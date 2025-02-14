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https://sarabic.ae/20250214/المجر-نأمل-بإعادة-دمج-روسيا-في-نظام-الأمن-والاقتصاد-والطاقة-الأوروبي-1097768172.html
المجر: نأمل بإعادة دمج روسيا في نظام الأمن والاقتصاد والطاقة الأوروبي
المجر: نأمل بإعادة دمج روسيا في نظام الأمن والاقتصاد والطاقة الأوروبي
سبوتنيك عربي
أعرب رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، عن أمله في أن يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مرة أخرى، بدمج روسيا في نظام الأمن والاقتصاد والطاقة الأوروبي. 14.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-14T08:12+0000
2025-02-14T08:13+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا
دونالد ترامب
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وقال أوربان في مقابلة، اليوم الجمعة: "إذا جاء الرئيس الأمريكي وأقام السلام وتم التوصل إلى اتفاق، أعتقد أنه يعيد دمج روسيا في الاقتصاد العالمي وفي نظام الأمن الأوروبي، وحتى في نظام الطاقة والاقتصاد الأوروبي، فإن هذا سيعطي الاقتصاد المجري، دفعة هائلة وفرصًا عظيمة وسنكسب الكثير عالميا".وأكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، في 31 كانون الثاني/ يناير، أن بودابست ستستخدم حق النقض ضد تمديد العقوبات ضد روسيا، في غضون 6 أشهر، إذا فشلت المفوضية الأوروبية في الوفاء بضمانات أمن الطاقة.وأكد أن النقطة الأساسية في الاتفاقيات هي المفاوضات بشأن استئناف نقل الغاز الروسي عبر أراضي أوكرانيا إلى أوروبا.أوربان: الاتحاد الأوروبي يضخ أموالا في حرب ميؤوس منها
https://sarabic.ae/20250122/أوربان-يدعو-الاتحاد-الأوروبي-لمراجعة-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-1097020882.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا, دونالد ترامب
أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا, دونالد ترامب

المجر: نأمل بإعادة دمج روسيا في نظام الأمن والاقتصاد والطاقة الأوروبي

08:12 GMT 14.02.2025 (تم التحديث: 08:13 GMT 14.02.2025)
© AP Photo / Omar Havanaرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Omar Havana
تابعنا عبر
أعرب رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، عن أمله في أن يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مرة أخرى، بدمج روسيا في نظام الأمن والاقتصاد والطاقة الأوروبي.
وقال أوربان في مقابلة، اليوم الجمعة: "إذا جاء الرئيس الأمريكي وأقام السلام وتم التوصل إلى اتفاق، أعتقد أنه يعيد دمج روسيا في الاقتصاد العالمي وفي نظام الأمن الأوروبي، وحتى في نظام الطاقة والاقتصاد الأوروبي، فإن هذا سيعطي الاقتصاد المجري، دفعة هائلة وفرصًا عظيمة وسنكسب الكثير عالميا".
ووفقا له، فإن المجر تخسر سنويا "مبلغا ضخما" قدره 6.5 مليار يورو بسبب العقوبات، وتود أن يتوقف ذلك.
وأكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، في 31 كانون الثاني/ يناير، أن بودابست ستستخدم حق النقض ضد تمديد العقوبات ضد روسيا، في غضون 6 أشهر، إذا فشلت المفوضية الأوروبية في الوفاء بضمانات أمن الطاقة.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجتمع مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
أوربان يدعو الاتحاد الأوروبي لمراجعة العقوبات المفروضة على روسيا
22 يناير, 05:30 GMT

وقال أوربان لإذاعة "كوسوت": "يجب اتخاذ قرار بشأن العقوبات كل 6 أشهر... وإذا لم تنفذ المفوضية الأوروبية ما اتفقنا عليه، فإن هذا يعني أن العقوبات ستنتهي".

وأكد أن النقطة الأساسية في الاتفاقيات هي المفاوضات بشأن استئناف نقل الغاز الروسي عبر أراضي أوكرانيا إلى أوروبا.
أوربان: الاتحاد الأوروبي يضخ أموالا في حرب ميؤوس منها
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