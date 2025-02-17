هل يغيب ميسي عن "أبرد مباراة في تاريخ كرة القدم"؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
09:17 GMT
21 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:38 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:29 GMT
22 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:32 GMT
28 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:30 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق بين السودان وروسيا هو على نقطة لوجستية في البحر الأحمر وليس قاعدة عسكرية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
إيران ولبنان يتواصلان بشأن مشكلات رحلات الطيران بينهما
17:03 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
جامعة الصداقة بين الشعوب تحتفل بالذكرى ال65 لتأسيسها
18:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟
18:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
جامعة الصداقة بين الشعوب تحتفل بالذكرى ال65 لتأسيسها
09:31 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
خطة مصرية لإعمار غزة بدون تهجير هل تكون بديلا لمشروع ترامب
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
ترامب يصر على خطته بتهجير سكان غزة خلال لقائه ملك الأردن في البيت الأبيض
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
السفير الإماراتي يتحدث عن سبب متانة العلاقة مع موسكو
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل تنجح الولايات المتحدة في بناء الثقة مع روسيا لحل أزمة أوكرانيا
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما يستدعى نتنياهو لأي استحقاق شخصي يذهب إلى الحرب للتهرب من الالتزامات
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250217/هل-يغيب-ميسي-عن-أبرد-مباراة-في-تاريخ-كرة-القدم-1097892492.html
هل يغيب ميسي عن "أبرد مباراة في تاريخ كرة القدم"؟
هل يغيب ميسي عن "أبرد مباراة في تاريخ كرة القدم"؟
سبوتنيك عربي
رد مدرب إنتر ميامي الأمريكي، خافيير ماسكيرانو، على التقارير التي تحدثت عن غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن أول مباراة رسمية للفريق في الموسم أمام سبورتينغ... 17.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-17T20:38+0000
2025-02-17T20:38+0000
مجتمع
ليونيل ميسي
الولايات المتحدة الأمريكية
رياضة
منوعات
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1d/1093232439_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_39bb78f5678c63d19b1fc3de5fdecd9b.jpg
وقال ماسكيرانو، في مؤتمر صحفي، إن "كل ما يُشاع عن غياب ميسي غير صحيح"، مشددًا على أن قائد الفريق جاهز بنسبة 100% للمشاركة، وذلك ردا على التقارير التي قالت إن ميسي لن يشارك في المباراة، التي وصفتها بأنها "أبرد مباراة في تاريخ كرة القدم".وأضاف: "الطقس لن يؤثر في مشاركته"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن القرار النهائي بخصوص إقامة اللقاء يعود إلى الكونكاكاف، إذ قال: "نحن ننتظر قرار الاتحاد بشأن المباراة، لأن ولاية ميزوري تحت إنذار مناخي بسبب العاصفة المقبلة".وومن المقرر أن يواجه إنتر ميامي نظيره سبورتينغ كانساس سيتي، مساء غد الثلاثاء، ضمن ذهاب الدور الأول من كأس أبطال الكونكاكاف.وآثارت التوقعات الجوية في كانساس سيتي حالة من الشك حول إقامة المباراة، إذ تشير التقديرات إلى درجات حرارة متدنية تصل إلى 18 درجة تحت الصفر، مع احتمال تساقط 23 سم من الثلوج، وفقًا لتقرير الخدمة الوطنية للأرصاد الجوية.
https://sarabic.ae/20250129/إعلام-ميسي-يقرر-العودة-إلى-برشلونة-بعد-انتهاء-عقده-مع-إنتر-ميامي-1097281770.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1d/1093232439_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_26b2967147f7d3cb8fb636c0aa2e7659.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ليونيل ميسي, الولايات المتحدة الأمريكية, رياضة, منوعات, الأخبار
ليونيل ميسي, الولايات المتحدة الأمريكية, رياضة, منوعات, الأخبار

هل يغيب ميسي عن "أبرد مباراة في تاريخ كرة القدم"؟

20:38 GMT 17.02.2025
© AP Photo / Rebecca Blackwellميسي مع فريقه إنتر ميامي بالدوري الأمريكي
ميسي مع فريقه إنتر ميامي بالدوري الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2025
© AP Photo / Rebecca Blackwell
تابعنا عبر
رد مدرب إنتر ميامي الأمريكي، خافيير ماسكيرانو، على التقارير التي تحدثت عن غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن أول مباراة رسمية للفريق في الموسم أمام سبورتينغ كانساس، بسبب الظروف الجوية الصعبة في مدينة كانساس.
وقال ماسكيرانو، في مؤتمر صحفي، إن "كل ما يُشاع عن غياب ميسي غير صحيح"، مشددًا على أن قائد الفريق جاهز بنسبة 100% للمشاركة، وذلك ردا على التقارير التي قالت إن ميسي لن يشارك في المباراة، التي وصفتها بأنها "أبرد مباراة في تاريخ كرة القدم".
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2025
مجتمع
إعلام: ميسي يقرر العودة إلى برشلونة بعد انتهاء عقده مع إنتر ميامي
29 يناير, 13:28 GMT
وأضاف: "الطقس لن يؤثر في مشاركته"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن القرار النهائي بخصوص إقامة اللقاء يعود إلى الكونكاكاف، إذ قال: "نحن ننتظر قرار الاتحاد بشأن المباراة، لأن ولاية ميزوري تحت إنذار مناخي بسبب العاصفة المقبلة".
وومن المقرر أن يواجه إنتر ميامي نظيره سبورتينغ كانساس سيتي، مساء غد الثلاثاء، ضمن ذهاب الدور الأول من كأس أبطال الكونكاكاف.
وآثارت التوقعات الجوية في كانساس سيتي حالة من الشك حول إقامة المباراة، إذ تشير التقديرات إلى درجات حرارة متدنية تصل إلى 18 درجة تحت الصفر، مع احتمال تساقط 23 سم من الثلوج، وفقًا لتقرير الخدمة الوطنية للأرصاد الجوية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала