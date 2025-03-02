https://sarabic.ae/20250302/دبلوماسي-إسرائيلي-كنا-قريبين-من-اتفاق-تاريخي-مع-السعودية-لكنه-ضاع-1098304526.html

دبلوماسي إسرائيلي: كنا قريبين من اتفاق تاريخي مع السعودية لكنه ضاع

دبلوماسي إسرائيلي: كنا قريبين من اتفاق تاريخي مع السعودية لكنه ضاع

سبوتنيك عربي

كشف السفير الإسرائيلي السابق لدى الولايات المتحدة الأمريكية مايك هرتسوغ، عن اجتماع سري جمع مبعوثًا عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بمسؤول سعودي... 02.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-02T08:30+0000

2025-03-02T08:30+0000

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وفي لقاء صحفي مع صحيفة "يسرائيل هيوم"، أمس السبت، أشار هرتسوغ إلى أن إسرائيل "أضاعت فرصة" لتوقيع اتفاق تطبيع مع السعودية، بين نوفمبر/تشرين الثاني 2024 ويناير/كانون الثاني 2025.ولكنه في الوقت نفسه، أعرب عن ثقته بأن الاتفاق "سيتم في النهاية"، لكنه أقر بعدم معرفته بالتوقيت الدقيق لتحقيقه.كما تطرّق هرتسوغ إلى تصاعد التوترات بين إسرائيل والإدارة الأمريكية السابقة، خلال العدوان على غزة.وكشف هرتسوغ أن وزير الخارجية الأمريكي السابق أنتوني بلينكن، كان قد اتخذ قرارًا بفرض عقوبات على وحدة 504، إحدى أكثر الوحدات الإسرائيلية سرية، قبل التدخل في اللحظات الأخيرة وإحباط تنفيذ القرار.وأضاف السفير الإسرائيلي السابق لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أن المسؤولين الأمريكيين عبّروا عن غضبهم الشديد إزاء بعض التحركات الإسرائيلية، موضحًا أن ردود الفعل في واشنطن كانت قاسية، حيث قال له مسؤولون أمريكيون: "أنتم مجانين! كيف تفعلون ذلك دون التفكير في العواقب؟ أنتم تجرّوننا إلى الحرب!".وعلى الرغم من الخلافات، شدد هرتسوغ على أن موقف إدارة بايدن تجاه إسرائيل كان داعما بشكل كبير، حيث زوّدت الولايات المتحدة الأمريكية، إسرائيل بكميات ضخمة من الذخيرة، وساعدتها مرتين في التصدي لهجمات إيرانية، وساندتها في المحكمة الدولية، بالإضافة إلى استخدامها حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لصالحها مرات عدة.

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إسرائيل, غزة, قطاع غزة, السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, الأخبار