https://sarabic.ae/20250223/طائرات-مركز-روبيكون-المسيرة-الروسية-تدمر-أهدافا-للقوات-الأوكرانية-في-سومي-فيديو--1098081825.html
طائرات مركز "روبيكون" المسيرة الروسية تدمر أهدافا للقوات الأوكرانية في سومي... فيديو
طائرات مركز "روبيكون" المسيرة الروسية تدمر أهدافا للقوات الأوكرانية في سومي... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، مشاهد لاستهداف الطائرات المسيرة الروسية المعززة بالواقع الافتراضي "إف بي في" التابعة لمركز "روبيكون" (مركز لتطوير... 23.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-23T09:18+0000
2025-02-23T09:18+0000
2025-02-23T09:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تقوم أطقم تشغيل الطائرات المسيرة بتدمير السيارات والمركبات المدرعة والأفراد التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية".وأشارت إلى أن أطقم تشغيل الطائرات المسيرة قامت "بتعطيل إمداد ونقل جنود العدو على طول الطرق في مقاطعة سومي".وبحسب الدفاع الروسية، فإنه ولضمان العمل في الليل، تم تجهيز المسيرات بأجهزة بصرية خاصة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250223/استهدافات-وانفجارات-عدة-في-كييف-ومقاطعات-أوكرانية-أخرى-1098076913.html
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روسيا
طائرات مركز "روبيكون" المسيرة الروسية تدمر أهدافا للقوات الأوكرانية في سومي... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، مشاهد لاستهداف الطائرات المسيرة الروسية المعززة بالواقع الافتراضي "إف بي في" التابعة لمركز "روبيكون" (مركز لتطوير الطائرات المسيرة تابع لوزارة الدفاع الروسية) أهدافا للقوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعة سومي.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تقوم أطقم تشغيل الطائرات المسيرة بتدمير السيارات والمركبات المدرعة والأفراد التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأشارت إلى أن أطقم تشغيل الطائرات المسيرة قامت "بتعطيل إمداد ونقل جنود العدو على طول الطرق في مقاطعة سومي".
وبحسب الدفاع الروسية، فإنه ولضمان العمل في الليل، تم تجهيز المسيرات بأجهزة بصرية خاصة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.