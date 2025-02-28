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https://sarabic.ae/20250228/وزير-الزراعة-اللبناني-مستعدون-للتعاون-مع-الجميع-وخاصة-روسيا-لأن-تجربتها-ناجحة-1098253179.html
وزير الزراعة اللبناني: مستعدون للتعاون مع الجميع وخاصة روسيا لأن تجربتها ناجحة
وزير الزراعة اللبناني: مستعدون للتعاون مع الجميع وخاصة روسيا لأن تجربتها ناجحة
سبوتنيك عربي
أكد وزير الزراعة اللبناني، الدكتور نزار هاني، أن الوزارة مستعدة لتعزيز التعاون الزراعي مع روسيا، مشيدا بنجاح التجربة الروسية رغم التحديات المناخية. 28.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-28T09:08+0000
2025-02-28T09:08+0000
حصري
لبنان
روسيا
العالم العربي
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وأشار إلى أن هناك فرصا كبيرة للتعاون، خصوصا في مجال الحبوب، بالإضافة إلى الاستفادة من النظام التعليمي الزراعي الروسي، الذي وصفه بأنه "أساسي لتطوير القطاع".وفي لقاء خاص مع إذاعة "سبوتنيك"، أوضح هاني أن لبنان يسعى إلى تعزيز الشراكات الزراعية مع مصر، العراق، ودول الخليج، إضافة إلى استكشاف أسواق جديدة مثل كندا والإكوادور. وكشف عن محادثات جارية مع الهند لتأمين برامج تدريب للمزارعين اللبنانيين على مختلف المستويات.دعم المزارعين وفتح الأسواق الخليجيةوأضاف الوزير أنه ناقش مع رئيس الحكومة، نواف سلام، ملف الدعم المادي لوزارة الزراعة، لافتًا إلى تخصيص دعم لصغار المزارعين، في حين يتركّز دعم كبار المزارعين على تحسين نوعية الإنتاج وفتح أسواق جديدة. وأعرب عن تفاؤله بإمكانية تحقيق ذلك عقب زيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى السعودية، مشيرًا إلى أن أسواق الخليج تعتبر حيوية وأساسية للقطاع الزراعي اللبناني.كما كشف عن حصول رئيس الحكومة على وعود من دول عربية وصديقة لدعم لبنان في عملية إعادة الإعمار، بما يشمل القطاع الزراعي.ملف التعاون مع سوريا قيد البحثوفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه الزراعة، أفاد الوزير بأن الحكومة تعمل على معالجة العقد العالقة، لا سيما في الملف السوري، إذ تشكل الرسوم الإضافية المفروضة على الحاويات المارة عبر سوريا إحدى العقبات الرئيسية. وكشف أن رئيس الحكومة منحه مهلة أسبوع لبحث الملف مع الجانب السوري، بهدف تحضير العلاقات الثنائية قبل مناقشة القضايا الزراعية بشكل مفصل.ثقة مجلس النواب مهمةعلى الصعيد السياسي، شدد هاني على أهمية ثقة مجلس النواب بالحكومة، معتبرًا أن مداخلات النواب خلال الجلسة الأخيرة كانت "مشجعة جدًا". وأوضح أن الحكومة تدرك حجم التحديات التي تواجهها، لكنها تسعى إلى وضع الأمور على المسار الصحيح خلال الفترة المتبقية من ولايتها.كما أعرب عن أمله في أن توفر الحكومة الحالية أرضية مناسبة للحكومة المقبلة بعد الانتخابات، مشيرًا إلى أن التعاون مستمر مع جميع الأطراف، بما في ذلك تلك التي لم تمنح الحكومة الثقة. وكشف أن الحوار مع هذه الجهات كان إيجابيا، لافتًا إلى أن "التيار الوطني الحر"، رغم حجبه الثقة، أبدى استعداده للتعاون، ما يعزز فرص العمل المشترك بعيدًا عن التجاذبات السياسية.رسالة مهمة إلى المزارعينوفيما يتعلق بأولويات الوزارة، شدد هاني على ضرورة تحديث القوانين والتشريعات الزراعية داخل مجلس النواب، بما يسهم في نهضة القطاع الزراعي. وكشف أن الحكومة وضعت خطة عمل مبسطة، تتضمن معالجة ملف الاعتداءات الإسرائيلية على المناطق الزراعية جنوب لبنان والبقاع.وأشار إلى أن دراسة حول الأضرار الناجمة عن هذه الاعتداءات ستكون جاهزة خلال أسبوع، موضحًا أن المساحة المتضررة تقدر بنحو 4000 هكتار. كما أكد أن المسوحات الميدانية ستبدأ قريبًا، في خطوة تمهيدية لمعالجة تداعيات العدوان الإسرائيلي على القطاع الزراعي.ولفت هاني إلى أن ميزانية وزارة الزراعة في حدها الأدنى، إلا أن التعاون قائم مع جهات دولية داعمة لتمويل مشاريع زراعية حيوية. ووجه رسالة إلى المزارعين، دعاهم فيها إلى التسجيل في السجل الزراعي لضمان حصولهم على المساعدات اللازمة.وفي ختام حديثه، شدد على أهمية دور الإعلام في تسليط الضوء على القضايا الزراعية، داعيًا إلى تغطية إيجابية لهذا القطاع الحيوي. كما شكر إذاعة "سبوتنيك" على الاستضافة، معربا عن متابعته الدائمة لبرامجها.
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https://sarabic.ae/20250213/وزير-الاقتصاد-اللبناني-السابق-لـسبوتنيك-انتخاب-الرئيسين-بارقة-أمل-للخروج-من-المأزق-الحالي-1097757657.html
https://sarabic.ae/20240709/اقتصادي-لبناني-لـسبوتنيك-تداعيات-الحرب-الإسرائيلية-على-الجنوب-طالت-جميع-القطاعات--1090643229.html
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حصري, لبنان, روسيا, العالم العربي
حصري, لبنان, روسيا, العالم العربي

وزير الزراعة اللبناني: مستعدون للتعاون مع الجميع وخاصة روسيا لأن تجربتها ناجحة

09:08 GMT 28.02.2025
© Sputnikوزير الزراعة اللبناني الدكتور نزار هاني
وزير الزراعة اللبناني الدكتور نزار هاني - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2025
© Sputnik
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حصري
أكد وزير الزراعة اللبناني، الدكتور نزار هاني، أن الوزارة مستعدة لتعزيز التعاون الزراعي مع روسيا، مشيدا بنجاح التجربة الروسية رغم التحديات المناخية.
وأشار إلى أن هناك فرصا كبيرة للتعاون، خصوصا في مجال الحبوب، بالإضافة إلى الاستفادة من النظام التعليمي الزراعي الروسي، الذي وصفه بأنه "أساسي لتطوير القطاع".
وفي لقاء خاص مع إذاعة "سبوتنيك"، أوضح هاني أن لبنان يسعى إلى تعزيز الشراكات الزراعية مع مصر، العراق، ودول الخليج، إضافة إلى استكشاف أسواق جديدة مثل كندا والإكوادور. وكشف عن محادثات جارية مع الهند لتأمين برامج تدريب للمزارعين اللبنانيين على مختلف المستويات.

دعم المزارعين وفتح الأسواق الخليجية

وأضاف الوزير أنه ناقش مع رئيس الحكومة، نواف سلام، ملف الدعم المادي لوزارة الزراعة، لافتًا إلى تخصيص دعم لصغار المزارعين، في حين يتركّز دعم كبار المزارعين على تحسين نوعية الإنتاج وفتح أسواق جديدة. وأعرب عن تفاؤله بإمكانية تحقيق ذلك عقب زيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى السعودية، مشيرًا إلى أن أسواق الخليج تعتبر حيوية وأساسية للقطاع الزراعي اللبناني.
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23 فبراير, 20:41 GMT
كما كشف عن حصول رئيس الحكومة على وعود من دول عربية وصديقة لدعم لبنان في عملية إعادة الإعمار، بما يشمل القطاع الزراعي.

ملف التعاون مع سوريا قيد البحث

وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه الزراعة، أفاد الوزير بأن الحكومة تعمل على معالجة العقد العالقة، لا سيما في الملف السوري، إذ تشكل الرسوم الإضافية المفروضة على الحاويات المارة عبر سوريا إحدى العقبات الرئيسية. وكشف أن رئيس الحكومة منحه مهلة أسبوع لبحث الملف مع الجانب السوري، بهدف تحضير العلاقات الثنائية قبل مناقشة القضايا الزراعية بشكل مفصل.

ثقة مجلس النواب مهمة

على الصعيد السياسي، شدد هاني على أهمية ثقة مجلس النواب بالحكومة، معتبرًا أن مداخلات النواب خلال الجلسة الأخيرة كانت "مشجعة جدًا". وأوضح أن الحكومة تدرك حجم التحديات التي تواجهها، لكنها تسعى إلى وضع الأمور على المسار الصحيح خلال الفترة المتبقية من ولايتها.
وزير الاقتصاد والتجارة السابق في لبنان، أمين سلام - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2025
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13 فبراير, 17:07 GMT
كما أعرب عن أمله في أن توفر الحكومة الحالية أرضية مناسبة للحكومة المقبلة بعد الانتخابات، مشيرًا إلى أن التعاون مستمر مع جميع الأطراف، بما في ذلك تلك التي لم تمنح الحكومة الثقة. وكشف أن الحوار مع هذه الجهات كان إيجابيا، لافتًا إلى أن "التيار الوطني الحر"، رغم حجبه الثقة، أبدى استعداده للتعاون، ما يعزز فرص العمل المشترك بعيدًا عن التجاذبات السياسية.

رسالة مهمة إلى المزارعين

وفيما يتعلق بأولويات الوزارة، شدد هاني على ضرورة تحديث القوانين والتشريعات الزراعية داخل مجلس النواب، بما يسهم في نهضة القطاع الزراعي. وكشف أن الحكومة وضعت خطة عمل مبسطة، تتضمن معالجة ملف الاعتداءات الإسرائيلية على المناطق الزراعية جنوب لبنان والبقاع.
آثار دمار الممتلكات وكنيسة بلدة يارون الحدودية جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2024
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9 يوليو 2024, 18:34 GMT
وأشار إلى أن دراسة حول الأضرار الناجمة عن هذه الاعتداءات ستكون جاهزة خلال أسبوع، موضحًا أن المساحة المتضررة تقدر بنحو 4000 هكتار. كما أكد أن المسوحات الميدانية ستبدأ قريبًا، في خطوة تمهيدية لمعالجة تداعيات العدوان الإسرائيلي على القطاع الزراعي.
ولفت هاني إلى أن ميزانية وزارة الزراعة في حدها الأدنى، إلا أن التعاون قائم مع جهات دولية داعمة لتمويل مشاريع زراعية حيوية. ووجه رسالة إلى المزارعين، دعاهم فيها إلى التسجيل في السجل الزراعي لضمان حصولهم على المساعدات اللازمة.
وفي ختام حديثه، شدد على أهمية دور الإعلام في تسليط الضوء على القضايا الزراعية، داعيًا إلى تغطية إيجابية لهذا القطاع الحيوي. كما شكر إذاعة "سبوتنيك" على الاستضافة، معربا عن متابعته الدائمة لبرامجها.
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