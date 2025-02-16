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https://sarabic.ae/20250216/إيران-ترد-على-اتهامات-مجموعة-السبع-وتصفها-بـغير-المسؤولة-1097843569.html
إيران ترد على اتهامات مجموعة السبع وتصفها بـ"غير المسؤولة"
إيران ترد على اتهامات مجموعة السبع وتصفها بـ"غير المسؤولة"
سبوتنيك عربي
رفضت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، "بشكل قاطع، الادعاءات الأخيرة التي وجهها وزراء خارجية مجموعة السبع ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، واصفة هذه... 16.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-16T19:56+0000
2025-02-16T19:56+0000
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واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي، اتهام إيران باتباع سياسات مزعزعة للاستقرار بالمنطقة أمرا مثيرا للسخرية، مشيرا إلى الدور التخريبي لدول مجموعة السبع، وخاصة أمريكا وكندا والدول الأوروبية، من خلال دعمها العسكري والمالي والسياسي للكيان الصهيوني المتهم بارتكاب إبادة جماعية، إضافة إلى تدخلاتها العسكرية والسياسية في المنطقة، حسب وكالة الأنباء الإيرانية - إرنا.وأكد بقائي، أن "عودة الأمن والاستقرار في غرب آسيا لن يتحقق إلا بوقف هذه الدول سياساتها التدخلية"، مشددا على الحق المشروع والمسؤولية القانونية لإيران في الدفاع عن شعبها ووحدة أراضيها وسيادتها الوطنية ضد أي تهديد أو عدوان.كما أكد أن "تطوير القدرات العسكرية والدفاعية لإيران، وفقًا للقوانين والمعايير الدولية، يعد ضرورة لحماية أمنها القومي"، مضيفا أن "قدرات إيران الدفاعية لا تقتصر على حماية أمنها الوطني فحسب، بل تساهم أيضا في استقرار وأمن منطقة غرب آسيا".وفيما يتعلق بملف إيران النووي، رفض المتحدث باسم الخارجية، "أي تشكيك في الطبيعة السلمية للأنشطة النووية وبرنامج التخصيب الإيراني"، مؤكدا أن جميع الأنشطة النووية الإيرانية مصممة وتُنفذ بما يتوافق مع الاحتياجات الفنية والصناعية للبلاد، ووفقًا للحقوق والالتزامات الدولية لإيران بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات.وأشار بقائي، إلى أن "إيران كانت دائمًا في طليعة الدعوات لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط"، معتبرا أن إسرائيل هي العقبة الوحيدة أمام تحقيق هذا الهدف.وفي بيان مشترك صدر أمس السبت، أكد وزراء خارجية دول مجموعة السبع، قلقهم بشأن أنشطة تخصيب اليورانيوم التي تقوم بها إيران دون مبرر موثوق، مشيرين إلى أن المجموعة تدين بوضوح تصرفات إيران المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك تسهيل عمل التنظيمات الإرهابية والمجموعات المسلحة عبر الشرق الأوسط والبحر الأحمر، على حد زعمهم.ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، مذكرة رئاسية لإعادة فرض سياسة العقوبات الصارمة ضد طهران، على غرار ما حدث خلال ولايته الأولى. وأوضح أنه يعتزم استئناف سياسة "الضغوط القصوى" بسبب مزاعم عن محاولة إيران تطوير أسلحة نووية.وشدد ترامب خلال ولايته الأولى بعيد انسحابه سنة 2018 بشكل أحادي من الاتفاق النووي الذي أبرم بين الغرب وإيران عام 2015، على فرض سياسة الضغط الأقصى، معيدًا فرض عقوبات قوية لخنق الاقتصاد الإيراني وإجبار البلاد على التفاوض على اتفاق جديد من شأنه عرقلة برامجها النووية والصاروخية.
https://sarabic.ae/20250215/6-قنابل-نووية-تصريحات-مفاجئة-بشأن-قدرات-إيران-المدمرة-1097796504.html
https://sarabic.ae/20250210/البرلمان-الإيراني-التفاوض-مع-أمريكا-ليس-ممنوعا-بل-يضر-1097651880.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني, مجموعة السبع الكبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني, مجموعة السبع الكبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

إيران ترد على اتهامات مجموعة السبع وتصفها بـ"غير المسؤولة"

19:56 GMT 16.02.2025
© Sputnik . Sipoالخارجية الإيرانية
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2025
© Sputnik . Sipo
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رفضت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، "بشكل قاطع، الادعاءات الأخيرة التي وجهها وزراء خارجية مجموعة السبع ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، واصفة هذه الاتهامات بأنها لا أساس لها وغير مسؤولة.
واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي، اتهام إيران باتباع سياسات مزعزعة للاستقرار بالمنطقة أمرا مثيرا للسخرية، مشيرا إلى الدور التخريبي لدول مجموعة السبع، وخاصة أمريكا وكندا والدول الأوروبية، من خلال دعمها العسكري والمالي والسياسي للكيان الصهيوني المتهم بارتكاب إبادة جماعية، إضافة إلى تدخلاتها العسكرية والسياسية في المنطقة، حسب وكالة الأنباء الإيرانية - إرنا.
وأكد بقائي، أن "عودة الأمن والاستقرار في غرب آسيا لن يتحقق إلا بوقف هذه الدول سياساتها التدخلية"، مشددا على الحق المشروع والمسؤولية القانونية لإيران في الدفاع عن شعبها ووحدة أراضيها وسيادتها الوطنية ضد أي تهديد أو عدوان.
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كما أكد أن "تطوير القدرات العسكرية والدفاعية لإيران، وفقًا للقوانين والمعايير الدولية، يعد ضرورة لحماية أمنها القومي"، مضيفا أن "قدرات إيران الدفاعية لا تقتصر على حماية أمنها الوطني فحسب، بل تساهم أيضا في استقرار وأمن منطقة غرب آسيا".
وفيما يتعلق بملف إيران النووي، رفض المتحدث باسم الخارجية، "أي تشكيك في الطبيعة السلمية للأنشطة النووية وبرنامج التخصيب الإيراني"، مؤكدا أن جميع الأنشطة النووية الإيرانية مصممة وتُنفذ بما يتوافق مع الاحتياجات الفنية والصناعية للبلاد، ووفقًا للحقوق والالتزامات الدولية لإيران بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات.
وأشار بقائي، إلى أن "إيران كانت دائمًا في طليعة الدعوات لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط"، معتبرا أن إسرائيل هي العقبة الوحيدة أمام تحقيق هذا الهدف.
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وفي بيان مشترك صدر أمس السبت، أكد وزراء خارجية دول مجموعة السبع، قلقهم بشأن أنشطة تخصيب اليورانيوم التي تقوم بها إيران دون مبرر موثوق، مشيرين إلى أن المجموعة تدين بوضوح تصرفات إيران المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك تسهيل عمل التنظيمات الإرهابية والمجموعات المسلحة عبر الشرق الأوسط والبحر الأحمر، على حد زعمهم.
ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، مذكرة رئاسية لإعادة فرض سياسة العقوبات الصارمة ضد طهران، على غرار ما حدث خلال ولايته الأولى. وأوضح أنه يعتزم استئناف سياسة "الضغوط القصوى" بسبب مزاعم عن محاولة إيران تطوير أسلحة نووية.
وشدد ترامب خلال ولايته الأولى بعيد انسحابه سنة 2018 بشكل أحادي من الاتفاق النووي الذي أبرم بين الغرب وإيران عام 2015، على فرض سياسة الضغط الأقصى، معيدًا فرض عقوبات قوية لخنق الاقتصاد الإيراني وإجبار البلاد على التفاوض على اتفاق جديد من شأنه عرقلة برامجها النووية والصاروخية.
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