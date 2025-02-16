https://sarabic.ae/20250216/بيكيه-نجم-برشلونة-الإسباني-في-زيارة-إلى-المغرب-1097838866.html
بيكيه نجم برشلونة الإسباني في زيارة إلى المغرب
بيكيه نجم برشلونة الإسباني في زيارة إلى المغرب
سبوتنيك عربي
تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات وصورا من وصول جيرارد بيكيه، النجم الإسباني مدافع برشلونة السابق إلى المغرب. 16.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-16T15:52+0000
2025-02-16T15:52+0000
2025-02-16T15:52+0000
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ووصل جيرارد بيكيه، نجم برشلونة السابق، اليوم الأحد، إلى المملكة المغربية بدعوة من "اليوتيوبر" المغربي الشهير إلياس المالكي، ورئيس الفريق الملكي الذي شارك في نسخة "دوري الملوك" الأخيرة في إيطاليا، والذي ينظمه بيكيه.واستقبل بيكيه، إلياس المالكي إلى جانب عبد اللطيف المقتريض، رئيس نادي الدفاع الحسني الجديدي المغربي، وذلك بهدف حضور مباراة الدفاع الحسني ضد المغرب الفاسي، التي ستُقام في ملعب العبدي في مدينة الجديدة، ضمن مباريات الجولة الـ 21 من الدوري المغربي للمحترفين. وتأتي زيارة نجم المنتخب الإسباني السابق جيرارد بيكيه بعد مشاركة لمنتخب المغرب في "دوري الملوك"، حيث وصل "أسود الأطلس" المغربي إلى المربع الذهبي قبل أن يتم إقصاؤهم على يد كولومبيا.ويفترض أن تقام مباراة الدفاع الحسني الجديدي ضد المغرب الفاسي في الدوري المغربي، مساء اليوم الأحد.يشار إلى مباريات "دوري الملوك" لكرة القدم تلعب بـ7 لاعبين، حارس مرمى، و6 لاعبين وسط الملعب، من شوطين مدة كل شوط 20 دقيقة، مع السماح لكل فريق بإجراء التغييرات دون عدد محدود.على أن تنطلق المباراة بمواجهة لاعب أمام لاعب من كل فريق لدقيقة واحدة، ليتواصل دخول باقي اللاعبين تدريجيا، إلى حين اكتمال الفريقين معا.
https://sarabic.ae/20230305/برشلونة-يفوز-على-فالنسيا-بهدف-نظيف-ويعزز-صدارته-في-الدوري-الإسباني-1074355893.html
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رياضة, ترتيب الدوري الإسباني, الدوري الإسباني, أخبار المغرب اليوم, أخبار كرة القدم, نادي برشلونة
رياضة, ترتيب الدوري الإسباني, الدوري الإسباني, أخبار المغرب اليوم, أخبار كرة القدم, نادي برشلونة
بيكيه نجم برشلونة الإسباني في زيارة إلى المغرب
تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات وصورا من وصول جيرارد بيكيه، النجم الإسباني مدافع برشلونة السابق إلى المغرب.
ووصل جيرارد بيكيه، نجم برشلونة السابق، اليوم الأحد، إلى المملكة المغربية بدعوة من "اليوتيوبر" المغربي الشهير إلياس المالكي، ورئيس الفريق الملكي الذي شارك في نسخة "دوري الملوك" الأخيرة في إيطاليا، والذي ينظمه بيكيه.
واستقبل بيكيه، إلياس المالكي إلى جانب عبد اللطيف المقتريض، رئيس نادي الدفاع الحسني الجديدي المغربي، وذلك بهدف حضور مباراة الدفاع الحسني ضد المغرب الفاسي، التي ستُقام في ملعب العبدي في مدينة الجديدة، ضمن مباريات الجولة الـ 21 من الدوري المغربي
للمحترفين.
وتأتي زيارة نجم المنتخب الإسباني
السابق جيرارد بيكيه بعد مشاركة لمنتخب المغرب في "دوري الملوك"، حيث وصل "أسود الأطلس" المغربي إلى المربع الذهبي قبل أن يتم إقصاؤهم على يد كولومبيا.
ويفترض أن تقام مباراة الدفاع الحسني الجديدي ضد المغرب الفاسي في الدوري المغربي، مساء اليوم الأحد.
يشار إلى مباريات "دوري الملوك" لكرة القدم تلعب بـ7 لاعبين، حارس مرمى، و6 لاعبين وسط الملعب، من شوطين مدة كل شوط 20 دقيقة، مع السماح لكل فريق بإجراء التغييرات دون عدد محدود.
على أن تنطلق المباراة بمواجهة لاعب أمام لاعب من كل فريق لدقيقة واحدة، ليتواصل دخول باقي اللاعبين تدريجيا، إلى حين اكتمال الفريقين معا.