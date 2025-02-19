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بنما تكشف عن مفاجأة في حجم إيرادات قناتها المائية في 2025
بنما تكشف عن مفاجأة في حجم إيرادات قناتها المائية في 2025
سبوتنيك عربي
كشف نائب رئيس العمليات في قناة بنما، بوريس مورينو، عن مفاجأة في حجم إيرادات قناتها المائية لعام 2025. 19.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-19T08:15+0000
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وقال نائب رئيس العمليات في قناة بنما، بوريس مورينو، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن إيرادات القناة هذا العام ستتجاوز خمسة مليارات دولار أمريكي وسط تعافي حركة المرور بعد الجفاف الطويل.وأضاف مورينو: "في العام الماضي حققنا ما يقل قليلا عن 5 مليارات دولار. ونخطط هذا العام لتحقيق المزيد لأننا نتعافى بالفعل من أزمة نقص مياه البحيرات. هذا العام لدينا بحيرات ممتلئة مما سيسمح لنا بالتعامل مع جميع السفن التي تسمح بها الطاقة التشغيلية ونخطط لتحقيق أكثر قليلا من 5 مليارات دولار من الإيرادات هذا العام".وفي وقت سابق، وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستستعيد السيطرة على قناة بنما.وشدد ترامب على أن بلاده يجب ألا تسمح بفقدان طريق مهم استراتيجيا يربط بين المحيطين الأطلسي والهادئ.الرئيس البنمي يصف مزاعم واشنطن بإلغاء رسوم "قناة بنما" بالكاذبةبعد زيارة روبيو.. بنما تؤكد أنها ستوقف مشاركتها في مبادرة "الحزام والطريق" الصينية
https://sarabic.ae/20250206/واشنطن-سفن-الحكومة-الأميركية-ستعبر-قناة-بنما-دون-رسوم-1097519943.html
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اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, بنما, أخبار بنما

بنما تكشف عن مفاجأة في حجم إيرادات قناتها المائية في 2025

08:15 GMT 19.02.2025
© Sputnik . V. Goremikin / الانتقال إلى بنك الصورقناة بنما
قناة بنما - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2025
© Sputnik . V. Goremikin
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كشف نائب رئيس العمليات في قناة بنما، بوريس مورينو، عن مفاجأة في حجم إيرادات قناتها المائية لعام 2025.
وقال نائب رئيس العمليات في قناة بنما، بوريس مورينو، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن إيرادات القناة هذا العام ستتجاوز خمسة مليارات دولار أمريكي وسط تعافي حركة المرور بعد الجفاف الطويل.
وأضاف مورينو: "في العام الماضي حققنا ما يقل قليلا عن 5 مليارات دولار. ونخطط هذا العام لتحقيق المزيد لأننا نتعافى بالفعل من أزمة نقص مياه البحيرات. هذا العام لدينا بحيرات ممتلئة مما سيسمح لنا بالتعامل مع جميع السفن التي تسمح بها الطاقة التشغيلية ونخطط لتحقيق أكثر قليلا من 5 مليارات دولار من الإيرادات هذا العام".

وبحسب المدير، فإن حركة المرور الرئيسية عبر القناة تأتي الآن من الولايات المتحدة (75%) والصين وكوريا الجنوبية وتشيلي. في الوقت نفسه، لا يشارك الأسطول الوطني عمليًا في هذا التدفق، حيث تنتمي غالبية سفن الحاويات إلى شركات شحن مختلفة.

قناة بنما - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2025
واشنطن: سفن الحكومة الأمريكية ستعبر قناة بنما دون رسوم
6 فبراير, 01:43 GMT
وفي وقت سابق، وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستستعيد السيطرة على قناة بنما.
وشدد ترامب على أن بلاده يجب ألا تسمح بفقدان طريق مهم استراتيجيا يربط بين المحيطين الأطلسي والهادئ.
الرئيس البنمي يصف مزاعم واشنطن بإلغاء رسوم "قناة بنما" بالكاذبة
بعد زيارة روبيو.. بنما تؤكد أنها ستوقف مشاركتها في مبادرة "الحزام والطريق" الصينية
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