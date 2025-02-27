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https://sarabic.ae/20250227/ديدان-روبوتية-تلاحق-أوكار-البط-1098236529.html
ديدان روبوتية تلاحق أوكار البط... فيديو
ديدان روبوتية تلاحق أوكار البط... فيديو
سبوتنيك عربي
نجح خبراء من المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في لوزان ومعهد ماكس بلانك للأنظمة الذكية، بتطوير روبوت عائم مستوحى من الديدان البحرية المسطحة، يمكنه التنقل... 27.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-27T15:33+0000
2025-02-27T16:01+0000
مجتمع
علوم
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ووفقا للخبراء، يستطيع الروبوت متابعة مصادر الضوء والأشياء بشكل مستقل، حيث يمكنه ملاحقة البط واصطيادها بواسطة أجهزة استشعار للأشعة تحت الحمراء والضوء المرئي.وتتجنب الروبوتات السباحة العوائق، وتسبح عبر المساحات الضيقة وتدفع أشياء تزن 16 ضعف وزن جسمها، مما يتيح لها أداء مهام عملية تتطلب دفعًا عاليًا، بحسب مقال نشر في مجلة "Science Robotics".وأوضح الخبراء أنه يمكن استخدام روبوت السباحة في الدراسات البيئية، ومراقبة التلوث، والزراعة المعتمدة على المياه، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للروبوت استكشاف الشعاب المرجانية أو حتى فحص الآلات في الماء.
https://sarabic.ae/20250221/مركبات-روبوتية-قتالية-في-آيدكس-2025-ما-تفاصيلها؟-1098035011.html
https://sarabic.ae/20250217/مستودعات-ذكية-الصين-تطلق-روبوتات-متطورة-لفرز-البضائع-وتغيير-مفهوم-الأتمتة-فيديو-1097861240.html
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علوم
علوم

ديدان روبوتية تلاحق أوكار البط... فيديو

15:33 GMT 27.02.2025 (تم التحديث: 16:01 GMT 27.02.2025)
© Unsplash /NOAAديدان بحرية
ديدان بحرية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2025
© Unsplash /NOAA
تابعنا عبر
نجح خبراء من المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في لوزان ومعهد ماكس بلانك للأنظمة الذكية، بتطوير روبوت عائم مستوحى من الديدان البحرية المسطحة، يمكنه التنقل على الأسطح المائية المعقدة والحساسة.
ووفقا للخبراء، يستطيع الروبوت متابعة مصادر الضوء والأشياء بشكل مستقل، حيث يمكنه ملاحقة البط واصطيادها بواسطة أجهزة استشعار للأشعة تحت الحمراء والضوء المرئي.
ويحتوي الروبوت على زعانف مصنوعة من غشاء رقيق يبلغ سمكه 500 ميكرومتر يتحرك بطريقة تشبه الموجة، مما يجعله خفيفًا بدرجة كافية ليطفو على السطح.
مركبة هافوك القتالية الروبوتية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2025
مركبات روبوتية قتالية في "آيدكس 2025"… ما تفاصيلها؟.. فيديو
21 فبراير, 11:35 GMT
ويتمتع الروبوت السباح أيضًا بقدرات تتجاوز بكثير تلك الخاصة بنموذجه البحري: فزعانفه، على سبيل المثال، تتحرك بما يصل إلى عشر مرات أسرع، مما يسمح له بتغطية ما يصل إلى اثني عشر سنتيمترًا في الثانية والوصول إلى تسارع أقصى يبلغ 38 سنتيمترًا في الثانية المربعة.
وتتجنب الروبوتات السباحة العوائق، وتسبح عبر المساحات الضيقة وتدفع أشياء تزن 16 ضعف وزن جسمها، مما يتيح لها أداء مهام عملية تتطلب دفعًا عاليًا، بحسب مقال نشر في مجلة "Science Robotics".
روبوتات متطورة لفرز البضائع والصناديق في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2025
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"مستودعات ذكية"... الصين تطلق روبوتات متطورة لفرز البضائع وتغيير مفهوم الأتمتة... فيديو
17 فبراير, 10:45 GMT
وأوضح الخبراء أنه يمكن استخدام روبوت السباحة في الدراسات البيئية، ومراقبة التلوث، والزراعة المعتمدة على المياه، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للروبوت استكشاف الشعاب المرجانية أو حتى فحص الآلات في الماء.
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