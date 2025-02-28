https://sarabic.ae/20250228/خبير-في-الشأن-التركي-المواجهة-بين-روسيا-والغرب-مستمرة-وتركيا-ضامن-حقيقي-للاتفاق-بين-الطرفين-1098251870.html

خبير في الشأن التركي: المواجهة بين روسيا والغرب مستمرة وتركيا ضامن حقيقي للاتفاق بين الطرفين

خبير في الشأن التركي: المواجهة بين روسيا والغرب مستمرة وتركيا ضامن حقيقي للاتفاق بين الطرفين

سبوتنيك عربي

أكد حمزة تكين، الباحث المتخصص في الشأن التركي، أن "المواجهة الكبرى بين الغرب وروسيا مستمرة منذ سنوات طويلة، ورغم الدعم المستمر الذي يقدمه الغرب لأوكرانيا،... 28.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-28T08:15+0000

2025-02-28T08:15+0000

2025-02-28T08:15+0000

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وأوضح تكين أن "روسيا لا تزال متفوقة عسكريًا، وأن الغرب لم يتمكن من مواجهة روسيا أو حسم المعركة لصالح أوكرانيا".وأوضح الخبير في الشأن التركي، أن "الأيام المقبلة ستشهد اجتماعات جديدة بين الأطراف المعنية، وعلى رأسها روسيا والجانب الغربي بقيادة الولايات المتحدة، في تركيا، التي ستستضيف هذه الاجتماعات بسبب ثقلها الإقليمي والدولي".وأكد تكين، أن "تركيا يمكن أن تكون ضامنًا لأي اتفاق قد يتم التوصل إليه في المستقبل، نظرًا لعلاقاتها الجيدة مع كل من الغرب وروسيا، وأنها ستكون جزءًا من الأطراف الراعية لأي اتفاق دبلوماسي محتمل". وأضاف أن "الغرب لم يكن صادقًا مع الجانب الأوكراني، وأن الوضع العسكري لا يزال يميل لصالح روسيا رغم الدعم المستمر الذي تتلقاه أوكرانيا من الغرب".وفي ما يخص الاتحاد الأوروبي، قال تكين إن "الاتحاد الأوروبي قد وقع في "مستنقع خطير" نتيجة تصاعد الأزمة في أوكرانيا، وهو في حالة أزمة كبيرة". وبيّن أن "تركيا قد تكون المنقذ الوحيد للاتحاد الأوروبي من هذه الأزمة من خلال سياستها المتوازنة بين الغرب وروسيا". ولفت الخبير إلى أن "الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أكد في وقت سابق أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يدفع ثمن هذه السياسات، وأن تركيا هي التي ستلعب دورًا أساسيًا في إنهاء هذه الحرب باتفاق دبلوماسي". وأضاف أن "تركيا ستكون واحدة من الأطراف الرئيسية التي ستضمن هذا الاتفاق في المرحلة المقبلة".وأشار الباحث إلى أن "الاجتماعات المستمرة في الرياض ستستكمل في دول عديدة، وتوقع أن القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ستضع الكثير من النقاط على الحروف". ورغم ذلك، قال تكين، إن "الثقل الدبلوماسي التركي في جمع الأطراف المعنية واضح، حيث سبق لتركيا أن استضافت اجتماعات بين روسيا وأوكرانيا، وتعرف تمامًا ما يريده الجانبان".وفي ما يتعلق بالوضع التركي، قال ضيف "سبوتنيك" إن "تركيا متضررة من الحرب الغربية الروسية وتسعى لإنهائها، حيث توجد ضغوط تركية حقيقية لحلحلة هذا الملف". وأوضح أن "تركيا قد تلعب دورًا رئيسيًا في المرحلة المقبلة، خاصة مع اهتزاز الموقف الأمريكي بشأن أوكرانيا وصعوبة تقديم الدعم الكافي من قبل العواصم الأوروبية في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الاتحاد الأوروبي".وفي ما يخص السياسات الغربية تجاه بعض الدول، أشار تكين إلى أن "الغرب يتبع سياسات "ابتزاز" مالي، حيث يأخذ أموال هذه الدول دون تقديم الدعم الفعلي". وأكد أن "مسألة الاستيلاء على الأصول الروسية تمثل تحديًا حقيقيًا في هذه المفاوضات، وأن قطر تلعب دورًا أساسيًا في حل هذه المشكلة".وأخيرًا، أشار الخبير إلى أنه "إذا أرادت المملكة العربية السعودية لعب دور فاعل، فيجب إتمام الاجتماعات بين الغرب وروسيا في الرياض وربطها بكل الاجتماعات المستقبلية لضمان نتائج حقيقية وفعالة".

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