها في ساقيه، نُقل على إثرها لقسم العناية في مستشفى أبوسليم للحوادث"، دون المزيد من التفاصيل.