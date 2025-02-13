https://sarabic.ae/20250213/مسؤول-بمركز-دبي-المالي-العالمي-لـسبوتنيك-إنهاء-الصراعات-هو-المحرك-الرئيسي-للنمو-الاقتصادي-1097738208.html
مسؤول بمركز دبي المالي العالمي لـ"سبوتنيك": إنهاء الصراعات هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.. فيديو
مسؤول بمركز دبي المالي العالمي لـ"سبوتنيك": إنهاء الصراعات هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.. فيديو
سبوتنيك عربي
صرح الدكتور أحمد بن حسن الشيخ، المدير التنفيذي لمجموعة "حسن بن الشيخ للصناعات"، بأن "إنهاء الصراعات والنزاعات في العالم هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي... 13.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-13T07:29+0000
2025-02-13T07:29+0000
2025-02-13T07:50+0000
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وقال الشيخ، وهوعضو مجلس إدارة سلطة "مركز دبي المالي العالمي"، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إن "القمة العالمية للحكومات تبحث على أجندتها هذا الموضوع، إضافة إلى موضوعات مهمة ومتنوعة".وانطلقت الثلاثاء الماضي، فعاليات أعمال القمة العالمية للحكومات في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، و140 حكومة.كما تشهد القمة مشاركة نحو 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 6000 مشارك.وتركّز القمة على التعاون الدولي ومواجهة التحديات واستكشاف الفرص في ظل التطورات التكنولوجية والرقمية.
https://sarabic.ae/20250212/مسؤولة-تتحدث-لـسبوتنيك-عن-جهود-مصر-في-الرقمنة-والذكاء-الاصطناعي-1097714203.html
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القمة العالمية للحكومات, أخبار الإمارات العربية المتحدة, دبي, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حصري
القمة العالمية للحكومات, أخبار الإمارات العربية المتحدة, دبي, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حصري
مسؤول بمركز دبي المالي العالمي لـ"سبوتنيك": إنهاء الصراعات هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.. فيديو
07:29 GMT 13.02.2025 (تم التحديث: 07:50 GMT 13.02.2025)
حصري
صرح الدكتور أحمد بن حسن الشيخ، المدير التنفيذي لمجموعة "حسن بن الشيخ للصناعات"، بأن "إنهاء الصراعات والنزاعات في العالم هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي ولتحقيق استثمار جيد".
وقال الشيخ، وهوعضو مجلس إدارة سلطة "مركز دبي المالي العالمي"، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إن "القمة العالمية للحكومات تبحث على أجندتها هذا الموضوع، إضافة إلى موضوعات مهمة ومتنوعة".
وانطلقت الثلاثاء الماضي، فعاليات أعمال القمة العالمية للحكومات
في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، و140 حكومة.
كما تشهد القمة مشاركة نحو 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 6000 مشارك.
وتركّز القمة على التعاون الدولي ومواجهة التحديات
واستكشاف الفرص في ظل التطورات التكنولوجية والرقمية.