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المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
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حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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قوانين الاقتصاد
خبير: الصراع في أوكرانيا اقتصادي وهو الملف الأهم بين واشنطن وموسكو
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الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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خبير: لا يوجد أي مبرر اليوم لبقاء العقوبات الاقتصادية على سوريا
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عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
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27 د
شؤون عسكرية
خبير: احتمالات السلام مرتفعة جدا لإنهاء الصراع في أوكرانيا
13:03 GMT
30 د
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التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
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صدى الحياة
خبير: لا يوجد أي مبرر اليوم لبقاء العقوبات الاقتصادية على سوريا
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عالم سبوتنيك
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عرب بوينت بودكاست
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23 د
المقهى الثقافي
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https://sarabic.ae/20250223/تقرير-التكنولوجيا-الروسية-البسيطة-والرخيصة-الثمن-أثبتت-فعاليتها-أكثر-من-الأسلحة-الغربية-1098083656.html
تقرير: التكنولوجيا الروسية البسيطة والرخيصة الثمن أثبتت فعاليتها أكثر من الأسلحة الغربية
تقرير: التكنولوجيا الروسية البسيطة والرخيصة الثمن أثبتت فعاليتها أكثر من الأسلحة الغربية
سبوتنيك عربي
ذكر تقرير أمريكية، بأن الطائرات المسيرة الروسية الرخيصة الثمن أظهرت الجانب الأفضل لها في الصراع بأوكرانيا، على عكس التكنولوجيات المعقدة والمكلفة التي يستخدمها... 23.02.2025, سبوتنيك عربي
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2025-02-23T10:15+0000
سلاح روسيا
العالم
روسيا
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وقال التقرير: "تتضمن النزاعات عالية الكثافة أعدادًا كبيرة من الناس والمعدات، لذلك لا يتطلب الأمر النوعية فقط بل الكمية أيضًا. وقد لعبت الأسلحة البسيطة في الإنتاج دورًا كبيرًا في أوكرانيا، حيث دمرت طائرات روسية (مسيرة) رخيصة الثمن معدات أوروبية بملايين من اليورو".وبحسب موقع "بيزنس إنسايدر"، فإنه في حال نشوب صراع مسلح، قد يستنفد الغرب بسرعة كبيرة مخزوناته من الأسلحة والمعدات، والتي من دونها يصبح من المستحيل ببساطة شن الحرب.وأشار التقرير إلى إنه في الوقت الذي يركز فيه الغرب على الأسلحة الجديدة، التي تعد مكلفة وتستغرق وقتا طويلا في تصنيعها، فإن الروس "يصنعون شيئا رخيصا، ويمكن التضحية به، وسريعًا وفعالًا".وحذرت موسكو الدول الغربية، مرات عدة، من أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، لا تغير شيئا بل تؤدي فقط إلى إطالة أمد الصراع. وكما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، فإن حلف شمال الأطلسي يشارك بشكل مباشر في هذه المواجهة، ليس فقط من خلال إرسال الأصول العسكرية، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد.صاروخ "كورنيت" في معرض "آيدكس"… قدرات غير مسبوقة بعد التحسينات الجديدةقدرة فائقة ودقة قاتلة.. روسيا تعرض أحدث منظومة مضادة للدبابات في "آيدكس 2025"
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سلاح روسيا, العالم, روسيا
سلاح روسيا, العالم, روسيا

تقرير: التكنولوجيا الروسية البسيطة والرخيصة الثمن أثبتت فعاليتها أكثر من الأسلحة الغربية

10:15 GMT 23.02.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورأسلحة روسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أسلحة روسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
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تابعنا عبر
ذكر تقرير أمريكية، بأن الطائرات المسيرة الروسية الرخيصة الثمن أظهرت الجانب الأفضل لها في الصراع بأوكرانيا، على عكس التكنولوجيات المعقدة والمكلفة التي يستخدمها الغرب.
وقال التقرير: "تتضمن النزاعات عالية الكثافة أعدادًا كبيرة من الناس والمعدات، لذلك لا يتطلب الأمر النوعية فقط بل الكمية أيضًا. وقد لعبت الأسلحة البسيطة في الإنتاج دورًا كبيرًا في أوكرانيا، حيث دمرت طائرات روسية (مسيرة) رخيصة الثمن معدات أوروبية بملايين من اليورو".

وأضاف: "كما لجأت روسيا أيضًا إلى أسلحة مثل ذخائر الوابل وقنابل التخطيط، تاركةً ذخائر أكثر تطورًا دقيقة التوجيه لأهداف أكثر استراتيجية".

وبحسب موقع "بيزنس إنسايدر"، فإنه في حال نشوب صراع مسلح، قد يستنفد الغرب بسرعة كبيرة مخزوناته من الأسلحة والمعدات، والتي من دونها يصبح من المستحيل ببساطة شن الحرب.
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وأشار التقرير إلى إنه في الوقت الذي يركز فيه الغرب على الأسلحة الجديدة، التي تعد مكلفة وتستغرق وقتا طويلا في تصنيعها، فإن الروس "يصنعون شيئا رخيصا، ويمكن التضحية به، وسريعًا وفعالًا".
وحذرت موسكو الدول الغربية، مرات عدة، من أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، لا تغير شيئا بل تؤدي فقط إلى إطالة أمد الصراع. وكما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، فإن حلف شمال الأطلسي يشارك بشكل مباشر في هذه المواجهة، ليس فقط من خلال إرسال الأصول العسكرية، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد.
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