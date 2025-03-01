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https://sarabic.ae/20250301/تقرير-ليفربول-يستسلم-لصلاح-1098299060.html
تقرير: ليفربول يستسلم لصلاح
تقرير: ليفربول يستسلم لصلاح
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، أن الاتفاق بين نادي ليفربول الإنجليزي ونجم المنتخب المصري محمد صلاح بات قريبا. 01.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-01T21:36+0000
2025-03-01T21:36+0000
مجتمع
اللاعب محمد صلاح
ليفربول
أخبار الدوري الإنجليزي
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وأفادت صحيفة غربية، مساء اليوم السبت، بأن النادي الإنجليزي يحاول الحرص على إبقاء محمد صلاح نجمه المتألق هذا الموسم بعد نهاية عقده الصيف المقبل، بين صفوفه.وفي الوقت الذي يقدم فيه أفضل مواسمه الفردية على الإطلاق، خاصة مع ابتعاده في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز وتأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى نهائي كأس الرابطة، فقد دخل محمد صلاح الفترة الحرة من عقده مع فريق ليفربول.وأوضحت الصحيفة الغربية أن المحادثات مستمرة بين صلاح والفريق الإنجليزي، وهناك تفاؤل في ليفربول بخصوص بقاء نجم المنتخب المصري.وأشارت إلى أن صلاح حريص من جانبه على البقاء في الفريق الإنجليزي أيضا، وما زالت المحادثات مستمرة لكن التفاؤل موجود.في وقت سابق، قالت وسائل إعلام بريطانية، إن اللاعب المصري محمد صلاح أصبح الآن قريبًا بشكل متزايد من تمديد عقده مع ليفربول، بعد أن عمل النادي الإنجليزي بشكل مكثف لتجنب رحيل اللاعب دون مقابل في نهاية الموسم.وأفاد موقع "تيم توك" البريطاني، أن "كل شيء يشير إلى أن المفاوضات تقدمت بشكل إيجابي"، مضيفا أن "إمكانية تجديد عقد صلاح كانت تبدو غير مؤكدة قبل بضعة أشهر، لكن السيناريو تغير الآن وكل شيء يشير إلى أن علاقته بالفريق الإنجليزي ستستمر لفترة أطول".ويواصل صلاح إنجازاته مع ليفربول، التي كان آخرها مباراة الأحد الماضي أمام مانشستر سيتي، التي فاز فيها بهدفين نظيفين أحرز أحدهما وصنع الآخر، بصورة عززت صدارة الريدز لترتيب البريميرليج.ويقدم صلاح مستويات مميزة هذا الموسم إذ رفع رصيده إلى 51 إسهاما بكافة المسابقات (30 هدفا و21 تمريرة حاسمة) في 38 مباراة، ليصبح ثالث أكثر هدافي ليفربول عبر التاريخ.كما أصبح محمد صلاح أكثر اللاعبين فى تاريخ نادي ليفربول مساهمة بالأهداف ضد السيتي في مسابقة "البريميرليج"، حيث أسهم في 14 هدفا بالتساوى مع ستيفن جيرارد.وبات النجم المصري أكثر لاعبي ليفربول تسجيلا للأهداف خارج ملعب "آنفيلد" في الدوري عبر التاريخ، بعدما عادل الرقم القياسي الذي سجله جيمي سميث في 1929-1930.
https://sarabic.ae/20250224/لـ-7-أسباب-محمد-صلاح-قد-ينتقل-إلى-مانشستر-سيتي-1098131899.html
https://sarabic.ae/20250226/محمد-صلاح-يثير-الجدل-مجددا-حول-مستقبله-مع-ليفربول-رسالة-غير-متوقعة-1098198613.html
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اللاعب محمد صلاح, ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي
اللاعب محمد صلاح, ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي

تقرير: ليفربول يستسلم لصلاح

21:36 GMT 01.03.2025
© AP Photo / Ian Hodgsonنجم كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح
نجم كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2025
© AP Photo / Ian Hodgson
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ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، أن الاتفاق بين نادي ليفربول الإنجليزي ونجم المنتخب المصري محمد صلاح بات قريبا.
وأفادت صحيفة غربية، مساء اليوم السبت، بأن النادي الإنجليزي يحاول الحرص على إبقاء محمد صلاح نجمه المتألق هذا الموسم بعد نهاية عقده الصيف المقبل، بين صفوفه.
النجم المصري محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2025
مجتمع
لـ 7 أسباب.. محمد صلاح قد ينتقل إلى مانشستر سيتي
24 فبراير, 15:23 GMT
وفي الوقت الذي يقدم فيه أفضل مواسمه الفردية على الإطلاق، خاصة مع ابتعاده في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز وتأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى نهائي كأس الرابطة، فقد دخل محمد صلاح الفترة الحرة من عقده مع فريق ليفربول.
وأوضحت الصحيفة الغربية أن المحادثات مستمرة بين صلاح والفريق الإنجليزي، وهناك تفاؤل في ليفربول بخصوص بقاء نجم المنتخب المصري.
وأشارت إلى أن صلاح حريص من جانبه على البقاء في الفريق الإنجليزي أيضا، وما زالت المحادثات مستمرة لكن التفاؤل موجود.
في وقت سابق، قالت وسائل إعلام بريطانية، إن اللاعب المصري محمد صلاح أصبح الآن قريبًا بشكل متزايد من تمديد عقده مع ليفربول، بعد أن عمل النادي الإنجليزي بشكل مكثف لتجنب رحيل اللاعب دون مقابل في نهاية الموسم.
وأفاد موقع "تيم توك" البريطاني، أن "كل شيء يشير إلى أن المفاوضات تقدمت بشكل إيجابي"، مضيفا أن "إمكانية تجديد عقد صلاح كانت تبدو غير مؤكدة قبل بضعة أشهر، لكن السيناريو تغير الآن وكل شيء يشير إلى أن علاقته بالفريق الإنجليزي ستستمر لفترة أطول".
ويواصل صلاح إنجازاته مع ليفربول، التي كان آخرها مباراة الأحد الماضي أمام مانشستر سيتي، التي فاز فيها بهدفين نظيفين أحرز أحدهما وصنع الآخر، بصورة عززت صدارة الريدز لترتيب البريميرليج.
المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2025
مجتمع
محمد صلاح يثير الجدل مجددا حول مستقبله مع ليفربول... رسالة غير متوقعة
26 فبراير, 13:15 GMT
ويقدم صلاح مستويات مميزة هذا الموسم إذ رفع رصيده إلى 51 إسهاما بكافة المسابقات (30 هدفا و21 تمريرة حاسمة) في 38 مباراة، ليصبح ثالث أكثر هدافي ليفربول عبر التاريخ.
كما أصبح محمد صلاح أكثر اللاعبين فى تاريخ نادي ليفربول مساهمة بالأهداف ضد السيتي في مسابقة "البريميرليج"، حيث أسهم في 14 هدفا بالتساوى مع ستيفن جيرارد.
وبات النجم المصري أكثر لاعبي ليفربول تسجيلا للأهداف خارج ملعب "آنفيلد" في الدوري عبر التاريخ، بعدما عادل الرقم القياسي الذي سجله جيمي سميث في 1929-1930.
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