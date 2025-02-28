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https://sarabic.ae/20250228/عضو-الهيئة-الاستشارية-لـمسد-لسنا-معنيين-بدعوة-أوجلان-ولكن-الأمر-سينعكس-على-كافة-المناطق-1098270565.html
عضو الهيئة الاستشارية لـ"مسد": لسنا معنيين بدعوة أوجلان ولكن الأمر سينعكس على كافة المناطق
عضو الهيئة الاستشارية لـ"مسد": لسنا معنيين بدعوة أوجلان ولكن الأمر سينعكس على كافة المناطق
سبوتنيك عربي
أكد عضو الهيئة الاستشارية لمجلس سوريا الديمقراطية رياض درار أنّ "دعوة زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، لإلقاء السلاح ليست لها علاقة بقوات... 28.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-28T16:35+0000
2025-02-28T16:35+0000
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وأوضح درار، أنّ "قسد ليست معنية بهذه الدعوة، ولا علاقة لها بما يجري في تركيا أو مع حزب العمال الكردستاني".وأضاف درار في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنّ "قسد تدافع عن نفسها ضد الهجمات التي تشن عليها بأوامر تركية، حيث لم تتوقف هذه الهجمات منذ بداية سقوط نظام الأسد"، مشيرا إلى أنّ "هناك فريقًا توجه مباشرة إلى منبج ومناطق شمال شرق سوريا ولا يزال يقاتل ولم يتوقف عن القتال، كما أنهم لم يستجيبوا لحالة التفاوض القائمة بين قسد والإدارة في دمشق".وفيما يتعلق بهيئة تحرير الشام، قال درار: "هيئة تحرير الشام لم تحل نفسها، بل أصبحت وزارة الدفاع في سوريا"، مؤكدًا أنّ "وزارة الدفاع في سوريا يجب أن تكون لكل السوريين"، مشيرًا إلى أنّ "قسد ستندمج في الجيش السوري الموحد في المستقبل".وأضاف أنّ "الإدارة الكاملة في سوريا اليوم هي من قبل فريق واحد، مما يثير القلق حول ضرورة التنسيق بين جميع الأطراف".وعن الوضع العسكري في سوريا، أكدعضو الهيئة الاستشارية لمجلس سوريا الديمقراطية أنّ "عدد قوات قسد الآن أكبر من عدد قوات هيئة تحرير الشام والفصائل التي التحقت بها، ويجب أن يكون هناك إدارة للتنسيق الحقيقي من أجل الدمج، وليس الحل، لأن فكرة الحل غير مقبولة من الأطراف الواعية".وحول ما يتعلق بالحوار السوري الأخير، قال إنه "رغم جمعه لجميع السوريين، كانت هذه المخرجات تعبر عن رأي فريق واحد فقط، وكانت محسوبة قبل أن تخرج هذه المخرجات"، موضحًا أنّ "بهذا الشكل المطاط لن تحل المشاكل في سوريا".وتطرق درار إلى قضية قسد باعتبارها "مسألة سورية وليست تركية"، مؤكدًا أن "حزب العمال الكردستاني فصيل تركي"، وحل "المشكلة مع هذا الحزب سينعكس بشكل مباشر على قسد"، وأوضح أنّ "التهمة الموجهة لقسد بسبب وجود أعضاء أجانب في صفوفها، إلا أن "آلية خروج هؤلاء الأعضاء ستكون نتيجة اتفاق مستقبلي بين الأطراف المعنية".وفيما يخص الموقف التركي، قال ضيف "سبوتنيك": "نحن لا نقاتل تركيا على حدودها، بل قاتلنا داعش ضمن صفوف قوات التحالف الدولي"، مشددًا على أنّ "تركيا تريد أن تبني مشروعًا على أساس أنه يواجه الإرهاب، في الوقت الذي لا تزال تتمسك بفصائل متهمة بالإرهاب"، وأكد أنّ "قتال داعش يختلف تمامًا عن الصراعات الأخرى"، حيث أن "هذه الحرب كانت ضد التنظيمات الإرهابية ولم تكن ضد تركيا بشكل مباشر".
https://sarabic.ae/20250227/إيران-تعلق-على-الهجمات-الإسرائيلية-الأخيرة-ضد-سوريا-وتوجه-دعوة-عاجلة-إلى-المجتمع-الدولي-1098217138.html
https://sarabic.ae/20250225/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استهداف-مواقع-عسكرية-جنوبي-سوريا-1098178627.html
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حصري, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم

عضو الهيئة الاستشارية لـ"مسد": لسنا معنيين بدعوة أوجلان ولكن الأمر سينعكس على كافة المناطق

16:35 GMT 28.02.2025
© AP Photo / Maya Alleruzzoقوات سوريا الديمقراطية في سوريا والمعروفة بـ قسد
قوات سوريا الديمقراطية في سوريا والمعروفة بـ قسد - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Maya Alleruzzo
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أكد عضو الهيئة الاستشارية لمجلس سوريا الديمقراطية رياض درار أنّ "دعوة زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، لإلقاء السلاح ليست لها علاقة بقوات سوريا الديمقراطية (قسد)"، مشددًا على أنّ "هذه المسألة ستنعكس على كافة المناطق".
وأوضح درار، أنّ "قسد ليست معنية بهذه الدعوة، ولا علاقة لها بما يجري في تركيا أو مع حزب العمال الكردستاني".
وأضاف درار في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنّ "قسد تدافع عن نفسها ضد الهجمات التي تشن عليها بأوامر تركية، حيث لم تتوقف هذه الهجمات منذ بداية سقوط نظام الأسد"، مشيرا إلى أنّ "هناك فريقًا توجه مباشرة إلى منبج ومناطق شمال شرق سوريا ولا يزال يقاتل ولم يتوقف عن القتال، كما أنهم لم يستجيبوا لحالة التفاوض القائمة بين قسد والإدارة في دمشق".
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أمس, 07:42 GMT
وفيما يتعلق بهيئة تحرير الشام، قال درار: "هيئة تحرير الشام لم تحل نفسها، بل أصبحت وزارة الدفاع في سوريا"، مؤكدًا أنّ "وزارة الدفاع في سوريا يجب أن تكون لكل السوريين"، مشيرًا إلى أنّ "قسد ستندمج في الجيش السوري الموحد في المستقبل".
وأضاف أنّ "الإدارة الكاملة في سوريا اليوم هي من قبل فريق واحد، مما يثير القلق حول ضرورة التنسيق بين جميع الأطراف".
وعن الوضع العسكري في سوريا، أكدعضو الهيئة الاستشارية لمجلس سوريا الديمقراطية أنّ "عدد قوات قسد الآن أكبر من عدد قوات هيئة تحرير الشام والفصائل التي التحقت بها، ويجب أن يكون هناك إدارة للتنسيق الحقيقي من أجل الدمج، وليس الحل، لأن فكرة الحل غير مقبولة من الأطراف الواعية".
وحول ما يتعلق بالحوار السوري الأخير، قال إنه "رغم جمعه لجميع السوريين، كانت هذه المخرجات تعبر عن رأي فريق واحد فقط، وكانت محسوبة قبل أن تخرج هذه المخرجات"، موضحًا أنّ "بهذا الشكل المطاط لن تحل المشاكل في سوريا".
قصف إسرائيلي يستهدف مواقع عسكرية في مدينة طرطوس غربي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2025
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مواقع عسكرية جنوبي سوريا
25 فبراير, 22:31 GMT
وتطرق درار إلى قضية قسد باعتبارها "مسألة سورية وليست تركية"، مؤكدًا أن "حزب العمال الكردستاني فصيل تركي"، وحل "المشكلة مع هذا الحزب سينعكس بشكل مباشر على قسد"، وأوضح أنّ "التهمة الموجهة لقسد بسبب وجود أعضاء أجانب في صفوفها، إلا أن "آلية خروج هؤلاء الأعضاء ستكون نتيجة اتفاق مستقبلي بين الأطراف المعنية".
وفيما يخص الموقف التركي، قال ضيف "سبوتنيك": "نحن لا نقاتل تركيا على حدودها، بل قاتلنا داعش ضمن صفوف قوات التحالف الدولي"، مشددًا على أنّ "تركيا تريد أن تبني مشروعًا على أساس أنه يواجه الإرهاب، في الوقت الذي لا تزال تتمسك بفصائل متهمة بالإرهاب"، وأكد أنّ "قتال داعش يختلف تمامًا عن الصراعات الأخرى"، حيث أن "هذه الحرب كانت ضد التنظيمات الإرهابية ولم تكن ضد تركيا بشكل مباشر".
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