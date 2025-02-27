ترامب يعلق على فرص انضمام أوكرانيا إلى الناتو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
ديربي مدريد في دوري الأبطال وموسم للنسيان لمانشستر سيتي
09:18 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:46 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
ملفات ساخنة
ضغوط إسرائيلية وأمريكية لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ضيعة ضايعة الرقم الصعب في الكوميديا
12:33 GMT
24 د
مساحة حرة
ماذا بعد اعتماد مجلس الأمن القرار الأمريكي الذي يدعو لنهاية الأزمة الأوكرانية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير عسكري: دمشق مهددة بالاحتلال
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:34 GMT
26 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: الدولة العميقة في أمريكا بدأت تعي بأن استمرار السياسة السابقة لن يجدي نفعا
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة...غموض حول مصير المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ما دلالة إعلان واشنطن أنها لن تقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا ضمن أي اتفاق مع روسيا
18:33 GMT
29 د
On air
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250227/ترامب-انضمام-أوكرانيا-إلى-حلف-الناتو-لن-يحدث--1098245669.html
ترامب يعلق على فرص انضمام أوكرانيا إلى الناتو
ترامب يعلق على فرص انضمام أوكرانيا إلى الناتو
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الخميس، أن أوكرانيا لن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي. 27.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-27T19:35+0000
2025-02-27T20:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار أوكرانيا
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/1b/1098244961_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_aeb03b04a0bba60b4da0346d939a13bd.jpg
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض عندما سئل عن احتمالات انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي: "هذا لن يحدث على الإطلاق".وقال: "لا أريد الحديث عن قوات حفظ السلام حتى نتوصل إلى اتفاق"، مؤكدا أن الولايات المتحدة حققت "تقدما جيدا للغاية" في حل الصراع في أوكرانيا.وأشاد ترامب بإجراءات روسيا في المفاوضات مع واشنطن لحل الصراع في أوكرانيا.وأكد ترامب أن المفاوضات بشأن ضمانات الأمن لأوكرانيا ستكون ممتعة، في حين أن التسوية ستكون أكثر صعوبة، لكنها ستنجح.وأوضح أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا تهم الدول الأوروبية، وليس الولايات المتحدة التي يفصل بينها محيط.وتابع: "كما ترون، نرى جميعًا مدى السرعة التي يتغير بها العالم والوضع في العالم. وفي هذا الصدد، أود أن أشير إلى أن الاتصالات الأولى مع الإدارة الأمريكية الجديدة تعطي بعض الآمال".بوتين: الاتصالات الجديدة مع الإدارة الأمريكية تمنح أملا مؤكداترامب يصف بوتين بأنه "ذكي جدا"
https://sarabic.ae/20250226/إعلام-غربي-يكشف-تفاصيل-خطة-ترامب-بشأن-أوكرانيا-1098181704.html
https://sarabic.ae/20250226/ترامب-بوتين-شخص-ذكي-للغاية-1098208720.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/1b/1098244961_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ba433de72cfef6760510054b59ff5934.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا

ترامب يعلق على فرص انضمام أوكرانيا إلى الناتو

19:35 GMT 27.02.2025 (تم التحديث: 20:06 GMT 27.02.2025)
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الخميس، أن أوكرانيا لن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي.
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض عندما سئل عن احتمالات انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي: "هذا لن يحدث على الإطلاق".

وأشار ترامب إلى أنه لا يريد الحديث عن إرسال قوات أجنبية إلى أوكرانيا لأنه يجب التوصل أولا إلى اتفاق لحل الصراع.

وقال: "لا أريد الحديث عن قوات حفظ السلام حتى نتوصل إلى اتفاق"، مؤكدا أن الولايات المتحدة حققت "تقدما جيدا للغاية" في حل الصراع في أوكرانيا.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2025
إعلام غربي يكشف تفاصيل خطة ترامب بشأن أوكرانيا
أمس, 07:09 GMT
وأشاد ترامب بإجراءات روسيا في المفاوضات مع واشنطن لحل الصراع في أوكرانيا.

وقال: "أعتقد أننا حققنا تقدمًا جيدًا للغاية. أعتقد أن روسيا قامت بعمل جيد للغاية، أجرينا مفاوضات جيدة للغاية مع روسيا، وأجرينا مفاوضات جيدة للغاية، كما تعلمون، مع أوكرانيا".

وأكد ترامب أن المفاوضات بشأن ضمانات الأمن لأوكرانيا ستكون ممتعة، في حين أن التسوية ستكون أكثر صعوبة، لكنها ستنجح.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2025
ترامب: يجب على أوكرانيا أن تنسى مسألة انضمامها إلى حلف الناتو
أمس, 17:50 GMT
وأوضح أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا تهم الدول الأوروبية، وليس الولايات المتحدة التي يفصل بينها محيط.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الاتصالات الجديدة مع الإدارة الأمريكية تمنح أملا مؤكدا.

وتابع: "كما ترون، نرى جميعًا مدى السرعة التي يتغير بها العالم والوضع في العالم. وفي هذا الصدد، أود أن أشير إلى أن الاتصالات الأولى مع الإدارة الأمريكية الجديدة تعطي بعض الآمال".
بوتين: الاتصالات الجديدة مع الإدارة الأمريكية تمنح أملا مؤكدا
ترامب يصف بوتين بأنه "ذكي جدا"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала