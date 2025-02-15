https://sarabic.ae/20250215/سلاح-هجين-للأهداف-الاستراتيجية-الجيش-الإيراني-يكشف-ميزات-المسيرة-من-تحت-الماء-1097813764.html

سلاح هجين للأهداف الاستراتيجية.. الجيش الإيراني يكشف ميزات "المسيرة" من تحت الماء

سلاح هجين للأهداف الاستراتيجية.. الجيش الإيراني يكشف ميزات "المسيرة" من تحت الماء

سبوتنيك عربي

كشف الجيش الإيراني، اليوم السبت، عن غواصة مسيّرة غير مأهولة قادرة على إطلاق طائرة انتحارية مسيّرة بمدى يصل إلى 100 كيلومتر. 15.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-15T19:12+0000

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الحرس الثوري الإيراني

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وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم السبت، أن الكشف عن المسيرة الجديدة جاء خلال جولة القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، في معرض إنجازات الصناعات الدفاعية، وهي عبارة طائرة مسيّرة تُطلق من غواصة من صناعة محلية باستخدام أسلحة هجينة ذات تأثير استراتيجي في ساحة المعركة.وذكرت أن "الغواصات تتميز بقدرة استراتيجية تجعلها سلاحا حاسما في الحروب البحرية، حيث تمنح الدول المالكة لها ميزة ردع في زمن السلم وتفوقا قتاليا في زمن الحرب، كما أن خاصية التخفي تعد أهم مزايا الغواصات، مما يُمكنها من إعادة تشكيل موازين القوى في النزاعات البحرية. كوأكدت أن "الغواصات القادرة على الاستقرار في قاع البحر داخل مياه الخليج ومضيق هرمز تشكل كمينا خطيرا على السفن المعادية، حيث يمكنها رصد السفن الأجنبية بدقة ونصب كمائن مميتة لأي قطعة بحرية متجاوزة، مع بقائها مخفية عن أجهزة السونار وأنظمة الاستطلاع المعادية".ولفتت إلى أن "التمركز في قاع البحر هو أحد أهم التكتيكات الهجومية والدفاعية التي تعتمدها الغواصات لتعزيز قدراتها على التخفي.وأشارت إلى أن أول استخدامات الغواصات المسيّرة عن بُعد يتعود إلى القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، حيث استلمت مجموعة كبيرة من هذه الغواصات الذكية عام 2021 .ولفتت إلى أن "الطائرة الغواصة القاذفة التي تم الكشف عنها مؤخرا هي سلاح مدمج يستفيد من قدرات الغواصات الصغيرة والذكية، مما يجعلها سلاحاً فعالاً لتنفيذ العمليات الخاصة، كما تستخدم الأجنحة القابلة للطي بشكل متقاطع".وأعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، الأسبوع الماضي، إزاحة الستار عن النسخة المطورة من منظومة الدفاع الجوي "باور 2-373".وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأنه تمت إزاحة الستار عن المنظومة خلال زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، لمعرض إنجازات وزارة الدفاع الإيرانية في مجال الجوفضاء، حيث تم عرض صور هذه المنظومة الجديدة لأول مرة.من جانبه، أكد الرئيس الإيراني، أن تطوير القدرات الدفاعية والتقنيات الفضائية الإيرانية، يأتي في إطار الردع وليس لأغراض هجومية، مشيرًا إلى أن هذه القوة تضمن حماية السيادة الوطنية وردع أي تهديدات محتملة.

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