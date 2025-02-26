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الجيش الروسي يحرر بلدتي أورلوفكا وبوغريبكي في مقاطعة كورسك
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بقيمة تتجاوز مليار دولار... لافروف: قطر وصندوق الاستثمار الروسي يدرسان مشاريع مستقبلية
بقيمة تتجاوز مليار دولار... لافروف: قطر وصندوق الاستثمار الروسي يدرسان مشاريع مستقبلية
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن قطر وصندوق الاستثمار المباشر الروسي يدرسان مشاريع مستقبلية تتجاوز قيمتها المليار دولار. 26.02.2025, سبوتنيك عربي
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2025-02-26T11:23+0000
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وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي في الدوحة: "من خلال التعاون بين وكالة قطر للاستثمار وصندوق الاستثمار المباشر الروسي، يتم تنفيذ مشاريع بقيمة مليار دولار تقريبًا، ويجري النظر في مشاريع بقيمة أكبر للمستقبل".وعقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفيا عقب لقائه بأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، في العاصمة القطرية الدوحة.وتعد قطر أيضا منصة لعدة عمليات في آن واحد، إذ تشارك مع مصر في عملية التفاوض لحل الوضع في غزة، والتي تم بموجبها التوصل إلى اتفاق بين حركة "حماس" وإسرائيل في 19 يناير/ كانون الثاني بشأن وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين، ومن المقرر الآن أن تبدأ المرحلة الثانية من المفاوضات.الخارجية الروسية: لافروف يبحث الملف السوري في طهران
https://sarabic.ae/20250226/وزير-الخارجية-الروسي-يلتقي-بأمير-قطر-في-الدوحة-1098183845.html
https://sarabic.ae/20250219/تقرير-المصير-تفاصيل-مباحثات-أمير-قطر-والرئيس-الإيراني-حول-سوريا-1097973593.html
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روسيا, قطر, العالم العربي, اقتصاد
روسيا, قطر, العالم العربي, اقتصاد

بقيمة تتجاوز مليار دولار... لافروف: قطر وصندوق الاستثمار الروسي يدرسان مشاريع مستقبلية

11:23 GMT 26.02.2025
© Sputnik . МИД РФ / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2025
© Sputnik . МИД РФ
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أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن قطر وصندوق الاستثمار المباشر الروسي يدرسان مشاريع مستقبلية تتجاوز قيمتها المليار دولار.
وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي في الدوحة: "من خلال التعاون بين وكالة قطر للاستثمار وصندوق الاستثمار المباشر الروسي، يتم تنفيذ مشاريع بقيمة مليار دولار تقريبًا، ويجري النظر في مشاريع بقيمة أكبر للمستقبل".

ووفقا له، فمن الممكن تماما أن تستهدف بعض هذه الاتفاقيات صيغا جديدة في مجال الطاقة.

وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يلتقي بأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، في العاصمة القطرية الدوحة. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2025
أمير قطر يستقبل لافروف في الدوحة... فيديو
08:51 GMT
وعقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفيا عقب لقائه بأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، في العاصمة القطرية الدوحة.
ووصل لافروف، يوم أمس الثلاثاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة عمل.
علما إيران وقطر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2025
"تقرير المصير".. تفاصيل مباحثات أمير قطر والرئيس الإيراني حول سوريا
19 فبراير, 20:05 GMT
وتعد قطر أيضا منصة لعدة عمليات في آن واحد، إذ تشارك مع مصر في عملية التفاوض لحل الوضع في غزة، والتي تم بموجبها التوصل إلى اتفاق بين حركة "حماس" وإسرائيل في 19 يناير/ كانون الثاني بشأن وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين، ومن المقرر الآن أن تبدأ المرحلة الثانية من المفاوضات.
الخارجية الروسية: لافروف يبحث الملف السوري في طهران
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