طائرات مركز "روبيكون" المسيرة الروسية تدمر أهدافا للقوات الأوكرانية في سومي... فيديو

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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
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حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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خبير: الصراع في أوكرانيا اقتصادي وهو الملف الأهم بين واشنطن وموسكو
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تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
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9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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خبير: لا يوجد أي مبرر اليوم لبقاء العقوبات الاقتصادية على سوريا
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عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
12:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: احتمالات السلام مرتفعة جدا لإنهاء الصراع في أوكرانيا
13:03 GMT
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مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
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صدى الحياة
خبير: لا يوجد أي مبرر اليوم لبقاء العقوبات الاقتصادية على سوريا
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
ألغاز كراهية الأصوات والشيخوخة البيولوجية والخرسانة القديمة
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29 د
عالم سبوتنيك
ترامب: زيلينسكي لا يمتلك أوراقا للتفاوض مع روسيا و حضوره المفاوضات ليس ضروريا
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لبنان والعالم
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183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:16 GMT
23 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
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جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
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لبنان يودّع السيد حسن نصرالله... وفودٌ عربية ومشاركة دوليّة
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قوانين الاقتصاد
خبير: الصراع في أوكرانيا اقتصادي وهو الملف الأهم بين واشنطن وموسكو
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الأبراج بين الخرافة والحقيقة
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مساحة حرة
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روسيا تحتفل بيوم "حماة الوطن"
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شؤون عسكرية
خبير: احتمالات السلام مرتفعة جدا لإنهاء الصراع في أوكرانيا
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عالم سبوتنيك
إسرائيل تؤخر إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، تجدد المعارك بين الجيش و"الدعم السريع" وسط الخرطوم
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أمساليوم
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250223/طائرات-مركز-روبيكون-المسيرة-الروسية-تدمر-أهدافا-للقوات-الأوكرانية-في-سومي-فيديو--1098081825.html
طائرات مركز "روبيكون" المسيرة الروسية تدمر أهدافا للقوات الأوكرانية في سومي... فيديو
طائرات مركز "روبيكون" المسيرة الروسية تدمر أهدافا للقوات الأوكرانية في سومي... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، مشاهد لاستهداف الطائرات المسيرة الروسية المعززة بالواقع الافتراضي "إف بي في" التابعة لمركز "روبيكون" (مركز لتطوير... 23.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-23T09:18+0000
2025-02-23T09:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تقوم أطقم تشغيل الطائرات المسيرة بتدمير السيارات والمركبات المدرعة والأفراد التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية".وأشارت إلى أن أطقم تشغيل الطائرات المسيرة قامت "بتعطيل إمداد ونقل جنود العدو على طول الطرق في مقاطعة سومي".وبحسب الدفاع الروسية، فإنه ولضمان العمل في الليل، تم تجهيز المسيرات بأجهزة بصرية خاصة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250223/استهدافات-وانفجارات-عدة-في-كييف-ومقاطعات-أوكرانية-أخرى-1098076913.html
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طائرات مركز "روبيكون" المسيرة الروسية تدمر أهدافا للقوات الأوكرانية في سومي... فيديو

09:18 GMT 23.02.2025
© Photo / Defense Minister of the Russian Federationقاذفة "سو-34" تدمر مقرا للقوات الأوكرانية في كورسك
قاذفة سو-34 تدمر مقرا للقوات الأوكرانية في كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2025
© Photo / Defense Minister of the Russian Federation
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، مشاهد لاستهداف الطائرات المسيرة الروسية المعززة بالواقع الافتراضي "إف بي في" التابعة لمركز "روبيكون" (مركز لتطوير الطائرات المسيرة تابع لوزارة الدفاع الروسية) أهدافا للقوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعة سومي.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تقوم أطقم تشغيل الطائرات المسيرة بتدمير السيارات والمركبات المدرعة والأفراد التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأشارت إلى أن أطقم تشغيل الطائرات المسيرة قامت "بتعطيل إمداد ونقل جنود العدو على طول الطرق في مقاطعة سومي".
وبحسب الدفاع الروسية، فإنه ولضمان العمل في الليل، تم تجهيز المسيرات بأجهزة بصرية خاصة.
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
استهدافات وانفجارات عدة في كييف ومقاطعات أوكرانية أخرى
06:30 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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