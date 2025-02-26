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جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مساحة حرة
المحافظون يعودون لحكم ألمانيا
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ديربي مدريد في دوري الأبطال وموسم للنسيان لمانشستر سيتي
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: أوروبا تشعر بخيبة أمل كبيرة من استبعادها عن اقتسام مغانم أوكرانيا
10:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر كبيرة تهدد مشروع قيام الدولة الفلسطينية
11:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
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57 د
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بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة أدركت أنها خسرت جراء الصراع في أوكرانيا
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ملفات ساخنة
ضغوط إسرائيلية وأمريكية لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ماذا بعد اعتماد مجلس الأمن القرار الأمريكي الذي يدعو لنهاية الأزمة الأوكرانية
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ديربي مدريد في دوري الأبطال وموسم للنسيان لمانشستر سيتي
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عرب بوينت بودكاست
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09:46 GMT
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بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
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https://sarabic.ae/20250226/أجزاء-من-الثانية-تفصل-بين-تصادم-طائرتين-فيديو--1098182309.html
أجزاء من الثانية تفصل بين تصادم طائرتين... فيديو
أجزاء من الثانية تفصل بين تصادم طائرتين... فيديو
سبوتنيك عربي
سجلت عدسات المراقبة في مطار "ميدواي" في شيكاغو، مشهدا مخيفا للحظة هبوط طائرة على أحد المدرجات خلال تواجد طائرة ثانية على المدرج ذاته. 26.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-26T07:54+0000
2025-02-26T07:54+0000
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ومنع تصرف سريع وحكيم من قائد الطائرة، في أجزاء من الثانية، حدوث كارثة حقيقية ربما كان ضحيتها العشرات، حيث أعاد إقلاع الطائرة من جديد بعد أن كادت تحط عجلاتها على مدرج مطار ميدواي".ونجح قائد الطائرة التابعة لشركة "ساوث ويست" للطيران في تجنب كارثة من خلال تنفيذ مناورة إقلاع سريع بعد رصد طائرة ثانية غير مقرر وجودها على المدرج.ثوان تفصل بين الموت والحياة على سكة القطار... فيديوفي مشهد صادم... شاب مصري يسقط من الطابق السادس أمام أعين المارة... فيديوتحطم طائرة في البيرو وإصابة عدد من الأشخاص... فيديو
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نادي الفيديو, منوعات

أجزاء من الثانية تفصل بين تصادم طائرتين... فيديو

07:54 GMT 26.02.2025
© Photo / Xصورة للحظة اشتعال طائرة ركاب أمريكية أثناء هبوطها
صورة للحظة اشتعال طائرة ركاب أمريكية أثناء هبوطها - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2025
© Photo / X
تابعنا عبر
سجلت عدسات المراقبة في مطار "ميدواي" في شيكاغو، مشهدا مخيفا للحظة هبوط طائرة على أحد المدرجات خلال تواجد طائرة ثانية على المدرج ذاته.
ومنع تصرف سريع وحكيم من قائد الطائرة، في أجزاء من الثانية، حدوث كارثة حقيقية ربما كان ضحيتها العشرات، حيث أعاد إقلاع الطائرة من جديد بعد أن كادت تحط عجلاتها على مدرج مطار ميدواي".
ونجح قائد الطائرة التابعة لشركة "ساوث ويست" للطيران في تجنب كارثة من خلال تنفيذ مناورة إقلاع سريع بعد رصد طائرة ثانية غير مقرر وجودها على المدرج.
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