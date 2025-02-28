من عالم آخر... "سمكة غريبة" في روسيا تثير ضجة عالمية... فيديو

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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
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حصاد الأسبوع
خبير: الدولة العميقة في أمريكا بدأت تعي بأن استمرار السياسة السابقة لن يجدي نفعا
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة...غموض حول مصير المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
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29 د
مساحة حرة
ما دلالة إعلان واشنطن أنها لن تقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا ضمن أي اتفاق مع روسيا
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183 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
09:16 GMT
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الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
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مساحة حرة
ما دلالة إعلان واشنطن أنها لن تقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا ضمن أي اتفاق مع روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
10:50 GMT
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كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
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ملفات ساخنة
غزة...غموض حول مصير المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
11:30 GMT
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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لقاء سبوتنيك
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شؤون عسكرية
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خبير: ترامب يريد دعم الصناعة بالمعادن النادرة الأوكرانية
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https://sarabic.ae/20250228/من-عالم-آخر-سمكة-غريبة-في-روسيا-تثير-ضجة-عالمية-فيديو-1098259516.html
من عالم آخر... "سمكة غريبة" في روسيا تثير ضجة عالمية... فيديو
من عالم آخر... "سمكة غريبة" في روسيا تثير ضجة عالمية... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثيرا لسمكة غريبة على شكل جمجمة بشرية ظهرت في روسيا، ما أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي. 28.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-28T12:03+0000
2025-02-28T12:03+0000
مجتمع
نادي الفيديو
روسيا
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تم العثور على سمكة تشبه الدماغ البشري في شمال المحيط الهادئ منتفخة على شكل كرة بعدما تم سحبها من أعماق مياه مورمانسك في روسيا. وأكد الخبراء أن السمكة غير ضارة، وصالحة للأكل لكنها "غير شهية".وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو السمكة، والتي وصفها البعض بـ"الكائن الفضائي"، ونشر الفيديو صياد روسي يدعى رومان فيدورتسوف، معروف بمشاركته صوراً ومقاطع من الحياة البحرية غير العادية.سمكة تبتلع رأس "حورية بحر"... فيديو رجل يسجل رقما قياسيا باصطياد أضخم سمكة "أبو سيف"... فيديو
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نادي الفيديو, روسيا
نادي الفيديو, روسيا

من عالم آخر... "سمكة غريبة" في روسيا تثير ضجة عالمية... فيديو

12:03 GMT 28.02.2025
© Photo / Xصورة لسمكة على شكل جمجمة تم العثور عليها في شمال المحيط الهادئ
صورة لسمكة على شكل جمجمة تم العثور عليها في شمال المحيط الهادئ - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2025
© Photo / X
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثيرا لسمكة غريبة على شكل جمجمة بشرية ظهرت في روسيا، ما أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.
تم العثور على سمكة تشبه الدماغ البشري في شمال المحيط الهادئ منتفخة على شكل كرة بعدما تم سحبها من أعماق مياه مورمانسك في روسيا. وأكد الخبراء أن السمكة غير ضارة، وصالحة للأكل لكنها "غير شهية".
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو السمكة، والتي وصفها البعض بـ"الكائن الفضائي"، ونشر الفيديو صياد روسي يدعى رومان فيدورتسوف، معروف بمشاركته صوراً ومقاطع من الحياة البحرية غير العادية.
سمكة تبتلع رأس "حورية بحر"... فيديو
رجل يسجل رقما قياسيا باصطياد أضخم سمكة "أبو سيف"... فيديو
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