https://sarabic.ae/20250220/إعلام-ترامب-يسعى-لإتمام-صفقة-المعادن-مع-أوكرانيا-قبل-مفاوضات-السلام-1097982307.html
إعلام: ترامب يسعى لإتمام صفقة المعادن مع أوكرانيا قبل مفاوضات السلام
إعلام: ترامب يسعى لإتمام صفقة المعادن مع أوكرانيا قبل مفاوضات السلام
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام غربية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتزم إبرام اتفاق مع كييف بشأن المعادن الأرضية النادرة، قبل محادثات السلام. 20.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-20T09:50+0000
2025-02-20T09:50+0000
2025-02-20T09:50+0000
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ونقلت وسائل الإعلام عن مصدرين مطلعين: "يريد ترامب إبرام اتفاق مع أوكرانيا، قبل المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة المحتملة لكييف أو تنظيم محادثات سلام رسمية".وبحسب الوكالة، فإن البيت الأبيض قد يوافق على صفقة مبسطة سريعا، من أجل الاتفاق بعد ذلك على تفاصيلها، على سبيل المثال، كمية المعادن الأوكرانية التي يمكن نقلها إلى الولايات المتحدة.وأشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 11 شباط/ فبراير، إلى أن واشنطن أبلغت كييف بضرورة استعادة الأموال، التي استثمرتها فيها، قائلا: "أريدها أن تعود إلينا".وقال: "نحن قدّمنا ضعف ذلك"، مؤكدًا أنه ينتظر استعادة الأموال، التي أنفقتها الولايات المتحدة الأمريكية، على أوكرانيا.وأوضح الرئيس الأمريكي: "أخبرتهم أنني أريد ما يعادل 500 مليار دولار من المعادن النادرة، وقد وافقوا بشكل أساسي على ذلك. على الأقل، لن نشعر بأننا أغبياء، وإلا فسنكون أغبياء. قلت لهم إنه يجب علينا الحصول على شيء ما".إعلام: الولايات المتحدة تقترح نشر قوات في حقول النفط الأوكرانيةالكرملين عن تصريحات ترامب حول إمكانية انضمام أوكرانيا إلى روسيا: أي ظاهرة تحدث بنسبة 50/50
https://sarabic.ae/20250214/36-من-أصل-50-معدنا-نادرا-موجودا-في-أوكرانيا-يسيل-لعاب-أمريكا--1097772772.html
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أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إعلام: ترامب يسعى لإتمام صفقة المعادن مع أوكرانيا قبل مفاوضات السلام
ذكرت وسائل إعلام غربية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتزم إبرام اتفاق مع كييف بشأن المعادن الأرضية النادرة، قبل محادثات السلام.
ونقلت وسائل الإعلام عن مصدرين مطلعين: "يريد ترامب إبرام اتفاق مع أوكرانيا، قبل المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة المحتملة لكييف أو تنظيم محادثات سلام رسمية".
وبحسب الوكالة، فإن البيت الأبيض قد يوافق على صفقة مبسطة سريعا، من أجل الاتفاق بعد ذلك على تفاصيلها، على سبيل المثال، كمية المعادن الأوكرانية التي يمكن نقلها إلى الولايات المتحدة.
وأكد مستشار ترامب لوسائل الإعلام نية المسؤولين الأمريكيين مواصلة الترويج لصفقة المعادن مع كييف، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة "بحاجة إلى إعادة هذا الرجل (فلاديمير زيلينسكي) إلى الواقع".
وأشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 11 شباط/ فبراير، إلى أن واشنطن أبلغت كييف بضرورة استعادة الأموال، التي استثمرتها فيها، قائلا: "أريدها أن تعود إلينا".
ووفقا لترامب، فإن الولايات المتحدة الأمريكية قدّمت لأوكرانيا أكثر من 300 مليار دولار، وربما تصل إلى 350 مليار دولار، في حين أن أوروبا قدّمت 100 مليار فقط.
وقال: "نحن قدّمنا ضعف ذلك"، مؤكدًا أنه ينتظر استعادة الأموال، التي أنفقتها الولايات المتحدة الأمريكية، على أوكرانيا.
وأوضح الرئيس الأمريكي
: "أخبرتهم أنني أريد ما يعادل 500 مليار دولار من المعادن النادرة، وقد وافقوا بشكل أساسي على ذلك. على الأقل، لن نشعر بأننا أغبياء، وإلا فسنكون أغبياء. قلت لهم إنه يجب علينا الحصول على شيء ما".