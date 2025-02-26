https://sarabic.ae/20250226/أجزاء-من-الثانية-تفصل-بين-تصادم-طائرتين-فيديو--1098182309.html
أجزاء من الثانية تفصل بين تصادم طائرتين... فيديو
أجزاء من الثانية تفصل بين تصادم طائرتين... فيديو
سبوتنيك عربي
سجلت عدسات المراقبة في مطار "ميدواي" في شيكاغو، مشهدا مخيفا للحظة هبوط طائرة على أحد المدرجات خلال تواجد طائرة ثانية على المدرج ذاته. 26.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-26T07:54+0000
2025-02-26T07:54+0000
2025-02-26T07:54+0000
مجتمع
نادي الفيديو
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/06/1093479839_0:0:1064:598_1920x0_80_0_0_4fb2f682d10b1ed23d32b549594d0c6c.png
ومنع تصرف سريع وحكيم من قائد الطائرة، في أجزاء من الثانية، حدوث كارثة حقيقية ربما كان ضحيتها العشرات، حيث أعاد إقلاع الطائرة من جديد بعد أن كادت تحط عجلاتها على مدرج مطار ميدواي".ونجح قائد الطائرة التابعة لشركة "ساوث ويست" للطيران في تجنب كارثة من خلال تنفيذ مناورة إقلاع سريع بعد رصد طائرة ثانية غير مقرر وجودها على المدرج.ثوان تفصل بين الموت والحياة على سكة القطار... فيديوفي مشهد صادم... شاب مصري يسقط من الطابق السادس أمام أعين المارة... فيديوتحطم طائرة في البيرو وإصابة عدد من الأشخاص... فيديو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/06/1093479839_0:0:798:598_1920x0_80_0_0_5b27e8f0f5ce71e995b2e72fa300fd92.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, منوعات
أجزاء من الثانية تفصل بين تصادم طائرتين... فيديو
سجلت عدسات المراقبة في مطار "ميدواي" في شيكاغو، مشهدا مخيفا للحظة هبوط طائرة على أحد المدرجات خلال تواجد طائرة ثانية على المدرج ذاته.
ومنع تصرف سريع وحكيم من قائد الطائرة، في أجزاء من الثانية، حدوث كارثة حقيقية ربما كان ضحيتها العشرات، حيث أعاد إقلاع الطائرة من جديد بعد أن كادت تحط عجلاتها على مدرج مطار ميدواي".
ونجح قائد الطائرة التابعة لشركة "ساوث ويست" للطيران في تجنب كارثة من خلال تنفيذ مناورة إقلاع سريع بعد رصد طائرة ثانية غير مقرر وجودها على المدرج.