https://sarabic.ae/20250217/باحث-سياسي-أمريكا-تواصل-فرض-سياساتها-في-الشرق-الأوسط-ولا-استبعد-جولة-جديدة-من-الحرب--1097889211.html

باحث سياسي: أمريكا تواصل فرض سياساتها في الشرق الأوسط ولا استبعد جولة جديدة من الحرب

باحث سياسي: أمريكا تواصل فرض سياساتها في الشرق الأوسط ولا استبعد جولة جديدة من الحرب

سبوتنيك عربي

رأى الباحث السياسي والمحامي السابق في المحكمة الوطنية الفرنسية لحق اللجوء، مناف كيلاني، أنّ "شكل الإدارة الأمريكية اليوم قد يختلف عن السابق، ولكن إسرائيل ما... 17.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-17T19:41+0000

2025-02-17T19:41+0000

2025-02-17T19:46+0000

حصري

أخبار الشرق الأوسط

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

أخبار فلسطين اليوم

أخبار سوريا اليوم

لبنان

أخبار لبنان

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103767/06/1037670633_0:0:5472:3078_1920x0_80_0_0_1abc7aa58262ae08445991c545a631da.jpg

وأضاف في حديث عبر "إذاعة "سبوتنيك" أنّ "إسرائيل قد حققت نجاحًا نسبيًا في عملياتها العسكرية ضد غزة، حيث كانت حرة في هجومها على المدنيين ولم تتعرض لأي عقوبات دولية، مما يعكس اعتمادها على الصمت الدولي في تنفيذ هذه الهجمات، وهو ما تحقق أيضًا على الجبهتين اللبنانية والفلسطينية".وأضاف: "أحداث الشرق الأوسط مرتبطة ببعضها، وأمريكا لا تستطيع الاستمرار في القتال على جبهتين"، وتوقع أن "تشهد المنطقة تصعيدًا جديدًا"، قائلاً: "لن أتفاجأ على الإطلاق إذا كانت هناك بداية جديدة للحرب، ونحن نشهد اليوم تصعيدًا في العمليات العسكرية سواء في غزة أو لبنان، في الوقت الذي لا تزال فيه الجبهة الأوكرانية مشتعلة".وأكد كيلاني أنّ "القرار الدولي في المنطقة اليوم تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية وحليفتها إسرائيل"، مشيرًا إلى أنّ "مواقف الدول الكبرى هي التي تحدد مجريات الأحداث على الأرض".وحول القرار الأمريكي بشأن المنطقة، أشار كيلاني إلى أنّ "أمريكا قد اتخذت قرارًا بشأن غزة ولبنان وسوريا بالتوسع الإسرائيلي"، مشدّدًا على أنّ "هذه التحركات ليست إلا تحضيرًا لعملية علاقات عامة، حيث يُروج للقول بأنه هناك اجتماعات أو مفاوضات، بينما الواقع هو أن الدول العربية وغير العربية غير قادرة على القيام بأي مفاوضات حقيقية".وأضاف أنّ "اتفاقًا بين الولايات المتحدة وإسرائيل قد تم توقيعه بشأن توسيع الاحتلال الإسرائيلي، مع العمل على طرد وتهجير الفلسطينيين أو دفعهم إلى الهجرة القسرية نحو الأردن أو مصر"، مشيرًا إلى أن "هذه العملية هي "مسألة وقت" فقط".وعن الوضع في الضفة الغربية، قال ضيف "سبوتنيك": "الضفة الغربية هي حالة غزة قبل العدوان الإسرائيلي، وستشهد نفس العمليات في التوقيت الذي تختاره الإدارة الأمريكية، والمسألة هي مجرد مسألة وقت، وجميع الفلسطينيين الذين تشبثوا في أراضيهم محكوم عليهم بالنفي أو الهجرة القسرية وهو أمر تعتاد عليه الإدارات الغربية منذ الحرب العالمية الأولى".وتطرق كيلاني للحديث عن القمة العراقية المرتقبة، أكد أنّ "هذه القمة هي بمثابة بديلة لقمة دمشق، وتهدف إلى فرض شرعية جديدة للواقع الذي تفرضه القوى الكبرى"، مشيرًا إلى أنّ "الحكومة العراقية تحت الاحتلال الأمريكي ولا تمتلك أي إرادة مستقلة"، واصفًا "دعوة هذه القمة بأنها جاءت في تعارض مع معارضات الداخل العراقي".وفي هذا السياق، أكد كيلاني أنّ "الوضع في المنطقة سيظل معقدًا في ظل استمرار سياسات الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل، وأن الواقع الحالي يعكس عملية تحضير لمراحل جديدة من الصراع، في وقت يبدو فيه أن المجتمع الدولي لا يمتلك القدرة أو الإرادة لتغيير مجريات الأحداث في الشرق الأوسط".

https://sarabic.ae/20250217/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يقرر-إنشاء-إدارة-خاصة-لبحث-هجرة-سكان-قطاع-غزة-طوعا-1097890475.html

https://sarabic.ae/20250217/اللجنة-الخماسية-تلتقي-بعون-وتؤكد-مواصلة-اتصالاتها-لانسحاب-إسرائيل-من-جنوب-لبنان-1097878844.html

https://sarabic.ae/20250216/نتنياهو-يكشف-عن-سبب-رئيسي-لانهيار-حكومة-الأسد-1097829359.html

الولايات المتحدة الأمريكية

لبنان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, أخبار الشرق الأوسط, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار سوريا اليوم, لبنان, أخبار لبنان