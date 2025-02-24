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https://sarabic.ae/20250224/الفصل-مصير-من-يرفض-شركة-صينية-تمنح-موظفيها-العازبين-مهلة-للزواج-1098119680.html
"الفصل مصير من يرفض"... شركة صينية تمنح موظفيها العازبين مهلة للزواج
"الفصل مصير من يرفض"... شركة صينية تمنح موظفيها العازبين مهلة للزواج
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام صينية بأن شركة صينية منحت موظفيها العازبين أو المطلقين، مهلة للزواج بحلول نهاية شهر سبتمبر/أيلول 2025، مشيرة إلى أن الفصل مصير كل من يرفض... 24.02.2025, سبوتنيك عربي
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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل أنه "يتوجب على الموظفين العازبين الذين لن يتزوجوا بحلول نهاية مارس/آذار، كتابة رسالة مفتوحة ينتقدون فيها أنفسهم، وإذا لم يتزوجوا بحلول نهاية شهر يونيو/حزيران، فستقوم الشركة بإجراء تقييم لعملهم، وإذا ظلوا عازبين حتى نهاية سبتمبر، فسيتم فصلهم من العمل".وأوضحت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" أن مكتب إدارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي المحلي قال إنه طلب من الشركة إلغاء هذه السياسة، في إشارة إلى أن السلطات المحلية لفتت إلى أن مطالب الشركة تنتهك قوانين العمل الصينية، ولكن إدارة الشركة، تؤكد أنها تتحرك لمصلحة الدولة.وأفادت الصحيفة بأن "مجموعة شونتيان الكيميائية" تأسست عام 2001، وهي واحدة من أكبر الشركات في مدينة لينيي، مقاطعة شاندونغ الشرقية، حيث يقع مقرها الرئيسي.يذكر أن عدد الزيجات في الصين انخفض إلى مستوى منخفض جديد بلغ نحو 6.1 مليون في العام الماضي، وهو انخفاض بنسبة 20.5 في المائة بعد أن كان 7.68 مليون في العام السابق.مصر... أب يقتل ابنه "العريس" قبل الزفاف بأيام لسبب غريبكارثة في حفل زفاف هندي بسبب الموسيقى الصاخبة... فيديو
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الصين, العالم, أخبار العالم الآن, منوعات
الصين, العالم, أخبار العالم الآن, منوعات

"الفصل مصير من يرفض"... شركة صينية تمنح موظفيها العازبين مهلة للزواج

12:04 GMT 24.02.2025
© Getty Images / VCGحفل زفاف جماعي في الصين
حفل زفاف جماعي في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2025
© Getty Images / VCG
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام صينية بأن شركة صينية منحت موظفيها العازبين أو المطلقين، مهلة للزواج بحلول نهاية شهر سبتمبر/أيلول 2025، مشيرة إلى أن الفصل مصير كل من يرفض ذلك.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل أنه "يتوجب على الموظفين العازبين الذين لن يتزوجوا بحلول نهاية مارس/آذار، كتابة رسالة مفتوحة ينتقدون فيها أنفسهم، وإذا لم يتزوجوا بحلول نهاية شهر يونيو/حزيران، فستقوم الشركة بإجراء تقييم لعملهم، وإذا ظلوا عازبين حتى نهاية سبتمبر، فسيتم فصلهم من العمل".

وأشار المقال إلى أن شركة "مجموعة شونتيان الكيميائية" الصينية تشترط على جميع العازبين والمطلقين الذين تتراوح أعمارهم بين 28 و58 عاماً أن "يتزوجوا ويستقروا" بحلول نهاية سبتمبر/أيلول من هذا العام.

وأوضحت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" أن مكتب إدارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي المحلي قال إنه طلب من الشركة إلغاء هذه السياسة، في إشارة إلى أن السلطات المحلية لفتت إلى أن مطالب الشركة تنتهك قوانين العمل الصينية، ولكن إدارة الشركة، تؤكد أنها تتحرك لمصلحة الدولة.
مستشفى - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2025
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وأفادت الصحيفة بأن "مجموعة شونتيان الكيميائية" تأسست عام 2001، وهي واحدة من أكبر الشركات في مدينة لينيي، مقاطعة شاندونغ الشرقية، حيث يقع مقرها الرئيسي.
يذكر أن عدد الزيجات في الصين انخفض إلى مستوى منخفض جديد بلغ نحو 6.1 مليون في العام الماضي، وهو انخفاض بنسبة 20.5 في المائة بعد أن كان 7.68 مليون في العام السابق.
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