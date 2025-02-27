https://sarabic.ae/20250227/ترامب-انضمام-أوكرانيا-إلى-حلف-الناتو-لن-يحدث--1098245669.html
ترامب يعلق على فرص انضمام أوكرانيا إلى الناتو
ترامب يعلق على فرص انضمام أوكرانيا إلى الناتو
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الخميس، أن أوكرانيا لن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي. 27.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-27T19:35+0000
2025-02-27T19:35+0000
2025-02-27T20:06+0000
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وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض عندما سئل عن احتمالات انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي: "هذا لن يحدث على الإطلاق".وقال: "لا أريد الحديث عن قوات حفظ السلام حتى نتوصل إلى اتفاق"، مؤكدا أن الولايات المتحدة حققت "تقدما جيدا للغاية" في حل الصراع في أوكرانيا.وأشاد ترامب بإجراءات روسيا في المفاوضات مع واشنطن لحل الصراع في أوكرانيا.وأكد ترامب أن المفاوضات بشأن ضمانات الأمن لأوكرانيا ستكون ممتعة، في حين أن التسوية ستكون أكثر صعوبة، لكنها ستنجح.وأوضح أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا تهم الدول الأوروبية، وليس الولايات المتحدة التي يفصل بينها محيط.وتابع: "كما ترون، نرى جميعًا مدى السرعة التي يتغير بها العالم والوضع في العالم. وفي هذا الصدد، أود أن أشير إلى أن الاتصالات الأولى مع الإدارة الأمريكية الجديدة تعطي بعض الآمال".بوتين: الاتصالات الجديدة مع الإدارة الأمريكية تمنح أملا مؤكداترامب يصف بوتين بأنه "ذكي جدا"
https://sarabic.ae/20250226/إعلام-غربي-يكشف-تفاصيل-خطة-ترامب-بشأن-أوكرانيا-1098181704.html
https://sarabic.ae/20250226/ترامب-بوتين-شخص-ذكي-للغاية-1098208720.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا
ترامب يعلق على فرص انضمام أوكرانيا إلى الناتو
19:35 GMT 27.02.2025 (تم التحديث: 20:06 GMT 27.02.2025)
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الخميس، أن أوكرانيا لن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي.
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض عندما سئل عن احتمالات انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي: "هذا لن يحدث على الإطلاق".
وأشار ترامب إلى أنه لا يريد الحديث عن إرسال قوات أجنبية إلى أوكرانيا لأنه يجب التوصل أولا إلى اتفاق لحل الصراع.
وقال: "لا أريد الحديث عن قوات حفظ السلام حتى نتوصل إلى اتفاق"، مؤكدا أن الولايات المتحدة حققت "تقدما جيدا للغاية" في حل الصراع في أوكرانيا.
وأشاد ترامب بإجراءات روسيا في المفاوضات مع واشنطن لحل الصراع في أوكرانيا.
وقال: "أعتقد أننا حققنا تقدمًا جيدًا للغاية. أعتقد أن روسيا قامت بعمل جيد للغاية، أجرينا مفاوضات جيدة للغاية مع روسيا، وأجرينا مفاوضات جيدة للغاية، كما تعلمون، مع أوكرانيا".
وأكد ترامب أن المفاوضات بشأن ضمانات الأمن لأوكرانيا ستكون ممتعة، في حين أن التسوية ستكون أكثر صعوبة، لكنها ستنجح.
وأوضح أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا تهم الدول الأوروبية، وليس الولايات المتحدة التي يفصل بينها محيط.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الاتصالات الجديدة مع الإدارة الأمريكية تمنح أملا مؤكدا.
وتابع: "كما ترون، نرى جميعًا مدى السرعة التي يتغير بها العالم والوضع في العالم. وفي هذا الصدد، أود أن أشير إلى أن الاتصالات الأولى مع الإدارة الأمريكية
الجديدة تعطي بعض الآمال".