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https://sarabic.ae/20250217/إعلام-حماس-توافق-على-تسليم-6-أسرى-و5-جثامين-لإسرائيل-1097892615.html
إعلام: "حماس" توافق على تسليم 6 أسرى و5 جثامين لإسرائيل
إعلام: "حماس" توافق على تسليم 6 أسرى و5 جثامين لإسرائيل
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام صينية أن إسرائيل وافقت على إدخال مئات المنازل المتنقلة والمعدات الثقيلة إلى قطاع غزة مقابل إطلاق سراح أسرى وتسليم جثامين محتجزة لدى حماس. 17.02.2025, سبوتنيك عربي
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وذكرت وكالة "شينخوا"، اليوم الاثنين، أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وافقت على تسليم 5 جثامين لإسرائيليين، إضافة إلى 6 أسرى أحياء.وبحسب الوكالة، فإن وفدا إسرائيليا زار القاهرة وأجرى مباحثات مع الجانب المصري حول تبادل الأسرى مع حماس في إطار اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين الجانبين.ولفتت إلى أنه تم تحديد يومي الخميس لتسليم إسرائيل جثامين 5 أسرى مقابل الإفراج عن نصف الأسيرات الفلسطينيات والقصر دون سن 18 عاما.كما أشارت الوكالة إلى أن الطرفين اتفقا على تسليم 6 أسرى إسرائيليين أحياء بدلا من الـ3 الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت المقبل، وفي مقابل ذلك تفرج إسرائيل عن دفعة أسرى فلسطينيين، مشيرة إلى أنه يجري النقاش حول أسماء الأسرى من الطرفين.وتوصل إسرائيل وحماس لاتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، ليوقف الحرب التي استمرت أكثر من 15 شهرا، وراح ضحيتها أكثر من 48 ألف قتيل فلسطيني.ويتضمن الاتفاق 3 مراحل، تستمر المرحلة الأولى 6 أسابيع، وتشمل الإفراج عن 33 رهينة محتجزين في قطاع غزة، مقابل 1900 أسير فلسطيني، ورغم الصعوبات التي يواجهه الاتفاق إلا أن هناك جهود إقليمية ودولية كبيرة للحفاظ على مكتسباته وتنفيذ المراحل المقبلة.
https://sarabic.ae/20250217/حماس-تنفي-عبر-سبوتنيك-الحديث-عن-إرسال-رسالة-تبدي-فيها-استعدادها-لتسليم-غزة-للسلطة-الفلسطينية-1097863006.html
https://sarabic.ae/20250214/حماس-تعلن-أسماء-3-محتجزين-إسرائيليين-سيتم-الإفراج-عنهم-غدا-1097776263.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
أخبار العالم الآن, العالم العربي, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم

إعلام: "حماس" توافق على تسليم 6 أسرى و5 جثامين لإسرائيل

20:50 GMT 17.02.2025 (تم التحديث: 20:52 GMT 17.02.2025)
© Getty Images / Anadolu / Contributorأسير إسرائيلي لدى حماس
أسير إسرائيلي لدى حماس - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributor
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ذكرت وسائل إعلام صينية أن إسرائيل وافقت على إدخال مئات المنازل المتنقلة والمعدات الثقيلة إلى قطاع غزة مقابل إطلاق سراح أسرى وتسليم جثامين محتجزة لدى حماس.
وذكرت وكالة "شينخوا"، اليوم الاثنين، أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وافقت على تسليم 5 جثامين لإسرائيليين، إضافة إلى 6 أسرى أحياء.
مقاتلون من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أثناء الإفراج عن رهائن إسرائيليين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع مدينة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2025
"حماس" تنفي عبر "سبوتنيك" الحديث عن إرسال رسالة تبدي فيها استعدادها تسليم غزة للسلطة الفلسطينية
11:17 GMT
وبحسب الوكالة، فإن وفدا إسرائيليا زار القاهرة وأجرى مباحثات مع الجانب المصري حول تبادل الأسرى مع حماس في إطار اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين الجانبين.
ولفتت إلى أنه تم تحديد يومي الخميس لتسليم إسرائيل جثامين 5 أسرى مقابل الإفراج عن نصف الأسيرات الفلسطينيات والقصر دون سن 18 عاما.
كما أشارت الوكالة إلى أن الطرفين اتفقا على تسليم 6 أسرى إسرائيليين أحياء بدلا من الـ3 الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت المقبل، وفي مقابل ذلك تفرج إسرائيل عن دفعة أسرى فلسطينيين، مشيرة إلى أنه يجري النقاش حول أسماء الأسرى من الطرفين.
حركة حماس تسلم 4 مجندات إسرائيليات، ضمن الدفعة الثانية من صفقة تبادل المحتجزين والأسرى مع إسرائيل إلى لجنة الصليب الأحمر. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2025
"حماس" تعلن أسماء 3 محتجزين إسرائيليين سيتم الإفراج عنهم غدا
14 فبراير, 12:47 GMT
وتوصل إسرائيل وحماس لاتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، ليوقف الحرب التي استمرت أكثر من 15 شهرا، وراح ضحيتها أكثر من 48 ألف قتيل فلسطيني.
ويتضمن الاتفاق 3 مراحل، تستمر المرحلة الأولى 6 أسابيع، وتشمل الإفراج عن 33 رهينة محتجزين في قطاع غزة، مقابل 1900 أسير فلسطيني، ورغم الصعوبات التي يواجهه الاتفاق إلا أن هناك جهود إقليمية ودولية كبيرة للحفاظ على مكتسباته وتنفيذ المراحل المقبلة.
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