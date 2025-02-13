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فرنسا تعلق على محاولة اغتيال وزير ليبي
فرنسا تعلق على محاولة اغتيال وزير ليبي
سبوتنيك عربي
علّقت السفارة الفرنسية لدى ليبيا، اليوم الخميس، على محاولة الاغتيال، التي تعرض لها أمس، وزير الدولة بحكومة الوحدة الليبية الموقتة، عادل جمعة. 13.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-13T12:35+0000
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وأدانت السفارة الفرنسية الهجوم المسلح، الذي استهدف وزير الدولة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عادل جمعة، مؤكدة أنها "تضم صوتها إلى البعثة الأممية في إدانة الهجوم"، بحسب بيان نشرته عبر منصة "إكس".وفي وقت سابق، أدانت حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، بشدة، محاولة الاغتيال التي استهدفت وزير الدولة لشؤون الوزراء عادل جمعة، أمس الأربعاء، مؤكدة التزامها التام بالكشف عن ملابسات الحادث وملاحقة المسؤولين عنه.وبحسب مراسل "سبوتنيك" في ليبيا، أوضحت الحكومة في بيان رسمي، أن "سيارة الوزير تعرضت لإطلاق نار مباشر أثناء سيرها على الطريق السريع في طرابلس، من قبل جهة مجهولة، ما شكل تهديدا مباشرا لحياته".وأكد البيان أن الحالة الصحية للوزير مستقرة، في حين باشرت الأجهزة الأمنية المختصة على الفور تحقيقا مكثفا لتحديد الجناة وتقديمهم للعدالة في أسرع وقت ممكن.وشددت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، على أنها لن "تتهاون مع أي محاولات تستهدف أمن الدولة واستقرارها، مؤكدة استمرار جهودها في تعزيز الأمن وفرض سيادة القانون لضمان حماية المسؤولين والمواطنين على حد سواء".وقالت صحيفة "المرصد" الليبية، إن "مركبة الوزير تعرضت لـ14 رصاصة أصابته 2 منها في ساقيه، نُقل على إثرها لقسم العناية في مستشفى أبوسليم للحوادث"، دون المزيد من التفاصيل.
https://sarabic.ae/20250210/وزير-الخارجية-المصري-ونظيره-الأمريكي-يبحثان-التطورات-في-غزة-وسوريا-وليبيا-والسودان-والبحر-الأحمر-1097652125.html
https://sarabic.ae/20250203/بعثة-الأمم-المتحدة-في-ليبيا-تعلن-قرب-انتهاء-فرز-مرشحي-اللجنة-الاستشارية-1097446222.html
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, أخبار فرنسا
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, أخبار فرنسا

فرنسا تعلق على محاولة اغتيال وزير ليبي

12:35 GMT 13.02.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERYالعاصمة الليبية طرابلس
العاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
علّقت السفارة الفرنسية لدى ليبيا، اليوم الخميس، على محاولة الاغتيال، التي تعرض لها أمس، وزير الدولة بحكومة الوحدة الليبية الموقتة، عادل جمعة.
وأدانت السفارة الفرنسية الهجوم المسلح، الذي استهدف وزير الدولة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عادل جمعة، مؤكدة أنها "تضم صوتها إلى البعثة الأممية في إدانة الهجوم"، بحسب بيان نشرته عبر منصة "إكس".
وفي وقت سابق، أدانت حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، بشدة، محاولة الاغتيال التي استهدفت وزير الدولة لشؤون الوزراء عادل جمعة، أمس الأربعاء، مؤكدة التزامها التام بالكشف عن ملابسات الحادث وملاحقة المسؤولين عنه.
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الأمريكي ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2025
وزير الخارجية المصري ونظيره الأمريكي يبحثان التطورات في غزة وسوريا وليبيا والسودان والبحر الأحمر
10 فبراير, 19:53 GMT
وبحسب مراسل "سبوتنيك" في ليبيا، أوضحت الحكومة في بيان رسمي، أن "سيارة الوزير تعرضت لإطلاق نار مباشر أثناء سيرها على الطريق السريع في طرابلس، من قبل جهة مجهولة، ما شكل تهديدا مباشرا لحياته".
وأكد البيان أن الحالة الصحية للوزير مستقرة، في حين باشرت الأجهزة الأمنية المختصة على الفور تحقيقا مكثفا لتحديد الجناة وتقديمهم للعدالة في أسرع وقت ممكن.
طرابلس - ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2025
بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تعلن قرب انتهاء فرز مرشحي اللجنة الاستشارية
3 فبراير, 22:44 GMT
وشددت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، على أنها لن "تتهاون مع أي محاولات تستهدف أمن الدولة واستقرارها، مؤكدة استمرار جهودها في تعزيز الأمن وفرض سيادة القانون لضمان حماية المسؤولين والمواطنين على حد سواء".
وأفادت وسائل إعلام ليبية، في وقت سابق من يوم أمس، بإصابة عادل جمعة، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الليبي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، بعيار ناري، بعد تعرض مركبته لوابل من الرصاص على طريق سريع في طرابلس.
وقالت صحيفة "المرصد" الليبية، إن "مركبة الوزير تعرضت لـ14 رصاصة أصابته 2 منها في ساقيه، نُقل على إثرها لقسم العناية في مستشفى أبوسليم للحوادث"، دون المزيد من التفاصيل.
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