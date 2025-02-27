https://sarabic.ae/20250227/علماء-روس-يبتكرون-مادة-مستدامة-مقاومة-للماء-يمكن-استخدامها-على-الملابس-1098215772.html
علماء روس يبتكرون مادة مستدامة مقاومة للماء يمكن استخدامها على الملابس
علماء روس يبتكرون مادة مستدامة مقاومة للماء يمكن استخدامها على الملابس
سبوتنيك عربي
طوّر متخصصون في جامعة شمال القوقاز الفيدرالية، طلاء جديدا طاردا للماء، يعتمد على مكونات نباتية، وعلى السيليكون. 27.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-27T04:58+0000
2025-02-27T04:58+0000
2025-02-27T04:58+0000
مجتمع
علوم
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وأوضح متخصصون من الجامعة، شاركوا بالبحث المنشور على مجلة "بوليمرز فور أدفانسد تيكنولوجي"، لوكالة "سبوتنيك": "لذلك، في إنتاج المظلات والأحذية ومعاطف المطر ومعالجة الزجاج الأمامي للسيارات، وكذلك عدسات النظارات البصرية والمعدات التقنية، يتم استخدام الطلاءات المقاومة للماء. بالإضافة إلى ذلك، يتم تطبيق هذه التركيبات على أسطح المعدات الصناعية للحفاظ على سلامتها الميكانيكية".وأكد المتخصصون الجامعيون أن العيب الرئيسي للطلاءات الكارهة للماء الموجودة، هو عدم استقرارها وتآكلها السريع عند ملامستها المستمرة للمواد السائلة، ولهذا السبب، والتكلفة العالية لإنتاج الطلاءات المقاومة للماء، يبحث الخبراء عن مواد طاردة للماء أكثر استدامة وبأسعار معقولة.وقال أحد مؤلفي البحث، مدير معهد الهندسة المتقدمة في جامعة شمال القوقاز الفيدرالية، أندريه بلينوف: "لقد حصلنا على طلاءات تعتمد على راتنجات البتولا والصنوبر والأرز، بعد أن قمنا سابقًا بمحاكاة تفاعلات الأجسام المجهرية لأكسيد السيليكون مع الأحماض الأساسية في الراتنجات".وأوضح المختص أن زاوية التلامس هي إحدى الخصائص الرئيسية للطلاءات الكارهة للماء، والتي توضح ميل جدار القطرة إلى السطح المقاوم للماء. على سبيل المثال، بالنسبة للخشب، تتراوح درجة الحرارة بين 10-25 درجة، وللزجاج في الظروف الطبيعية - من 5 إلى 35 درجة، وكلما كبرت هذه الزاوية، قلت قابلية السطح للتبلل وزادت طارديته.لدغة سامة من وحش.. السر وراء إنقاذ ملايين المصابين بالسكري
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علوم
علماء روس يبتكرون مادة مستدامة مقاومة للماء يمكن استخدامها على الملابس
طوّر متخصصون في جامعة شمال القوقاز الفيدرالية، طلاء جديدا طاردا للماء، يعتمد على مكونات نباتية، وعلى السيليكون.
وأوضح متخصصون من الجامعة، شاركوا بالبحث المنشور على مجلة "بوليمرز فور أدفانسد تيكنولوجي"، لوكالة "سبوتنيك": "لذلك، في إنتاج المظلات والأحذية ومعاطف المطر ومعالجة الزجاج الأمامي للسيارات، وكذلك عدسات النظارات البصرية والمعدات التقنية، يتم استخدام الطلاءات المقاومة للماء. بالإضافة إلى ذلك، يتم تطبيق هذه التركيبات على أسطح المعدات الصناعية للحفاظ على سلامتها الميكانيكية".
ويتم تحقيق قدرة هذه المواد على مقاومة الماء (الكارهة للماء)، عن طريق منع انتشار الماء على الأسطح المطلية بالمادة نفسها، ولا يتشكل الماء بنفس الصيغة كما هو الحال على الخشب أو القماش، على سبيل المثال، ولكنه يميل إلى التجمع في شكل حبيبات، وإذا كان هذا السطح مائلاً، فإن حبيبات الماء تسقط تحت تأثير الجاذبية.
وأكد المتخصصون الجامعيون أن العيب الرئيسي للطلاءات الكارهة للماء الموجودة، هو عدم استقرارها وتآكلها السريع عند ملامستها المستمرة للمواد السائلة، ولهذا السبب، والتكلفة العالية لإنتاج الطلاءات المقاومة للماء، يبحث الخبراء عن مواد طاردة للماء أكثر استدامة وبأسعار معقولة.
وقدم الباحثون تركيبة جديدة لطبقة مقاومة للماء، تعتمد على أكسيد السيليكون، والتي تم الحصول عليها باستخدام تكنولوجيا المواد النانوية، ومكونات من الخشب، والتي كانت بمثابة مثبتات لخواص السيليكون، وساهمت في توزيع أكثر اتساقًا لـ "مراكز التنافر" للمياه.
وقال أحد مؤلفي البحث، مدير معهد الهندسة المتقدمة في جامعة شمال القوقاز الفيدرالية، أندريه بلينوف: "لقد حصلنا على طلاءات تعتمد على راتنجات البتولا والصنوبر والأرز، بعد أن قمنا سابقًا بمحاكاة تفاعلات الأجسام المجهرية لأكسيد السيليكون مع الأحماض الأساسية في الراتنجات".
وقد أظهرت راتنجات الأرز أفضل نتيجة: عند إضافة 0.1 في المئة إلى الطلاء، حققنا زاوية اتصال تبلغ 131 درجة، أي أن التركيبة على مستوى نظائرها التجارية.
وأوضح المختص أن زاوية التلامس هي إحدى الخصائص الرئيسية للطلاءات الكارهة للماء، والتي توضح ميل جدار القطرة إلى السطح المقاوم للماء. على سبيل المثال، بالنسبة للخشب، تتراوح درجة الحرارة بين 10-25 درجة، وللزجاج في الظروف الطبيعية - من 5 إلى 35 درجة، وكلما كبرت هذه الزاوية، قلت قابلية السطح للتبلل وزادت طارديته.