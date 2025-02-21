https://sarabic.ae/20250221/بسبب-ميسي-حكم-كرة-قدم-يتعرض-لعقوبة-1098032860.html

بسبب ميسي.. حكم كرة قدم يتعرض لعقوبة

بسبب ميسي.. حكم كرة قدم يتعرض لعقوبة

سبوتنيك عربي

قرر اتحاد "كونكاكاف" لكرة القدم توقيع عقوبة على الحكم ماركو أنطونيو أورتيز، بعد طلبه أوتغرافا من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق إنتر ميامي، بعد نهاية... 21.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-21T11:08+0000

2025-02-21T11:08+0000

2025-02-21T11:08+0000

مجتمع

ليونيل ميسي

رياضة

أخبار كرة القدم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1d/1093232439_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_39bb78f5678c63d19b1fc3de5fdecd9b.jpg

وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، أن حكما قد يتعرض لعقوبة بسبب طلبه توقيع اوتوغراف من ميسي عقب مباراة في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال "الكونكاكاف"، التي جمعت بين إنتر ميامي الذي يقوده ميسي وسبورتينغ كانساس سيتي.وبعد صافرة نهاية المباراة، والتي انتهت بفوز إنتر ميامي 1-0 سجله ليونيل ميسي في الدقيقة 56، توجه الحكم ماركو أنطونيو أورتيز إلى ميسي وطلب منه توقيعا لأحد أفراد عائلته.ورأى اتحاد "الكونكاكاف" أن هذا التصرف لا يتوافق أو يتناسب مع قواعد سلوك المسؤولين الرسميين عن إدارة المباريات.ويأتي هذا في وقت أشارت الصحيفة الغربية إلى أن الحكم أورتيز اعترف بخطئه واعتذر عن الحادثة، كما وافق على قبول الإجراءات التأديبية التي ستفرض عليه، دون الكشف عن طبيعة العقوبة.ويشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها معاقبة شخص بسبب طلب توقيع من نجم وقائد المنتخب الأرجنتيني، ففي عام 2023، تم فصل عامل نظافة كان يعمل في ملعب إنتر ميامي، بعد أن طلب توقيعا من ليونيل ميسي.ويستعد الفريق الأمريكي لملاقاة سبورتينغ كانساس سيتي، يوم الثلاثاء المقبل، في مواجهة الإياب على ملعب "تشيس" في جنوب ولاية فلوريدا.وآثارت التوقعات الجوية في كانساس سيتي حالة من الشك حول إقامة المباراة، بعدما أشارت التقديرات إلى درجات حرارة متدنية تصل إلى 18 درجة تحت الصفر، مع احتمال تساقط 23 سم من الثلوج، وفقًا لتقرير الخدمة الوطنية للأرصاد الجوية.

https://sarabic.ae/20250129/إعلام-ميسي-يقرر-العودة-إلى-برشلونة-بعد-انتهاء-عقده-مع-إنتر-ميامي-1097281770.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

ليونيل ميسي, رياضة, أخبار كرة القدم, الأخبار