https://sarabic.ae/20250213/وزير-الاقتصاد-اللبناني-السابق-لـسبوتنيك-انتخاب-الرئيسين-بارقة-أمل-للخروج-من-المأزق-الحالي-1097757657.html

وزير الاقتصاد اللبناني السابق لـ"سبوتنيك": انتخاب الرئيسين بارقة أمل للخروج من المأزق الحالي

وزير الاقتصاد اللبناني السابق لـ"سبوتنيك": انتخاب الرئيسين بارقة أمل للخروج من المأزق الحالي

سبوتنيك عربي

أشاد وزير الاقتصاد والتجارة السابق في لبنان، أمين سلام، اليوم الخميس، بفعاليات القمة العالمية للحكومات التي تنظمها دولة الإمارات، وقال إنها "مميزة جدا، وتشهد... 13.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-13T17:07+0000

2025-02-13T17:07+0000

2025-02-13T17:08+0000

حوارات

حصري

لبنان

القمة العالمية للحكومات

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وأضاف في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن لبنان في وضع اقتصادي صعب، لا سيما بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة، لكن انتخاب الرئيس ورئيس الحكومة الجديدة وهما رجلا دولة وقانون، يمثل بارقة أمل للخروج من هذه الأزمات.وشدد على عمق العلاقات بين لبنان وروسيا، واستعداد موسكو الدائم لتقديم المساعدة لبيروت، كما أشاد بحيادية وموضوعية وكالة "سبوتنيك"، وقال إنها كانت دائما حاضرة في كل الأزمات التي واجهت لبنان.وإلى نص المقابلة:بداية.. حدثنا عن القمة العالمية للحكومات التي تنظمها دبي؟مما لا شك فيه أن قمة الحكومات العربية فعالية مميزة جدا وعلى مستوى عال، وكل عام تشهد تطورا أكبر، وتضيف طاقات جديدة، وتجمع الخبراء ورجال الدول والمؤسسات والقطاع الخاص تحت سقف واحد، حيث يناقشون مستقبل المرحلة القادمة، ومصير الدول والاقتصاد والمال والتكنولوجيا، إذ تخلق مناخا تقاربيا بين الدول العربية والأجنبية، وتظهر الفرص التي يمكن التعاون بها، من أجل ازدهار اقتصادي واجتماعي وبيئي أفضل.وفيما ركزت هذه النسخة من القمة؟كان التركيز في المقام الأول على موضوع "الذكاء الاصطناعي" التقدم التكنولوجي، ومناقشة دورها في المرحلة المقبلة، ونحن سعداء بأن نكون متواجدين وسط هذه القامات والخبراء المهمة من كل أقطار العالم العربي ودول العالم، من أجل التواصل ومناقشة كل هذه الموضوعات، وبناء جسور جديدة للتواصل، وتطوير أخرى موجودة بين كل الدول الحاضرة.إلى أين وصل الوضع في لبنان بعد وقف إطلاق النار مع إسرائيل؟وصل لبنان إلى مرحلة صعبة بعد الأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية، الخانقة التي عمرها 5 سنوات، جاءت الحرب الإسرائيلية من 5 أشهر لتلقي بظلالها على لبنان وتزيد من المأساة والخسائر في لبنان، لبنان اليوم في موقع صعب، لكن هناك بارقة أمل كبيرة، بانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.كيف ترى خطوة انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة الجديدة؟بات هناك رئيسان للبنان من رجال الدولة والقانون، استطاعا أن يغيّرا المعادلة السياسية ببداية مشوارهما، ونأمل أن يحظيا بدعم من المجتمع الدول والدول العربية، لإعادة إعمار لبنان وبناء الاقتصاد اللبناني.إلى أي درجة تقيم التعاطي العربي والدولي مع هذه الخطوة في لبنان؟يبدو أن كل المجتمع الدولي والأشقاء في الدول العربية يريدون أن يشاهدوا لبنان بالمكان الذي يليق به وتعودا على أن يكون له، عاصمة للثقافة والعلم والجمال والاقتصاد، نحن لدينا ورشة عمل كبيرة، وبجهود الحكومة الجديدة سوف يستطيع لبنان أن يجتاز هذه المراحل، ويتخطى ما ألقت به الحرب من ظلال وظلام عليه.حدثنا عن العلاقات الروسية اللبنانية؟الجميع يعلم أن هناك قنوات تواصل وعلاقات مميزة بين روسيا ولبنان، وهي سياسية واجتماعية واقتصادية، وأنا كوزير اقتصاد كانت لي عدة فرص للتواصل مع الجانب الروسي لدعم لبنان بعدة أمور اقتصادية ومالية.ودائما روسيا كانت واضحة، وأنها مستعدة لمساعدة لبنان والتعاون معه، ونأمل أن يستمر هذا الجو الإيجابي، وأن تهدأ الأمور بسوريا ويستطع لبنان وسوريا والمنطقة المجاورة القيام بعمل أكبر دبلوماسيا وسياسيا واقتصاديا مع روسيا.في ظل الممارسات الغربية.. وجه كلمة لوكالة "سبوتنيك"؟وكالة "سبوتنيك" دائما حاضرة ومتابعة لكل الموضوعات، خلال كل الأزمات اللبنانية "سبوتنيك" كانت معنا، ونقلت الأخبار بكل شفافية ووضوح، ولنا تجارب إيجابية كدولة وحكومة معها.أجرى المقابلة: وائل مجدي

https://sarabic.ae/20241121/روسيا-تسلم-لبنان-24-طنا-من-المساعدات-الإنسانية-1095026388.html

https://sarabic.ae/20250109/جوزيف-عون-من-قيادة-الجيش-إلى-رئيس-لبنان-1096630226.html

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