عضو الهيئة الاستشارية لـ"مسد": لسنا معنيين بدعوة أوجلان ولكن الأمر سينعكس على كافة المناطق

https://sarabic.ae/20250228/عضو-الهيئة-الاستشارية-لـمسد-لسنا-معنيين-بدعوة-أوجلان-ولكن-الأمر-سينعكس-على-كافة-المناطق-1098270565.html
عضو الهيئة الاستشارية لـ"مسد": لسنا معنيين بدعوة أوجلان ولكن الأمر سينعكس على كافة المناطق
عضو الهيئة الاستشارية لـ"مسد": لسنا معنيين بدعوة أوجلان ولكن الأمر سينعكس على كافة المناطق
سبوتنيك عربي
أكد عضو الهيئة الاستشارية لمجلس سوريا الديمقراطية رياض درار أنّ "دعوة زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، لإلقاء السلاح ليست لها علاقة بقوات... 28.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-28T16:35+0000
2025-02-28T16:35+0000
2025-02-28T16:35+0000
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وأوضح درار، أنّ "قسد ليست معنية بهذه الدعوة، ولا علاقة لها بما يجري في تركيا أو مع حزب العمال الكردستاني".وأضاف درار في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنّ "قسد تدافع عن نفسها ضد الهجمات التي تشن عليها بأوامر تركية، حيث لم تتوقف هذه الهجمات منذ بداية سقوط نظام الأسد"، مشيرا إلى أنّ "هناك فريقًا توجه مباشرة إلى منبج ومناطق شمال شرق سوريا ولا يزال يقاتل ولم يتوقف عن القتال، كما أنهم لم يستجيبوا لحالة التفاوض القائمة بين قسد والإدارة في دمشق".وفيما يتعلق بهيئة تحرير الشام، قال درار: "هيئة تحرير الشام لم تحل نفسها، بل أصبحت وزارة الدفاع في سوريا"، مؤكدًا أنّ "وزارة الدفاع في سوريا يجب أن تكون لكل السوريين"، مشيرًا إلى أنّ "قسد ستندمج في الجيش السوري الموحد في المستقبل".وأضاف أنّ "الإدارة الكاملة في سوريا اليوم هي من قبل فريق واحد، مما يثير القلق حول ضرورة التنسيق بين جميع الأطراف".وعن الوضع العسكري في سوريا، أكدعضو الهيئة الاستشارية لمجلس سوريا الديمقراطية أنّ "عدد قوات قسد الآن أكبر من عدد قوات هيئة تحرير الشام والفصائل التي التحقت بها، ويجب أن يكون هناك إدارة للتنسيق الحقيقي من أجل الدمج، وليس الحل، لأن فكرة الحل غير مقبولة من الأطراف الواعية".وحول ما يتعلق بالحوار السوري الأخير، قال إنه "رغم جمعه لجميع السوريين، كانت هذه المخرجات تعبر عن رأي فريق واحد فقط، وكانت محسوبة قبل أن تخرج هذه المخرجات"، موضحًا أنّ "بهذا الشكل المطاط لن تحل المشاكل في سوريا".وتطرق درار إلى قضية قسد باعتبارها "مسألة سورية وليست تركية"، مؤكدًا أن "حزب العمال الكردستاني فصيل تركي"، وحل "المشكلة مع هذا الحزب سينعكس بشكل مباشر على قسد"، وأوضح أنّ "التهمة الموجهة لقسد بسبب وجود أعضاء أجانب في صفوفها، إلا أن "آلية خروج هؤلاء الأعضاء ستكون نتيجة اتفاق مستقبلي بين الأطراف المعنية".وفيما يخص الموقف التركي، قال ضيف "سبوتنيك": "نحن لا نقاتل تركيا على حدودها، بل قاتلنا داعش ضمن صفوف قوات التحالف الدولي"، مشددًا على أنّ "تركيا تريد أن تبني مشروعًا على أساس أنه يواجه الإرهاب، في الوقت الذي لا تزال تتمسك بفصائل متهمة بالإرهاب"، وأكد أنّ "قتال داعش يختلف تمامًا عن الصراعات الأخرى"، حيث أن "هذه الحرب كانت ضد التنظيمات الإرهابية ولم تكن ضد تركيا بشكل مباشر".
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حصري, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم
حصري, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم
عضو الهيئة الاستشارية لـ"مسد": لسنا معنيين بدعوة أوجلان ولكن الأمر سينعكس على كافة المناطق
حصري
أكد عضو الهيئة الاستشارية لمجلس سوريا الديمقراطية رياض درار أنّ "دعوة زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، لإلقاء السلاح ليست لها علاقة بقوات سوريا الديمقراطية (قسد)"، مشددًا على أنّ "هذه المسألة ستنعكس على كافة المناطق".
وأوضح درار، أنّ "قسد ليست معنية بهذه الدعوة، ولا علاقة لها بما يجري في تركيا أو مع حزب العمال الكردستاني".
وأضاف درار في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنّ "قسد تدافع عن نفسها
ضد الهجمات التي تشن عليها بأوامر تركية، حيث لم تتوقف هذه الهجمات منذ بداية سقوط نظام الأسد"، مشيرا إلى أنّ "هناك فريقًا توجه مباشرة إلى منبج ومناطق شمال شرق سوريا ولا يزال يقاتل ولم يتوقف عن القتال، كما أنهم لم يستجيبوا لحالة التفاوض القائمة بين قسد والإدارة في دمشق".
وفيما يتعلق بهيئة تحرير الشام، قال درار: "هيئة تحرير الشام لم تحل نفسها، بل أصبحت وزارة الدفاع في سوريا"، مؤكدًا أنّ "وزارة الدفاع في سوريا يجب أن تكون لكل السوريين"، مشيرًا إلى أنّ "قسد ستندمج في الجيش السوري الموحد في المستقبل".
وأضاف أنّ "الإدارة الكاملة في سوريا اليوم هي من قبل فريق واحد، مما يثير القلق حول ضرورة التنسيق بين جميع الأطراف".
وعن الوضع العسكري في سوريا، أكدعضو الهيئة الاستشارية لمجلس سوريا الديمقراطية أنّ "عدد قوات قسد الآن أكبر من عدد قوات هيئة تحرير الشام والفصائل التي التحقت بها، ويجب أن يكون هناك إدارة للتنسيق الحقيقي من أجل الدمج، وليس الحل، لأن فكرة الحل غير مقبولة من الأطراف الواعية".
وحول ما يتعلق بالحوار السوري الأخير، قال إنه "رغم جمعه لجميع السوريين، كانت هذه المخرجات تعبر عن رأي فريق واحد فقط، وكانت محسوبة قبل أن تخرج هذه المخرجات"، موضحًا أنّ "بهذا الشكل المطاط لن تحل المشاكل في سوريا
".
وتطرق درار إلى قضية قسد باعتبارها "مسألة سورية وليست تركية"، مؤكدًا أن "حزب العمال الكردستاني فصيل تركي"، وحل "المشكلة مع هذا الحزب سينعكس بشكل مباشر على قسد"، وأوضح أنّ "التهمة الموجهة لقسد بسبب وجود أعضاء أجانب في صفوفها، إلا أن "آلية خروج هؤلاء الأعضاء ستكون نتيجة اتفاق مستقبلي بين الأطراف المعنية".
وفيما يخص الموقف التركي، قال ضيف "سبوتنيك": "نحن لا نقاتل تركيا على حدودها، بل قاتلنا داعش ضمن صفوف قوات التحالف الدولي"، مشددًا على أنّ "تركيا تريد أن تبني مشروعًا على أساس أنه يواجه الإرهاب، في الوقت الذي لا تزال تتمسك بفصائل متهمة بالإرهاب"، وأكد أنّ "قتال داعش يختلف تمامًا عن الصراعات الأخرى"، حيث أن "هذه الحرب كانت ضد التنظيمات الإرهابية ولم تكن ضد تركيا بشكل مباشر".