https://sarabic.ae/20250214/موجة-فصل-جماعي-من-العمل-في-أمريكا-1097766838.html

موجة فصل جماعي من العمل في أمريكا

موجة فصل جماعي من العمل في أمريكا

سبوتنيك عربي

أفادت مصادر نقابية وموظفون، لوسائل إعلام أمريكية، أن الحكومة الأمريكية بدأت في فصل مئات الموظفين في عدة وكالات، مع تسريع الرئيس دونالد ترامب وإيلون ماسك لحملة... 14.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-14T07:42+0000

2025-02-14T07:42+0000

2025-02-14T07:42+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

اقتصاد

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واستقبل الموظفون رسائل بالبريد الإلكتروني، تفيد بإنهاء الخدمة خلال اليومين الماضيين، ومعظمهم ممن جرى تعيينهم حديثا ولا يزالون في فترة الاختبار.وتضمن الإجراء موظفين في وزارة التعليم، وإدارة الأعمال الصغيرة، وجهاز حماية المستهلك وإدارة الخدمات العامة، التي تدير العديد من المباني الاتحادية.ولم يتضح بعد عدد العاملين الاتحاديين الذين قد يفقدون وظائفهم في الموجة الأولى من عمليات التسريح.وقال مصدران للوسيلة الإعلامية نفسها، إن "جميع الموظفين المتدربين في مكتب إدارة الموظفين، الذراع المعنية بالموارد البشرية للحكومة الأمريكية، أبلغوا بفصلهم في مكالمة جماعية، الخميس، وأُمروا بمغادرة مقر المكتب في واشنطن.والتقى مسؤولون من مكتب إدارة الموظفين أيضا، مع هيئات حكومية أخرى، الخميس، ونصحوهم بتسريح الموظفين المؤقتين مع بعض الاستثناءات، وفقا لمصدر مطلع على الأمر.ولا يجوز فصل أغلب موظفي الخدمة المدنية قانونيا إلا في حالة الأداء السيئ أو سوء السلوك، ولديهم الحق في اتخاذ إجراءات قانونية إذا تم فصلهم تعسفيا، أما الموظفون في فترة الاختبار والذين استهدفتهم موجة الخميس فهم يتمتعون بحماية قانونية أقل.ويتفق الحزبان على الحاجة إلى إصلاح الحكومة، لكن المنتقدين شككوا في نهج القوة الغاشمة الذي يتبعه ماسك، بعدما اكتسب نفوذا غير عادي في عهد ترامب.ترامب: حجم العمولات في العقود الحكومية قد يصل إلى تريليون دولار

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الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد