https://sarabic.ae/20250216/بالتعاون-مع-الصين-مشروع-تحلية-عملاق-يغير-مستقبل-المياه-في-دولة-عربية-1097821634.html

بالتعاون مع الصين... مشروع تحلية عملاق يغير مستقبل المياه في دولة عربية

بالتعاون مع الصين... مشروع تحلية عملاق يغير مستقبل المياه في دولة عربية

سبوتنيك عربي

في تطور يؤكد مرور دولة عربية نحو السرعة القصوى لتسريع إنجاز مشاريع تحلية المياه البحر، استجابة لتحدي ندرة المياه في البلاد جراء توالي سنوات الجفاف. 16.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-16T08:18+0000

2025-02-16T08:18+0000

2025-02-16T08:19+0000

مجتمع

العالم العربي

اقتصاد

الصين

أخبار المغرب اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/07/1092480256_0:115:1608:1020_1920x0_80_0_0_6e464fb0b716570095cd0bb631046856.jpg

وتمكنت شركة صناعية صينية حاملة لاسم "Lipu Industr" من التوقيع على عقد لمشروع تحلية المياه بالمملكة العربية المغربية، بطاقة إنتاجية مهمة تبلغ 548 ألف طن من المياه المحلاة يوميا.وبحسب صحيفة "هسبريس"، فإن "المغرب يواجه مشكلة خطيرة تتمثل في نقص موارد المياه، مما يجعل تحلية مياه البحر وسيلة حاسمة أمامه للتغلب على هذه الأزمة"، وأن شركة "Lipu" الصناعية "نجحت في الفوز بمشروع كبير لتحلية مياه البحر في المغرب"، وذلك من دون توضيح مكان المشروع أو المحطة المعنية.والمشروع الذي وقعت الشركة الصينية، سيوفر مياه شرب نظيفة وآمنة للسكان المحليين، وسيحقق فوائد اجتماعية وبيئية كبيرة للمغرب، ما سيعزز التنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد.وتعهد معهد "هاربين"، وهو أيضا عبارة عن شركة بحثية تتبع للأكاديمية الصينية لمواد البناء، بأن تواصل شركة ليبو الصناعية التمسك بقيم الابتكار والواقعية، وبذل كل الجهود لدفع مشروع تحلية مياه البحر في المغرب قدما".وكشف بركة، بشأن الطاقة الاستيعابية للمحطة التي تمت برمجتها، أنها ستكون بسعة إنتاج 350 مليون متر مكعب سنويا.جدير بالذكر أن المملكة المغربية كانت قد أطلقت، بإشراف من ولي العهد الأمير الحسن، 11 يونيو 2024، بجماعة المهارزة الساحل بإقليم الجديدة، أشغال إنجاز محطة تحلية مياه البحر للدار البيضاء.وطبقا للبطاقة التقنية لهذا المشروع، يترقب المغرب أن تبلغ القدرة الإنتاجية "خلال الشطر الأول، الذي يرتقب أن يشرع في استغلاله في نهاية سنة 2026، 548 ألف متر مكعب من المياه المعالجة يوميا (200 مليون متر مكعب سنويا)".أما بشأن الشطر الثاني، الذي سيشرع في استغلاله في منتصف سنة 2028، فمن المرتقب أن ترتفع هذه القدرة الإنتاجية، إلى "822 ألف متر مكعب يوميا، أي 100 مليون متر مكعب إضافية سنويا، منها 50 مليون متر مكعب للاستعمال في قطاع الفلاحة".ووفق المعطيات الرسمية المتوفرة، فإن "المغرب يتوفر حاليا على 14 محطة لتحلية مياه البحر بقدرة إنتاجية إجمالية تصل إلى 192 مليون متر مكعب في السنة، و6 محطات في طور الإنجاز بقدرة إنتاجية ستناهز 135 مليون متر مكعب في السنة، إضافة إلى برمجة 16 محطة أخرى بقدرة إنتاجية إجمالية ستصل إلى 1490 مليون متر مكعب في السنة".وتندرج هذه الاستراتيجية في إطار تبني المغرب سياسة تعتمد على تعبئة الموارد المائية غير الاعتيادية لمواجهة حالتي الجفاف والإجهاد المائي.الرجال أم النساء؟... دراسة تكشف من الأكثر كرماالاتحاد السوري لكرة القدم يعلن استئناف النشاط الكروي في أبريل المقبل

https://sarabic.ae/20250215/فرنسا-تصادر-أسنان-ديناصورات-ما-علاقة-المغرب-1097811902.html

https://sarabic.ae/20250216/ضبط-كميات-كبيرة-من-دواء-شهير-للتخسيس-مغشوش-في-دولة-عربية-1097819767.html

الصين

أخبار المغرب اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, اقتصاد, الصين, أخبار المغرب اليوم