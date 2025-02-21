https://sarabic.ae/20250221/على-الرغم-من-أعطالها-دولة-عربية-تقترب-من-الحصول-على-إف-35-1098038382.html
على الرغم من أعطالها... دولة عربية تقترب من الحصول على "إف-35"
على الرغم من أعطالها... دولة عربية تقترب من الحصول على "إف-35"
سبوتنيك عربي
أثارت تقارير عربية مهتمة بالشأن الأمني تساؤلات حول نية دولة عربية الحصول على مقاتلة "إف-35" من الجيل الخامس. 21.02.2025, سبوتنيك عربي
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وذكرت صحيفة عربية، اليوم الجمعة، أن وفدا عسكريا مغربيا اطلع على خصائص الطائرة الشبح ضمن معرض "أيدكس 2025" للدفاع والأمن في الإمارات العربية المتحدة.وأشارت إلى أن الوفد العسكري المغربي زار جناح شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية، حيث تم استعراض مؤهلات طائرات المقاتلة "إف 35" بجانب تأكيد مسؤولي الشركة عزمهم الاستمرار في تأهيل وتطوير طائرات C-130″" و"إف-16" التي تخدم بجانب القوات الجوية الملكية المغربية.ولفتت الصحيفة إلى أن "هناك تقاريرا أمنية أجمعت على أن المغرب من المتوقع أن يحصل على هذه الطائرة في ولاية دونالد ترامب".وتوقعت صحيفة "هسبريس"، تسريع عملية الإعلان الرسمي عن الرغبة في شراء المملكة للطائرة المقاتلة "إف 35" خلال ولاية الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب.ويشار إلى أنه في الثالث من يناير/ كانون الثاني الماضي، استبعد خبراء في الشأن العسكري إقدام الرباط على شراء هذا النوع من المقاتلات لاعتبارات كثيرة، من ضمنها تكلفتها العالية، ووجود بدائل أخرى أقل تكلفة وأكثر فعالية وملائمة أيضا للاحتياجات الدفاعية للمملكة المغربية.وتابع الخبير في تصريح لصحيفة "هسبريس"، أن "هناك بعض العيوب التي ظهرت على هذه الطائرة، خاصة فيما يتعلق بخزان الوقود"، مشيرا إلى أن هناك عددا من الاختيارات أقل تكلفة وأكثر توافقا مع احتياجات المملكة على مستوى الدفاع الجوي، خاصة طائرات إف-16 الحديثة التي أثبتت كفاءتها في مسرح العمليات.وتعد طائرة "إف-35" الأمريكية واحدة من المقاتلات الشبحية المتطورة، وتشغلها الولايات المتحدة وبعض حلفائها في حلف الناتو إلى جانب إسرائيل.
https://sarabic.ae/20250129/تحطم-مقاتلةإف-35-في-ألاسكا-الأمريكية-ونجاة-الطيار-1097258053.html
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رصد عسكري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار المغرب اليوم
رصد عسكري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار المغرب اليوم
على الرغم من أعطالها... دولة عربية تقترب من الحصول على "إف-35"
13:06 GMT 21.02.2025 (تم التحديث: 13:09 GMT 21.02.2025)
أثارت تقارير عربية مهتمة بالشأن الأمني تساؤلات حول نية دولة عربية الحصول على مقاتلة "إف-35" من الجيل الخامس.
وذكرت صحيفة عربية، اليوم الجمعة، أن وفدا عسكريا مغربيا اطلع على خصائص الطائرة الشبح ضمن معرض "أيدكس 2025" للدفاع والأمن في الإمارات العربية المتحدة.
وأوضحت أن هذا الأمر يتعزز "بدعم مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين لحصول المغرب على هذه المقاتلة، في ظل سياسة واشنطن جعل تل أبيب وحدها من تمتلكها في منطقة الشرق الأوسط".
وأشارت إلى أن الوفد العسكري المغربي زار جناح شركة "لوكهيد مارتن"
الأمريكية، حيث تم استعراض مؤهلات طائرات المقاتلة "إف 35" بجانب تأكيد مسؤولي الشركة عزمهم الاستمرار في تأهيل وتطوير طائرات C-130″" و"إف-16" التي تخدم بجانب القوات الجوية الملكية المغربية.
ولفتت الصحيفة إلى أن "هناك تقاريرا أمنية أجمعت على أن المغرب من المتوقع أن يحصل على هذه الطائرة في ولاية دونالد ترامب".
وأكدت أن "المغرب يطمح لامتلاك هذه الطائرة، ورغم أن إسرائيل تحرص على عدم وجودها لدى أي دولة في المنطقة حفاظًا على تفوقها الجوي، إلا أن ذلك غير مطروح بالنسبة للمغرب".
وتوقعت صحيفة
"هسبريس"، تسريع عملية الإعلان الرسمي عن الرغبة في شراء المملكة للطائرة المقاتلة "إف 35"
خلال ولاية الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب.
ويشار إلى أنه في الثالث من يناير/ كانون الثاني الماضي، استبعد خبراء في الشأن العسكري إقدام الرباط على شراء هذا النوع من المقاتلات لاعتبارات كثيرة، من ضمنها تكلفتها العالية، ووجود بدائل أخرى أقل تكلفة وأكثر فعالية وملائمة أيضا للاحتياجات الدفاعية للمملكة المغربية.
وأوضح خبير في الشؤون العسكرية، عبد الرحمن مكاوي، بأن "سعر هذه الطائرة غال جدا، إضافة إلى أن تكلفة صيانتها مرتفعة هي الأخرى، ما يجعل منها خيارا غير واقعي بالنسبة للقوات المسلحة الملكية".
وتابع الخبير في تصريح لصحيفة "هسبريس
"، أن "هناك بعض العيوب التي ظهرت على هذه الطائرة، خاصة فيما يتعلق بخزان الوقود"، مشيرا إلى أن هناك عددا من الاختيارات أقل تكلفة وأكثر توافقا مع احتياجات المملكة على مستوى الدفاع الجوي، خاصة طائرات إف-16
الحديثة التي أثبتت كفاءتها في مسرح العمليات.
وأضاف الخبير أن "شراء المغرب هذا النوع من المقاتلات، خاصة في الوقت الحالي، أمر جد مستبعد، إذ يصل سعر الطائرة الواحدة إلى أكثر من 100 مليون دولار، ناهيك عن تكاليف الصيانة والتدريب التي ستثقل ميزانية الجيش المغربي إذا ما ذهب في هذا الاتجاه".
وتعد طائرة "إف-35" الأمريكية واحدة من المقاتلات الشبحية المتطورة، وتشغلها الولايات المتحدة وبعض حلفائها في حلف الناتو إلى جانب إسرائيل.