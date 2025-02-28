خبير في الشأن التركي: المواجهة بين روسيا والغرب مستمرة وتركيا ضامن حقيقي للاتفاق بين الطرفين

https://sarabic.ae/20250228/خبير-في-الشأن-التركي-المواجهة-بين-روسيا-والغرب-مستمرة-وتركيا-ضامن-حقيقي-للاتفاق-بين-الطرفين-1098251870.html
خبير في الشأن التركي: المواجهة بين روسيا والغرب مستمرة وتركيا ضامن حقيقي للاتفاق بين الطرفين
خبير في الشأن التركي: المواجهة بين روسيا والغرب مستمرة وتركيا ضامن حقيقي للاتفاق بين الطرفين
سبوتنيك عربي
أكد حمزة تكين، الباحث المتخصص في الشأن التركي، أن "المواجهة الكبرى بين الغرب وروسيا مستمرة منذ سنوات طويلة، ورغم الدعم المستمر الذي يقدمه الغرب لأوكرانيا،... 28.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-28T08:15+0000
2025-02-28T08:15+0000
2025-02-28T08:15+0000
روسيا
تقارير سبوتنيك
حصري
أخبار أوكرانيا
أخبار تركيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/09/1094628044_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f66edca8b803af8e32cf529c00ca6bb2.jpg
وأوضح تكين أن "روسيا لا تزال متفوقة عسكريًا، وأن الغرب لم يتمكن من مواجهة روسيا أو حسم المعركة لصالح أوكرانيا".وأوضح الخبير في الشأن التركي، أن "الأيام المقبلة ستشهد اجتماعات جديدة بين الأطراف المعنية، وعلى رأسها روسيا والجانب الغربي بقيادة الولايات المتحدة، في تركيا، التي ستستضيف هذه الاجتماعات بسبب ثقلها الإقليمي والدولي".وأكد تكين، أن "تركيا يمكن أن تكون ضامنًا لأي اتفاق قد يتم التوصل إليه في المستقبل، نظرًا لعلاقاتها الجيدة مع كل من الغرب وروسيا، وأنها ستكون جزءًا من الأطراف الراعية لأي اتفاق دبلوماسي محتمل". وأضاف أن "الغرب لم يكن صادقًا مع الجانب الأوكراني، وأن الوضع العسكري لا يزال يميل لصالح روسيا رغم الدعم المستمر الذي تتلقاه أوكرانيا من الغرب".وفي ما يخص الاتحاد الأوروبي، قال تكين إن "الاتحاد الأوروبي قد وقع في "مستنقع خطير" نتيجة تصاعد الأزمة في أوكرانيا، وهو في حالة أزمة كبيرة". وبيّن أن "تركيا قد تكون المنقذ الوحيد للاتحاد الأوروبي من هذه الأزمة من خلال سياستها المتوازنة بين الغرب وروسيا". ولفت الخبير إلى أن "الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أكد في وقت سابق أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يدفع ثمن هذه السياسات، وأن تركيا هي التي ستلعب دورًا أساسيًا في إنهاء هذه الحرب باتفاق دبلوماسي". وأضاف أن "تركيا ستكون واحدة من الأطراف الرئيسية التي ستضمن هذا الاتفاق في المرحلة المقبلة".وأشار الباحث إلى أن "الاجتماعات المستمرة في الرياض ستستكمل في دول عديدة، وتوقع أن القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ستضع الكثير من النقاط على الحروف". ورغم ذلك، قال تكين، إن "الثقل الدبلوماسي التركي في جمع الأطراف المعنية واضح، حيث سبق لتركيا أن استضافت اجتماعات بين روسيا وأوكرانيا، وتعرف تمامًا ما يريده الجانبان".وفي ما يتعلق بالوضع التركي، قال ضيف "سبوتنيك" إن "تركيا متضررة من الحرب الغربية الروسية وتسعى لإنهائها، حيث توجد ضغوط تركية حقيقية لحلحلة هذا الملف". وأوضح أن "تركيا قد تلعب دورًا رئيسيًا في المرحلة المقبلة، خاصة مع اهتزاز الموقف الأمريكي بشأن أوكرانيا وصعوبة تقديم الدعم الكافي من قبل العواصم الأوروبية في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الاتحاد الأوروبي".وفي ما يخص السياسات الغربية تجاه بعض الدول، أشار تكين إلى أن "الغرب يتبع سياسات "ابتزاز" مالي، حيث يأخذ أموال هذه الدول دون تقديم الدعم الفعلي". وأكد أن "مسألة الاستيلاء على الأصول الروسية تمثل تحديًا حقيقيًا في هذه المفاوضات، وأن قطر تلعب دورًا أساسيًا في حل هذه المشكلة".وأخيرًا، أشار الخبير إلى أنه "إذا أرادت المملكة العربية السعودية لعب دور فاعل، فيجب إتمام الاجتماعات بين الغرب وروسيا في الرياض وربطها بكل الاجتماعات المستقبلية لضمان نتائج حقيقية وفعالة".
https://sarabic.ae/20250227/ترامب-انضمام-أوكرانيا-إلى-حلف-الناتو-لن-يحدث--1098245669.html
https://sarabic.ae/20250228/حزب-البديل-من-أجل-ألمانيا-روسيا-أحد-مكونات-السياسة-الأمنية-الأوروبية-وليست-عدوًا-لها-1098249160.html
https://sarabic.ae/20250227/تركيا-تحسم-الجدل-بشأن-إرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-1098236674.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/09/1094628044_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_644a5686884d0f7037a4919023133c64.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم
روسيا, تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم
خبير في الشأن التركي: المواجهة بين روسيا والغرب مستمرة وتركيا ضامن حقيقي للاتفاق بين الطرفين
حصري
أكد حمزة تكين، الباحث المتخصص في الشأن التركي، أن "المواجهة الكبرى بين الغرب وروسيا مستمرة منذ سنوات طويلة، ورغم الدعم المستمر الذي يقدمه الغرب لأوكرانيا، فإن كل الأسلحة التي تم إرسالها من الولايات المتحدة وأوروبا لم تستطع حسم المعركة ضد الجانب الروسي".
وأوضح تكين أن "روسيا لا تزال متفوقة عسكريًا، وأن الغرب لم يتمكن من مواجهة روسيا أو حسم المعركة لصالح أوكرانيا".
وأضاف في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" أن "الغرب خذل أوكرانيا، بينما تمكنت روسيا، كدولة واحدة، من الاستمرار في تقدمها العسكري". وقال إنه "رغم الدعم الغربي الكبير لأوكرانيا، فإن كفة المعركة لا تزال تميل لصالح روسيا"، مشيرًا إلى أن "الغرب بدأ يحاول الخروج من "المستنقع الأوكراني" بعد فشله في حسم الحرب".
وأوضح الخبير في الشأن التركي، أن "الأيام المقبلة ستشهد اجتماعات جديدة بين الأطراف المعنية، وعلى رأسها روسيا والجانب الغربي بقيادة الولايات المتحدة، في تركيا، التي ستستضيف هذه الاجتماعات بسبب ثقلها الإقليمي والدولي".
وأكد تكين، أن "تركيا يمكن أن تكون ضامنًا لأي اتفاق قد يتم التوصل إليه في المستقبل، نظرًا لعلاقاتها الجيدة مع كل من الغرب وروسيا، وأنها ستكون جزءًا من الأطراف الراعية لأي اتفاق دبلوماسي محتمل". وأضاف أن "الغرب لم يكن صادقًا مع الجانب الأوكراني، وأن الوضع العسكري لا يزال يميل لصالح روسيا رغم الدعم المستمر الذي تتلقاه أوكرانيا من الغرب".
واعتبر الخبير، أن "سياسة الابتزاز التي اتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ولايته الأولى تجاه دول أخرى قد يتم تكرارها مع أوكرانيا في المرحلة المقبلة"، مشيرًا إلى أن "التخلي الأمريكي عن أوكرانيا في هذه المرحلة الحساسة سيكون له تداعيات كبيرة على العلاقات الغربية والأوروبية الأمريكية".
وفي ما يخص الاتحاد الأوروبي، قال تكين إن "الاتحاد الأوروبي قد وقع في "مستنقع خطير" نتيجة تصاعد الأزمة في أوكرانيا، وهو في حالة أزمة كبيرة". وبيّن أن "تركيا قد تكون المنقذ الوحيد للاتحاد الأوروبي من هذه الأزمة من خلال سياستها المتوازنة بين الغرب وروسيا".
ولفت الخبير إلى أن "الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أكد في وقت سابق أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يدفع ثمن هذه السياسات، وأن تركيا هي التي ستلعب دورًا أساسيًا في إنهاء هذه الحرب باتفاق دبلوماسي". وأضاف أن "تركيا ستكون واحدة من الأطراف الرئيسية التي ستضمن هذا الاتفاق في المرحلة المقبلة".
وأشار الباحث إلى أن "الاجتماعات المستمرة في الرياض ستستكمل في دول عديدة، وتوقع أن القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ستضع الكثير من النقاط على الحروف". ورغم ذلك، قال تكين، إن "الثقل الدبلوماسي التركي في جمع الأطراف المعنية واضح، حيث سبق لتركيا أن استضافت اجتماعات بين روسيا وأوكرانيا، وتعرف تمامًا ما يريده الجانبان".
كما لفت تكين إلى أن "الألمان بدأوا في التحرك نحو الاستقلال عن الولايات المتحدة، حيث شهدت برلين مظاهرات ترفض التدخلات الأمريكية في الشؤون الألمانية، وهو ما قد ينتقل إلى عواصم أوروبية أخرى في ظل تزايد الوعي الأوروبي بسياسات الولايات المتحدة التي لا يمكن قبولها". وذكر أن "الشعوب الأوروبية تتطلع إلى سياسات رابح-رابح وليست سياسات تضر بمصالحهم".
وفي ما يتعلق بالوضع التركي، قال ضيف "سبوتنيك" إن "تركيا متضررة من الحرب الغربية الروسية وتسعى لإنهائها، حيث توجد ضغوط تركية حقيقية لحلحلة هذا الملف". وأوضح أن "تركيا قد تلعب دورًا رئيسيًا في المرحلة المقبلة، خاصة مع اهتزاز الموقف الأمريكي بشأن أوكرانيا وصعوبة تقديم الدعم الكافي من قبل العواصم الأوروبية في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الاتحاد الأوروبي".
ولفت تكين إلى أن "تركيا ستؤكد قوتها الإقليمية والدبلوماسية من خلال هذا الملف"، وأعرب عن اعتقاده بأن "تركيا ستكون من الأطراف التي ستلعب دورًا محوريًا في إيجاد حل دبلوماسي لهذه الأزمة". وأضاف أن "أنقرة ترى أن الاتحاد الأوروبي في "مستنقع" من خلال هذه الأزمة، وتمد يدها لهذا الاتحاد لتقديم المساعدة، مع ضرورة أن يقوم الاتحاد الأوروبي بدفع الفاتورة لتركيا في المقابل".
وفي ما يخص السياسات الغربية تجاه بعض الدول، أشار تكين إلى أن "الغرب يتبع سياسات "ابتزاز" مالي، حيث يأخذ أموال هذه الدول دون تقديم الدعم الفعلي". وأكد أن "مسألة الاستيلاء على الأصول الروسية تمثل تحديًا حقيقيًا في هذه المفاوضات، وأن قطر تلعب دورًا أساسيًا في حل هذه المشكلة".
وأخيرًا، أشار الخبير إلى أنه "إذا أرادت المملكة العربية السعودية لعب دور فاعل، فيجب إتمام الاجتماعات بين الغرب وروسيا في الرياض وربطها بكل الاجتماعات المستقبلية لضمان نتائج حقيقية وفعالة".