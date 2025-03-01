https://sarabic.ae/20250301/سجال-حاد-بين-الرئيس-الأمريكي-وزيلينسكي-وترامب-يطالبه-بالعودة-مجددا-عندما-يكون-مستعدا-للسلام-1098293523.html

سجال حاد بين الرئيس الأمريكي وزيلينسكي.. وترامب يطالبه بالعودة مجددا عندما يكون مستعدا للسلام

سجال حاد بين الرئيس الأمريكي وزيلينسكي.. وترامب يطالبه بالعودة مجددا عندما يكون مستعدا للسلام

سبوتنيك عربي

قالت وسائل إعلام أمريكية، أمس الجمعة، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، "طرد" زيلينسكي من البيت الأبيض، بعد نشوب مشادة كلامية بينهما أمام الصحفيين وعدسات وسائل... 01.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-01T13:20+0000

2025-03-01T13:20+0000

2025-03-01T13:20+0000

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سجال حاد بين الرئيس الأمريكي وزيلينسكي في البيت الأبيض وترامب يطالبه بالعودة مجددا عندما يكون مستعدا للسلام سبوتنيك عربي سجال حاد بين الرئيس الأمريكي وزيلينسكي في البيت الأبيض وترامب يطالبه بالعودة مجددا عندما يكون مستعدا للسلام

ونقلت وسائل إعلام غربية عن مسؤولين في البيت الأبيض قولهم إن "الأوكرانيين كانوا يتوسلون لإعادة ضبط الأمور، لكن وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي الأمريكيين قالا إن زيلينسكي يجب أن يغادر البيت الأبيض، ويعود عندما يكون مستعدا للسلام".في هذا الصدد، اعتبر الباحث الاستراتيجي، د.آصف ملحم، أن "هذه ليست المرة الأولى التي يخرج فيها زيلينسكي عن طوره"، مشيرا إلى أن "مسودة الاتفاق بين واشنطن وكييف تمت صياغتها قبل الزيارة".وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "مسودة الاتفاق لم تكن تنص على أن تقدم واشنطن ضمانات أمنية وإنما ستدعم جهود أوكرانيا في الحصول على ضمانات"، مؤكدا أن "واشنطن ليست ملومة في شيء وأن هذه الحفلة الدبلوماسية سيستخدمها كل طرف لتبرير ما سيقوم به لاحقا"، بحسب قوله.الإعلام الإسرائيلي يؤكد أن محادثات القاهرة لم تكن جيدة ونتنياهو يبحث استئناف الحربنقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين أن المحادثات التي جرت في القاهرة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لم تكن جيدة، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيبحث إمكانية استئناف الحرب.وعاد الوفد الإسرائيلي من القاهرة، أمس الجمعة، بعد محادثات سعى خلالها إلى تمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة "حماس" الفلسطينية، دون التوصل لنتائج، بحسب القناة.وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الحكومة الإسرائيلية ستتصدع وتنهار إثر انسحاب اليمين إذا ذهبت اسرائيل للمرحلة الثانية، لأن سموترتش حصل على وعد من نتانياهو باستئناف القتال بعد انتهاء المرحلة الأولى".أردوغان يتحدث عن بدء مرحلة جديدة في جهود تطهير تركيا من الإرهاب بعد دعوة أوجلان للسلامقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الجمعة، إن دعوة زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، لنزع السلاح تؤذن بمرحلة جديدة في الجهود الرامية إلى تطهير تركيا من الإرهاب.وأضاف أن لدى بلاده " فرصة تاريخية للتقدم نحو هدف تدمير جدار الإرهاب".واعتبر في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "هذه الدعوة حدث تاريخي مهم، لكنه يستغرق وقتا في ظل تشابك الملفات والتعقيدات الداخلية والخارجية"، لافتا إلى أن "الحكومة التركية حاليا في حالة حذر قبل الإقدام على أي تحرك".بغداد تؤكد رفضها للضغوط الأمريكية لانخراطها في سياسية الضغوط القصوى على إيرانكشف وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، في لقاء تلفزيوني، يوم الخميس الماضي، أن أمريكا طلبت من بلاده المساهمة في سياسة الضغوط القصوى على إيران، لكنه أكد أن بغداد رفضت ذلك حرصا على الحفاظ على علاقات متوازنة.وشدد على أن "أمريكا عرضت على الحكومة العراقية مسائل تتعلق بزيادة الضغط على إيران، إلا أن بغداد تسعى لحماية التوازن في علاقاتها بين واشنطن وطهران".وأضاف أن "الضغوطات الأمريكية على إيران قاسية بالنسبة للعراق بسبب وجود تعاملات تجارية واقتصادية وأيضا أمنية بين العراق وإيران، وبالتالي لا يمكن الخروج وإنهاء هذه العلاقات بسرعة"، على حد قوله.اقتصاديا.. الصين تتوعد بالرد على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي تستهدفها مع كندا والمكسيكتوعّدت الصين الجمعة باتخاذ "كل التدابير المضادة الضرورية" بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه على فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10 بالمئة على المنتجات الصينية.وحذرت من أن قرارا كهذا "سيؤثر بشكل خطير على الحوار" بين البلدين."كما أن بكين يمكن أن تقيد تصدير بعض المواد التي تستوردها أمريكا من الصين وهي ذات أهمية استراتيجية كخيار حال اشتداد الضغوط الأمريكية على الصين، والحديث هنا عن المعادن المهمة للصناعات الأمريكية"، بحسب تصريحاته لـ"سبوتنيك".

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