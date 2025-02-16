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بيكيه نجم برشلونة الإسباني في زيارة إلى المغرب
بيكيه نجم برشلونة الإسباني في زيارة إلى المغرب
سبوتنيك عربي
تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات وصورا من وصول جيرارد بيكيه، النجم الإسباني مدافع برشلونة السابق إلى المغرب. 16.02.2025, سبوتنيك عربي
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ووصل جيرارد بيكيه، نجم برشلونة السابق، اليوم الأحد، إلى المملكة المغربية بدعوة من "اليوتيوبر" المغربي الشهير إلياس المالكي، ورئيس الفريق الملكي الذي شارك في نسخة "دوري الملوك" الأخيرة في إيطاليا، والذي ينظمه بيكيه.واستقبل بيكيه، إلياس المالكي إلى جانب عبد اللطيف المقتريض، رئيس نادي الدفاع الحسني الجديدي المغربي، وذلك بهدف حضور مباراة الدفاع الحسني ضد المغرب الفاسي، التي ستُقام في ملعب العبدي في مدينة الجديدة، ضمن مباريات الجولة الـ 21 من الدوري المغربي للمحترفين. وتأتي زيارة نجم المنتخب الإسباني السابق جيرارد بيكيه بعد مشاركة لمنتخب المغرب في "دوري الملوك"، حيث وصل "أسود الأطلس" المغربي إلى المربع الذهبي قبل أن يتم إقصاؤهم على يد كولومبيا.ويفترض أن تقام مباراة الدفاع الحسني الجديدي ضد المغرب الفاسي في الدوري المغربي، مساء اليوم الأحد.يشار إلى مباريات "دوري الملوك" لكرة القدم تلعب بـ7 لاعبين، حارس مرمى، و6 لاعبين وسط الملعب، من شوطين مدة كل شوط 20 دقيقة، مع السماح لكل فريق بإجراء التغييرات دون عدد محدود.على أن تنطلق المباراة بمواجهة لاعب أمام لاعب من كل فريق لدقيقة واحدة، ليتواصل دخول باقي اللاعبين تدريجيا، إلى حين اكتمال الفريقين معا.
https://sarabic.ae/20230305/برشلونة-يفوز-على-فالنسيا-بهدف-نظيف-ويعزز-صدارته-في-الدوري-الإسباني-1074355893.html
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رياضة, ترتيب الدوري الإسباني, الدوري الإسباني, أخبار المغرب اليوم, أخبار كرة القدم, نادي برشلونة
رياضة, ترتيب الدوري الإسباني, الدوري الإسباني, أخبار المغرب اليوم, أخبار كرة القدم, نادي برشلونة

بيكيه نجم برشلونة الإسباني في زيارة إلى المغرب

15:52 GMT 16.02.2025
© AP Photo / Manu Fernandezجيرارد بيكيه لاعب نادي برشلونة ، (يسار) ، يرش الشمبانيا على ليونيل ميسي ، من الأرجنتين ، بعد فوزه بلقب الدوري الإسباني في ختام مباراة كرة قدم في الدوري الإسباني ضد أوساسونا على ملعب كامب نو في برشلونة، إسبانيا، يوم السبت 23 مايو عام 2009.
جيرارد بيكيه لاعب نادي برشلونة ، (يسار) ، يرش الشمبانيا على ليونيل ميسي ، من الأرجنتين ، بعد فوزه بلقب الدوري الإسباني في ختام مباراة كرة قدم في الدوري الإسباني ضد أوساسونا على ملعب كامب نو في برشلونة، إسبانيا، يوم السبت 23 مايو عام 2009. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2025
© AP Photo / Manu Fernandez
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تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات وصورا من وصول جيرارد بيكيه، النجم الإسباني مدافع برشلونة السابق إلى المغرب.
ووصل جيرارد بيكيه، نجم برشلونة السابق، اليوم الأحد، إلى المملكة المغربية بدعوة من "اليوتيوبر" المغربي الشهير إلياس المالكي، ورئيس الفريق الملكي الذي شارك في نسخة "دوري الملوك" الأخيرة في إيطاليا، والذي ينظمه بيكيه.
واستقبل بيكيه، إلياس المالكي إلى جانب عبد اللطيف المقتريض، رئيس نادي الدفاع الحسني الجديدي المغربي، وذلك بهدف حضور مباراة الدفاع الحسني ضد المغرب الفاسي، التي ستُقام في ملعب العبدي في مدينة الجديدة، ضمن مباريات الجولة الـ 21 من الدوري المغربي للمحترفين.
برشلونة يفوز على فالنسيا في الدوري الإسباني لكرة القدم، 5 مارس/ آذار 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2023
مجتمع
برشلونة يفوز على فالنسيا بهدف نظيف ويعزز صدارته في الدوري الإسباني
5 مارس 2023, 18:10 GMT
وتأتي زيارة نجم المنتخب الإسباني السابق جيرارد بيكيه بعد مشاركة لمنتخب المغرب في "دوري الملوك"، حيث وصل "أسود الأطلس" المغربي إلى المربع الذهبي قبل أن يتم إقصاؤهم على يد كولومبيا.
ويفترض أن تقام مباراة الدفاع الحسني الجديدي ضد المغرب الفاسي في الدوري المغربي، مساء اليوم الأحد.
يشار إلى مباريات "دوري الملوك" لكرة القدم تلعب بـ7 لاعبين، حارس مرمى، و6 لاعبين وسط الملعب، من شوطين مدة كل شوط 20 دقيقة، مع السماح لكل فريق بإجراء التغييرات دون عدد محدود.
على أن تنطلق المباراة بمواجهة لاعب أمام لاعب من كل فريق لدقيقة واحدة، ليتواصل دخول باقي اللاعبين تدريجيا، إلى حين اكتمال الفريقين معا.
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