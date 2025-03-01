https://sarabic.ae/20250301/أفضل-بشر-أبو-تريكة-يوجه-رسالة-إلى-الفلسطينيين-بمناسبة-شهر-رمضان-1098284364.html
"أفضل بشر"... أبو تريكة يوجه رسالة إلى الفلسطينيين بمناسبة شهر رمضان
"أفضل بشر"... أبو تريكة يوجه رسالة إلى الفلسطينيين بمناسبة شهر رمضان
سبوتنيك عربي
وجّه نجم الكرة المصري محمد أبو تريكة، رسالة إلى الشعب الفلسطيني، بمناسبة حلول شهر رمضان، وذلك عبر مقطع فيديو. 01.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-01T08:49+0000
2025-03-01T08:49+0000
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ونشر لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أمس الجمعة، مقطعا مصورا عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، قال فيه: "إلى أعظم بشر على وجه الأرض، كل عام وأنتم بخير، ورمضان كريم".وأضاف: "أسأل الله أن يرزقكم الصبر والرضا والثبات والنصر، وأن تعودوا لبناء غزة أجمل مما كانت، كل عام وأنتم بخير".يشار إلى أن محمد أبو تريكة، لطالما عبّر عن دعمه للقضية الفلسطينية، وكان من أبرز مواقفه رفع قميص كُتب عليه "تعاطفًا مع غزة" خلال مباراة المنتخب المصري أمام السودان، في كأس الأمم الأفريقية عام 2008.وذكرت "بوابة الأهرام" المصرية، أن "محكمة النقض، ألغت قرار محكمة الجنايات، الذي كان يقضي وضع 1500 متهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، على قوائم الكيانات الإرهابية، وكان أبرزهم أبو تريكة".وهذه القضية الشهيرة معروفة باسم لاعب الكرة أبوتريكة.وتم إدراج المتهمين في القضية على قوائم "الإرهاب" وما ترتب عليها من المنع من السفر والوضع على قوائم الترقب والوصول والتحفظ على الأموال في عام 2017، وفق الصحيفة.وفي السياق ذاته، نقلت وسائل إعلام مصرية، عن محامين قولهم إن "الإلغاء هنا من محكمة النقض يعني إلغاء القرار بكافة آثاره، التي كانت مترتبة عليه سواء تحفظ على أموال أو أي شيء يخصه، وعليه لا يجوز احتجازه أمنيا أو التعرض له إلا إذا توافر أسباب جديدة لذلك".ووفقا للمحامين، فقد اتضح للجميع أن ما نُسب إلى أبو تريكة، كان نتيجة تعاطف فكري مع كيان غير صحيح قانونا وليس انضماما له، ولم يكن له أي نشاط معهم من قريب أو بعيد.كما أكد المحامون أنه بناء على الحكم الأخير يسقط ترقب الوصول والمنع من السفر بحق أبو تريكة، ويصبح إجرا منع العودة لمصر والتنقل بحرية.يذكر أن أبوتريكة، يعيش في العاصمة القطرية الدوحة، ويعمل محللا كرويا لشبكة قنوات رياضية متخصصة.
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رمضان, رمضان شهر الخير, منوعات, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم
رمضان, رمضان شهر الخير, منوعات, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم
"أفضل بشر"... أبو تريكة يوجه رسالة إلى الفلسطينيين بمناسبة شهر رمضان
وجّه نجم الكرة المصري محمد أبو تريكة، رسالة إلى الشعب الفلسطيني، بمناسبة حلول شهر رمضان، وذلك عبر مقطع فيديو.
ونشر لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أمس الجمعة، مقطعا مصورا عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، قال فيه: "إلى أعظم بشر على وجه الأرض، كل عام وأنتم بخير، ورمضان كريم".
وأضاف: "أسأل الله أن يرزقكم الصبر والرضا والثبات والنصر، وأن تعودوا لبناء غزة أجمل مما كانت، كل عام وأنتم بخير".
يشار إلى أن محمد أبو تريكة، لطالما عبّر عن دعمه للقضية الفلسطينية، وكان من أبرز مواقفه رفع قميص كُتب عليه "تعاطفًا مع غزة" خلال مباراة المنتخب المصري أمام السودان، في كأس الأمم الأفريقية عام 2008.
وكانت محكمة النقض المصرية، قد أصدرت في مايو/ أيار 2024، قرارا برفع اسم أبو تريكة، من قوائم الكيانات الإرهابية والمنع من السفر.
وذكرت
"بوابة الأهرام" المصرية، أن "محكمة النقض، ألغت قرار محكمة الجنايات، الذي كان يقضي وضع 1500 متهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، على قوائم الكيانات الإرهابية، وكان أبرزهم أبو تريكة".
وهذه القضية الشهيرة معروفة باسم لاعب الكرة أبوتريكة.
وتم إدراج المتهمين في القضية على قوائم "الإرهاب" وما ترتب عليها من المنع من السفر والوضع على قوائم الترقب والوصول والتحفظ على الأموال في عام 2017، وفق الصحيفة.
وقضت محكمة النقض المصرية حينها بإلغاء القرار، ولكن بعد عام واحد صدر قرار مماثل بإدراج المتهمين مرة أخرى على قوائم الكيانات الإرهابية والمنع من السفر لمدة 5 سنوات.
وفي السياق ذاته، نقلت
وسائل إعلام مصرية، عن محامين قولهم إن "الإلغاء هنا من محكمة النقض يعني إلغاء القرار بكافة آثاره، التي كانت مترتبة عليه سواء تحفظ على أموال أو أي شيء يخصه، وعليه لا يجوز احتجازه أمنيا أو التعرض له إلا إذا توافر أسباب جديدة لذلك".
ووفقا للمحامين، فقد اتضح للجميع أن ما نُسب إلى أبو تريكة، كان نتيجة تعاطف فكري مع كيان غير صحيح قانونا وليس انضماما له، ولم يكن له أي نشاط معهم من قريب أو بعيد.
كما أكد المحامون أنه بناء على الحكم الأخير يسقط ترقب الوصول والمنع من السفر بحق أبو تريكة، ويصبح إجرا منع العودة لمصر والتنقل بحرية.
يذكر أن أبوتريكة، يعيش في العاصمة القطرية الدوحة، ويعمل محللا كرويا لشبكة قنوات رياضية متخصصة.