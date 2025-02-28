https://sarabic.ae/20250228/من-عالم-آخر-سمكة-غريبة-في-روسيا-تثير-ضجة-عالمية-فيديو-1098259516.html
من عالم آخر... "سمكة غريبة" في روسيا تثير ضجة عالمية... فيديو
من عالم آخر... "سمكة غريبة" في روسيا تثير ضجة عالمية... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثيرا لسمكة غريبة على شكل جمجمة بشرية ظهرت في روسيا، ما أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي. 28.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-28T12:03+0000
2025-02-28T12:03+0000
2025-02-28T12:03+0000
مجتمع
نادي الفيديو
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/1c/1098259815_0:113:446:364_1920x0_80_0_0_c7c53a6ad63440f5d84e58a698dffefe.png
تم العثور على سمكة تشبه الدماغ البشري في شمال المحيط الهادئ منتفخة على شكل كرة بعدما تم سحبها من أعماق مياه مورمانسك في روسيا. وأكد الخبراء أن السمكة غير ضارة، وصالحة للأكل لكنها "غير شهية".وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو السمكة، والتي وصفها البعض بـ"الكائن الفضائي"، ونشر الفيديو صياد روسي يدعى رومان فيدورتسوف، معروف بمشاركته صوراً ومقاطع من الحياة البحرية غير العادية.سمكة تبتلع رأس "حورية بحر"... فيديو رجل يسجل رقما قياسيا باصطياد أضخم سمكة "أبو سيف"... فيديو
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, روسيا
من عالم آخر... "سمكة غريبة" في روسيا تثير ضجة عالمية... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثيرا لسمكة غريبة على شكل جمجمة بشرية ظهرت في روسيا، ما أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.
تم العثور على سمكة تشبه الدماغ البشري في شمال المحيط الهادئ منتفخة على شكل كرة بعدما تم سحبها من أعماق مياه مورمانسك في روسيا. وأكد الخبراء أن السمكة غير ضارة، وصالحة للأكل لكنها "غير شهية".
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو السمكة،
والتي وصفها البعض بـ"الكائن الفضائي"، ونشر الفيديو صياد روسي يدعى رومان فيدورتسوف، معروف بمشاركته صوراً ومقاطع من الحياة البحرية غير العادية.