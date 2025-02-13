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وزيرة المعلومات بمملكة إيسواتيني تتحدث لـ"سبوتنيك" عن علاقة بلادها بروسيا
وزيرة المعلومات بمملكة إيسواتيني تتحدث لـ"سبوتنيك" عن علاقة بلادها بروسيا
سبوتنيك عربي
تحدثت سافانا مازيا، وزيرة المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا في حكومة مملكة إيسواتيني، لوكالة "سبوتنيك"، عن أهمية القمة العالمية للحكومات في دبي، وعلاقة بلادها... 13.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-13T13:11+0000
2025-02-13T13:11+0000
حصري
القمة العالمية للحكومات
العالم
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وصرحت الوزير على هامش أعمال القمة، قائلة إنها "كانت قمة رائعة، لقد تعلمنا الكثير، وتباحثنا مع بعض البلدان حول مختلف القضايا مثل الأمن السيبراني، وأيضًا قضية الفضاء الإلكتروني".وأعربت مازيا عن تقديرها لدور روسيا وعلاقتها ببلادها قائلة إن "روسيا كانت وستظل شريكًا جيدًا لنا، ونتطلع إلى القيام بأشياء عظيمة مع شعب روسيا، وأن نكون قادرين على التعاون في العديد من الأشياء التي يمكن أن تدفعنا جميعًا إلى الأمام، وأن نكون قادرين كذلك على التحول الرقمي بالكامل، وتلبية احتياجات شعبنا".في السياق ذاته وعلى هامش القمة العالمية للحكومات صرح الدكتور أحمد بن حسن الشيخ، المدير التنفيذي لمجموعة "حسن بن الشيخ للصناعات"، بأن "إنهاء الصراعات والنزاعات في العالم هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي ولتحقيق استثمار جيد".وقال الشيخ، وهوعضو مجلس إدارة سلطة "مركز دبي المالي العالمي"، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إن "القمة العالمية للحكومات تبحث على أجندتها هذا الموضوع، إضافة إلى موضوعات مهمة ومتنوعة".وانطلقت الثلاثاء الماضي، فعاليات أعمال القمة العالمية للحكومات في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، و140 حكومة.كما تشهد القمة مشاركة نحو 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 6000 مشارك، وتركّز القمة على التعاون الدولي ومواجهة التحديات واستكشاف الفرص في ظل التطورات التكنولوجية والرقمية.
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حصري, القمة العالمية للحكومات, العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم
حصري, القمة العالمية للحكومات, العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم

وزيرة المعلومات بمملكة إيسواتيني تتحدث لـ"سبوتنيك" عن علاقة بلادها بروسيا

13:11 GMT 13.02.2025
© unsplash/Sergey Beschastnykhعلم روسيا
علم روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2025
© unsplash/Sergey Beschastnykh
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حصري
تحدثت سافانا مازيا، وزيرة المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا في حكومة مملكة إيسواتيني، لوكالة "سبوتنيك"، عن أهمية القمة العالمية للحكومات في دبي، وعلاقة بلادها مع روسيا الاتحادية.
وصرحت الوزير على هامش أعمال القمة، قائلة إنها "كانت قمة رائعة، لقد تعلمنا الكثير، وتباحثنا مع بعض البلدان حول مختلف القضايا مثل الأمن السيبراني، وأيضًا قضية الفضاء الإلكتروني".
وأعربت مازيا عن تقديرها لدور روسيا وعلاقتها ببلادها قائلة إن "روسيا كانت وستظل شريكًا جيدًا لنا، ونتطلع إلى القيام بأشياء عظيمة مع شعب روسيا، وأن نكون قادرين على التعاون في العديد من الأشياء التي يمكن أن تدفعنا جميعًا إلى الأمام، وأن نكون قادرين كذلك على التحول الرقمي بالكامل، وتلبية احتياجات شعبنا".
في السياق ذاته وعلى هامش القمة العالمية للحكومات صرح الدكتور أحمد بن حسن الشيخ، المدير التنفيذي لمجموعة "حسن بن الشيخ للصناعات"، بأن "إنهاء الصراعات والنزاعات في العالم هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي ولتحقيق استثمار جيد".
وقال الشيخ، وهوعضو مجلس إدارة سلطة "مركز دبي المالي العالمي"، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إن "القمة العالمية للحكومات تبحث على أجندتها هذا الموضوع، إضافة إلى موضوعات مهمة ومتنوعة".
وانطلقت الثلاثاء الماضي، فعاليات أعمال القمة العالمية للحكومات في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، و140 حكومة.
كما تشهد القمة مشاركة نحو 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 6000 مشارك، وتركّز القمة على التعاون الدولي ومواجهة التحديات واستكشاف الفرص في ظل التطورات التكنولوجية والرقمية.
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