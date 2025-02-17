https://sarabic.ae/20250217/هل-يغيب-ميسي-عن-أبرد-مباراة-في-تاريخ-كرة-القدم-1097892492.html

هل يغيب ميسي عن "أبرد مباراة في تاريخ كرة القدم"؟

هل يغيب ميسي عن "أبرد مباراة في تاريخ كرة القدم"؟

سبوتنيك عربي

رد مدرب إنتر ميامي الأمريكي، خافيير ماسكيرانو، على التقارير التي تحدثت عن غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن أول مباراة رسمية للفريق في الموسم أمام سبورتينغ... 17.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-17T20:38+0000

2025-02-17T20:38+0000

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مجتمع

ليونيل ميسي

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رياضة

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الأخبار

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وقال ماسكيرانو، في مؤتمر صحفي، إن "كل ما يُشاع عن غياب ميسي غير صحيح"، مشددًا على أن قائد الفريق جاهز بنسبة 100% للمشاركة، وذلك ردا على التقارير التي قالت إن ميسي لن يشارك في المباراة، التي وصفتها بأنها "أبرد مباراة في تاريخ كرة القدم".وأضاف: "الطقس لن يؤثر في مشاركته"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن القرار النهائي بخصوص إقامة اللقاء يعود إلى الكونكاكاف، إذ قال: "نحن ننتظر قرار الاتحاد بشأن المباراة، لأن ولاية ميزوري تحت إنذار مناخي بسبب العاصفة المقبلة".وومن المقرر أن يواجه إنتر ميامي نظيره سبورتينغ كانساس سيتي، مساء غد الثلاثاء، ضمن ذهاب الدور الأول من كأس أبطال الكونكاكاف.وآثارت التوقعات الجوية في كانساس سيتي حالة من الشك حول إقامة المباراة، إذ تشير التقديرات إلى درجات حرارة متدنية تصل إلى 18 درجة تحت الصفر، مع احتمال تساقط 23 سم من الثلوج، وفقًا لتقرير الخدمة الوطنية للأرصاد الجوية.

https://sarabic.ae/20250129/إعلام-ميسي-يقرر-العودة-إلى-برشلونة-بعد-انتهاء-عقده-مع-إنتر-ميامي-1097281770.html

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ليونيل ميسي, الولايات المتحدة الأمريكية, رياضة, منوعات, الأخبار