https://sarabic.ae/20250228/عضو-الهيئة-الاستشارية-لـمسد-لسنا-معنيين-بدعوة-أوجلان-ولكن-الأمر-سينعكس-على-كافة-المناطق-1098270565.html

عضو الهيئة الاستشارية لـ"مسد": لسنا معنيين بدعوة أوجلان ولكن الأمر سينعكس على كافة المناطق

عضو الهيئة الاستشارية لـ"مسد": لسنا معنيين بدعوة أوجلان ولكن الأمر سينعكس على كافة المناطق

سبوتنيك عربي

أكد عضو الهيئة الاستشارية لمجلس سوريا الديمقراطية رياض درار أنّ "دعوة زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، لإلقاء السلاح ليست لها علاقة بقوات... 28.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-28T16:35+0000

2025-02-28T16:35+0000

2025-02-28T16:35+0000

حصري

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

العالم

أخبار العالم الآن

أخبار تركيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104310/58/1043105806_0:137:3153:1910_1920x0_80_0_0_42e65ac071f441e74e228023ea425dcb.jpg

وأوضح درار، أنّ "قسد ليست معنية بهذه الدعوة، ولا علاقة لها بما يجري في تركيا أو مع حزب العمال الكردستاني".وأضاف درار في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنّ "قسد تدافع عن نفسها ضد الهجمات التي تشن عليها بأوامر تركية، حيث لم تتوقف هذه الهجمات منذ بداية سقوط نظام الأسد"، مشيرا إلى أنّ "هناك فريقًا توجه مباشرة إلى منبج ومناطق شمال شرق سوريا ولا يزال يقاتل ولم يتوقف عن القتال، كما أنهم لم يستجيبوا لحالة التفاوض القائمة بين قسد والإدارة في دمشق".وفيما يتعلق بهيئة تحرير الشام، قال درار: "هيئة تحرير الشام لم تحل نفسها، بل أصبحت وزارة الدفاع في سوريا"، مؤكدًا أنّ "وزارة الدفاع في سوريا يجب أن تكون لكل السوريين"، مشيرًا إلى أنّ "قسد ستندمج في الجيش السوري الموحد في المستقبل".وأضاف أنّ "الإدارة الكاملة في سوريا اليوم هي من قبل فريق واحد، مما يثير القلق حول ضرورة التنسيق بين جميع الأطراف".وعن الوضع العسكري في سوريا، أكدعضو الهيئة الاستشارية لمجلس سوريا الديمقراطية أنّ "عدد قوات قسد الآن أكبر من عدد قوات هيئة تحرير الشام والفصائل التي التحقت بها، ويجب أن يكون هناك إدارة للتنسيق الحقيقي من أجل الدمج، وليس الحل، لأن فكرة الحل غير مقبولة من الأطراف الواعية".وحول ما يتعلق بالحوار السوري الأخير، قال إنه "رغم جمعه لجميع السوريين، كانت هذه المخرجات تعبر عن رأي فريق واحد فقط، وكانت محسوبة قبل أن تخرج هذه المخرجات"، موضحًا أنّ "بهذا الشكل المطاط لن تحل المشاكل في سوريا".وتطرق درار إلى قضية قسد باعتبارها "مسألة سورية وليست تركية"، مؤكدًا أن "حزب العمال الكردستاني فصيل تركي"، وحل "المشكلة مع هذا الحزب سينعكس بشكل مباشر على قسد"، وأوضح أنّ "التهمة الموجهة لقسد بسبب وجود أعضاء أجانب في صفوفها، إلا أن "آلية خروج هؤلاء الأعضاء ستكون نتيجة اتفاق مستقبلي بين الأطراف المعنية".وفيما يخص الموقف التركي، قال ضيف "سبوتنيك": "نحن لا نقاتل تركيا على حدودها، بل قاتلنا داعش ضمن صفوف قوات التحالف الدولي"، مشددًا على أنّ "تركيا تريد أن تبني مشروعًا على أساس أنه يواجه الإرهاب، في الوقت الذي لا تزال تتمسك بفصائل متهمة بالإرهاب"، وأكد أنّ "قتال داعش يختلف تمامًا عن الصراعات الأخرى"، حيث أن "هذه الحرب كانت ضد التنظيمات الإرهابية ولم تكن ضد تركيا بشكل مباشر".

https://sarabic.ae/20250227/إيران-تعلق-على-الهجمات-الإسرائيلية-الأخيرة-ضد-سوريا-وتوجه-دعوة-عاجلة-إلى-المجتمع-الدولي-1098217138.html

https://sarabic.ae/20250225/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استهداف-مواقع-عسكرية-جنوبي-سوريا-1098178627.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم