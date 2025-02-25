https://sarabic.ae/20250225/توافق-مصري-سوداني-بشأن-مخاطر-سد-النهضة-الإثيوبي-1098147797.html

توافق مصري سوداني بشأن "مخاطر" سد النهضة الإثيوبي

توافق مصري سوداني بشأن "مخاطر" سد النهضة الإثيوبي

سبوتنيك عربي

أكد كل من مصر والسودان، أمس الاثنين في ختام اجتماع تشاوري بالقاهرة، على "مخاطر" سد النهضة الإثيوبي، وعملهما المشترك للتوصل لاتفاق ملزم بشأنه، مشيرين إلى... 25.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-25T07:46+0000

2025-02-25T07:46+0000

2025-02-25T07:46+0000

مصر

أخبار مصر الآن

أخبار السودان اليوم

أخبار سد النهضة الإثيوبي

خلافات سد النهضة

أخبار إثيوبيا

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/19/1098146416_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_10547b159c2ee8c9fd774b7ee46c1643.jpg

وطالب البلدان، في ختام أعمال الاجتماع، بـ"التوصل أولًا إلى اتفاق ثلاثي قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، الذي بدأ بناؤه في 2011، ولا سيما في أوقات الجفاف، لضمان استمرار تدفق حصّتيهما من مياه نهر النيل".ووفقا لوزارة الخارجية المصرية، شدد الجانبان على "ارتباط الأمن المائي السوداني والمصري، كجزء واحد لا يتجزأ، والدعوة لامتناع كافة الأطراف عن القيام بأية تحركات أحادية من شأنها إيقاع الضرر بمصالحهما المائية".وبشأن تطورات ملف السد الإثيوبي، أفاد البيان المشترك، بأن "الطرفين اتفقا على المخاطر الجدية المترتبة على الملء الأول الأحادي لسد النهضة، لا سيما تلك المتعلقة بأمان السد".وأعلن وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور هاني سويلم، "رفض مصر لإدراج زيارة إلى مشروع سد النهضة الإثيوبي محل الخلاف ضمن فعاليات احتفالية يوم النيل، التي تُقام في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا".جاء ذلك خلال مشاركة سويلم، الجمعة الماضية، في الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لمبادرة "حوض النيل"، في أديس أبابا، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية الرسمية.كما أكد وزير الري المصري أن "بناء سد النهضة وملأه وتشغيله قد تم بصورة أحادية، ما يمثل انتهاكا للقانون الدولي، وإخلالا جوهريا باتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015.يشار إلى أن عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث (مصر، إثيوبيا، السودان) أدى إلى زيادة التوتر السياسي فيما بينها، وإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.وبدأت إثيوبيا في تشييد سد "النهضة" على نهر النيل الأزرق، عام 2011، بـ"هدف توليد الكهرباء"، بحسب قولها.وتخشى مصر أن يلحق السد ضررا بحصتها من المياه، فيما تتزايد مخاوف السودان من تضرر منشآته المائية، وتناقص حصته من المياه.

https://sarabic.ae/20250201/البيت-الأبيض-يعلن-أن-ترامب-ناقش-مع-السيسي-سد-النهضة-الإثيوبي-1097388719.html

https://sarabic.ae/20250129/وزير-الخارجية-المصري-واشنطن-تتوافق-معنا-بشأن-سد-النهضة-وتدخل-ترامب-كان-حاسما-في-اتفاق-غزة-1097264270.html

https://sarabic.ae/20250112/خطوة-هامة-إثيوبيا-تنظم-حدثا-جديدا-بشأن-سد-النهضة-1096702856.html

مصر

أخبار سد النهضة الإثيوبي

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار مصر الآن, أخبار السودان اليوم, أخبار سد النهضة الإثيوبي, خلافات سد النهضة, أخبار إثيوبيا, أخبار العالم الآن, العالم