https://sarabic.ae/20250217/باحث-سياسي-أمريكا-تواصل-فرض-سياساتها-في-الشرق-الأوسط-ولا-استبعد-جولة-جديدة-من-الحرب--1097889211.html
باحث سياسي: أمريكا تواصل فرض سياساتها في الشرق الأوسط ولا استبعد جولة جديدة من الحرب
باحث سياسي: أمريكا تواصل فرض سياساتها في الشرق الأوسط ولا استبعد جولة جديدة من الحرب
سبوتنيك عربي
رأى الباحث السياسي والمحامي السابق في المحكمة الوطنية الفرنسية لحق اللجوء، مناف كيلاني، أنّ "شكل الإدارة الأمريكية اليوم قد يختلف عن السابق، ولكن إسرائيل ما... 17.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-17T19:41+0000
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وأضاف في حديث عبر "إذاعة "سبوتنيك" أنّ "إسرائيل قد حققت نجاحًا نسبيًا في عملياتها العسكرية ضد غزة، حيث كانت حرة في هجومها على المدنيين ولم تتعرض لأي عقوبات دولية، مما يعكس اعتمادها على الصمت الدولي في تنفيذ هذه الهجمات، وهو ما تحقق أيضًا على الجبهتين اللبنانية والفلسطينية".وأضاف: "أحداث الشرق الأوسط مرتبطة ببعضها، وأمريكا لا تستطيع الاستمرار في القتال على جبهتين"، وتوقع أن "تشهد المنطقة تصعيدًا جديدًا"، قائلاً: "لن أتفاجأ على الإطلاق إذا كانت هناك بداية جديدة للحرب، ونحن نشهد اليوم تصعيدًا في العمليات العسكرية سواء في غزة أو لبنان، في الوقت الذي لا تزال فيه الجبهة الأوكرانية مشتعلة".وأكد كيلاني أنّ "القرار الدولي في المنطقة اليوم تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية وحليفتها إسرائيل"، مشيرًا إلى أنّ "مواقف الدول الكبرى هي التي تحدد مجريات الأحداث على الأرض".وحول القرار الأمريكي بشأن المنطقة، أشار كيلاني إلى أنّ "أمريكا قد اتخذت قرارًا بشأن غزة ولبنان وسوريا بالتوسع الإسرائيلي"، مشدّدًا على أنّ "هذه التحركات ليست إلا تحضيرًا لعملية علاقات عامة، حيث يُروج للقول بأنه هناك اجتماعات أو مفاوضات، بينما الواقع هو أن الدول العربية وغير العربية غير قادرة على القيام بأي مفاوضات حقيقية".وأضاف أنّ "اتفاقًا بين الولايات المتحدة وإسرائيل قد تم توقيعه بشأن توسيع الاحتلال الإسرائيلي، مع العمل على طرد وتهجير الفلسطينيين أو دفعهم إلى الهجرة القسرية نحو الأردن أو مصر"، مشيرًا إلى أن "هذه العملية هي "مسألة وقت" فقط".وعن الوضع في الضفة الغربية، قال ضيف "سبوتنيك": "الضفة الغربية هي حالة غزة قبل العدوان الإسرائيلي، وستشهد نفس العمليات في التوقيت الذي تختاره الإدارة الأمريكية، والمسألة هي مجرد مسألة وقت، وجميع الفلسطينيين الذين تشبثوا في أراضيهم محكوم عليهم بالنفي أو الهجرة القسرية وهو أمر تعتاد عليه الإدارات الغربية منذ الحرب العالمية الأولى".وتطرق كيلاني للحديث عن القمة العراقية المرتقبة، أكد أنّ "هذه القمة هي بمثابة بديلة لقمة دمشق، وتهدف إلى فرض شرعية جديدة للواقع الذي تفرضه القوى الكبرى"، مشيرًا إلى أنّ "الحكومة العراقية تحت الاحتلال الأمريكي ولا تمتلك أي إرادة مستقلة"، واصفًا "دعوة هذه القمة بأنها جاءت في تعارض مع معارضات الداخل العراقي".وفي هذا السياق، أكد كيلاني أنّ "الوضع في المنطقة سيظل معقدًا في ظل استمرار سياسات الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل، وأن الواقع الحالي يعكس عملية تحضير لمراحل جديدة من الصراع، في وقت يبدو فيه أن المجتمع الدولي لا يمتلك القدرة أو الإرادة لتغيير مجريات الأحداث في الشرق الأوسط".
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حصري, أخبار الشرق الأوسط, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار سوريا اليوم, لبنان, أخبار لبنان
حصري, أخبار الشرق الأوسط, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار سوريا اليوم, لبنان, أخبار لبنان
باحث سياسي: أمريكا تواصل فرض سياساتها في الشرق الأوسط ولا استبعد جولة جديدة من الحرب
19:41 GMT 17.02.2025 (تم التحديث: 19:46 GMT 17.02.2025)
حصري
رأى الباحث السياسي والمحامي السابق في المحكمة الوطنية الفرنسية لحق اللجوء، مناف كيلاني، أنّ "شكل الإدارة الأمريكية اليوم قد يختلف عن السابق، ولكن إسرائيل ما زالت تحظى بدعم كامل من الولايات المتحدة".
وأضاف في حديث عبر "إذاعة "سبوتنيك
" أنّ "إسرائيل قد حققت نجاحًا نسبيًا في عملياتها العسكرية ضد غزة، حيث كانت حرة في هجومها على المدنيين ولم تتعرض لأي عقوبات دولية، مما يعكس اعتمادها على الصمت الدولي في تنفيذ هذه الهجمات، وهو ما تحقق أيضًا على الجبهتين اللبنانية والفلسطينية".
وأشار كيلاني إلى أنّ "الوضع الراهن في الشرق الأوسط يتطلب حلًا مؤقتًا للقضية الفلسطينية لكي تتمكن الأطراف الدولية من التقاط الأنفاس، خاصة في ظل التوترات المستمرة على الجبهة الأوكرانية".
وأضاف: "أحداث الشرق الأوسط مرتبطة ببعضها، وأمريكا لا تستطيع الاستمرار في القتال على جبهتين"، وتوقع أن "تشهد المنطقة تصعيدًا جديدًا"، قائلاً: "لن أتفاجأ على الإطلاق إذا كانت هناك بداية جديدة للحرب، ونحن نشهد اليوم تصعيدًا في العمليات العسكرية سواء في غزة أو لبنان، في الوقت الذي لا تزال فيه الجبهة الأوكرانية مشتعلة".
وأكد كيلاني أنّ "القرار الدولي في المنطقة اليوم تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية وحليفتها إسرائيل"، مشيرًا إلى أنّ "مواقف الدول الكبرى هي التي تحدد مجريات الأحداث على الأرض".
وقال: "المواقف الكبرى تحددها الدول الكبرى على الأرض، والموقف الأمريكي يضغط للحصول على المفاوضات، ولكن لا يوجد طرف عربي قادر على المقايضة مع أمريكا"، مضيفا أنّ "القمم السياسية التي تُعقد تهدف فقط إلى تهدئة الرأي العام العربي والغربي، دون أي نية حقيقية لتحقيق السلام أو تغيير الوضع القائم".
وحول القرار الأمريكي بشأن المنطقة، أشار كيلاني إلى أنّ "أمريكا قد اتخذت قرارًا بشأن غزة ولبنان وسوريا
بالتوسع الإسرائيلي"، مشدّدًا على أنّ "هذه التحركات ليست إلا تحضيرًا لعملية علاقات عامة، حيث يُروج للقول بأنه هناك اجتماعات أو مفاوضات، بينما الواقع هو أن الدول العربية وغير العربية غير قادرة على القيام بأي مفاوضات حقيقية".
وأضاف أنّ "اتفاقًا بين الولايات المتحدة وإسرائيل قد تم توقيعه بشأن توسيع الاحتلال الإسرائيلي، مع العمل على طرد وتهجير الفلسطينيين أو دفعهم إلى الهجرة القسرية نحو الأردن أو مصر"، مشيرًا إلى أن "هذه العملية هي "مسألة وقت" فقط".
وفي ما يتعلق بالإدارة الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب، قال كيلاني: "ترامب في ولايته الأولى مزّق العديد من الاتفاقيات الدولية، مثل الاتفاق النووي مع إيران واتفاقات مع روسيا، وهذا أمر تعود عليه الإدارات الأمريكية المتعاقبة، وهناك تداول للسلطة بين الديمقراطيين والجمهوريين، لكن ذلك لا يعني أن السياسات قد تغيرت، بل هو تبادل أدوار يعتمد على مبدأ القوة والخداع"، مؤكدا أنّ "الأمم المتحدة، بما في ذلك المنظمات التابعة لها مثل المحكمة الدولية، أصبحت مجرد "ألعوبة" في يد الغرب، مما يسهم في تغطية الممارسات الغربية في المنطقة".
وعن الوضع في الضفة الغربية، قال ضيف "سبوتنيك
": "الضفة الغربية هي حالة غزة قبل العدوان الإسرائيلي، وستشهد نفس العمليات في التوقيت الذي تختاره الإدارة الأمريكية، والمسألة هي مجرد مسألة وقت، وجميع الفلسطينيين الذين تشبثوا في أراضيهم محكوم عليهم بالنفي
أو الهجرة القسرية وهو أمر تعتاد عليه الإدارات الغربية منذ الحرب العالمية الأولى".
وتطرق كيلاني للحديث عن القمة العراقية المرتقبة، أكد أنّ "هذه القمة هي بمثابة بديلة لقمة دمشق، وتهدف إلى فرض شرعية جديدة للواقع الذي تفرضه القوى الكبرى"، مشيرًا إلى أنّ "الحكومة العراقية تحت الاحتلال الأمريكي ولا تمتلك أي إرادة مستقلة"، واصفًا "دعوة هذه القمة بأنها جاءت في تعارض مع معارضات الداخل العراقي".
واختتم كيلاني بالحديث عن مؤتمر الحوار الوطني في سوريا، مؤكدًا أنّ "هذا المؤتمر يهدف فقط إلى كسب الوقت، وأن النتيجة النهائية ستكون تقسيم سوريا وتخدير الشعب السوري"، مستشهدًا بما "حدث في ليبيا بعد مؤتمر الحوار الوطني الذي أدى إلى حرب أهلية".
وفي هذا السياق، أكد كيلاني أنّ "الوضع في المنطقة سيظل معقدًا في ظل استمرار سياسات الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل، وأن الواقع الحالي يعكس عملية تحضير لمراحل جديدة من الصراع، في وقت يبدو فيه أن المجتمع الدولي لا يمتلك القدرة أو الإرادة لتغيير مجريات الأحداث في الشرق الأوسط".