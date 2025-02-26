https://sarabic.ae/20250226/بقيمة-تتجاوز-مليار-دولار-لافروف-قطر-وصندوق-الاستثمار-الروسي-يدرسان-مشاريع-مستقبلية-1098192575.html
بقيمة تتجاوز مليار دولار... لافروف: قطر وصندوق الاستثمار الروسي يدرسان مشاريع مستقبلية
بقيمة تتجاوز مليار دولار... لافروف: قطر وصندوق الاستثمار الروسي يدرسان مشاريع مستقبلية
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن قطر وصندوق الاستثمار المباشر الروسي يدرسان مشاريع مستقبلية تتجاوز قيمتها المليار دولار. 26.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-26T11:23+0000
2025-02-26T11:23+0000
2025-02-26T11:23+0000
روسيا
قطر
العالم العربي
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/1a/1098192404_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_3301dc1ed04d2fb5bd70777b7980dc63.jpg
وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي في الدوحة: "من خلال التعاون بين وكالة قطر للاستثمار وصندوق الاستثمار المباشر الروسي، يتم تنفيذ مشاريع بقيمة مليار دولار تقريبًا، ويجري النظر في مشاريع بقيمة أكبر للمستقبل".وعقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفيا عقب لقائه بأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، في العاصمة القطرية الدوحة.وتعد قطر أيضا منصة لعدة عمليات في آن واحد، إذ تشارك مع مصر في عملية التفاوض لحل الوضع في غزة، والتي تم بموجبها التوصل إلى اتفاق بين حركة "حماس" وإسرائيل في 19 يناير/ كانون الثاني بشأن وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين، ومن المقرر الآن أن تبدأ المرحلة الثانية من المفاوضات.الخارجية الروسية: لافروف يبحث الملف السوري في طهران
https://sarabic.ae/20250226/وزير-الخارجية-الروسي-يلتقي-بأمير-قطر-في-الدوحة-1098183845.html
https://sarabic.ae/20250219/تقرير-المصير-تفاصيل-مباحثات-أمير-قطر-والرئيس-الإيراني-حول-سوريا-1097973593.html
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/1a/1098192404_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_8b2c25bfa8d1cb1ea2ca85b1a31db694.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, قطر, العالم العربي, اقتصاد
روسيا, قطر, العالم العربي, اقتصاد
بقيمة تتجاوز مليار دولار... لافروف: قطر وصندوق الاستثمار الروسي يدرسان مشاريع مستقبلية
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن قطر وصندوق الاستثمار المباشر الروسي يدرسان مشاريع مستقبلية تتجاوز قيمتها المليار دولار.
وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي في الدوحة: "من خلال التعاون بين وكالة قطر للاستثمار وصندوق الاستثمار المباشر الروسي، يتم تنفيذ مشاريع بقيمة مليار دولار تقريبًا، ويجري النظر في مشاريع بقيمة أكبر للمستقبل".
ووفقا له، فمن الممكن تماما أن تستهدف بعض هذه الاتفاقيات صيغا جديدة في مجال الطاقة.
وعقد وزير الخارجية الروسي
، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفيا عقب لقائه بأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، في العاصمة القطرية الدوحة.
ووصل لافروف، يوم أمس الثلاثاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة عمل.
وتعد قطر أيضا منصة لعدة عمليات في آن واحد، إذ تشارك مع مصر في عملية التفاوض لحل الوضع في غزة، والتي تم بموجبها التوصل إلى اتفاق بين حركة "حماس" وإسرائيل في 19 يناير/ كانون الثاني بشأن وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين، ومن المقرر الآن أن تبدأ المرحلة الثانية من المفاوضات.