https://sarabic.ae/20250302/طائر-يتسبب-باشتعال-محرك-طائرة-في-السماء-فيديو-----1098304177.html
طائر يتسبب باشتعال محرك طائرة في السماء... فيديو
طائر يتسبب باشتعال محرك طائرة في السماء... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطائرة اشتعلت النيران في أحد محركاتها بسبب سرب من الطيور، ما اضطرها للعودة إلى المطار الذي أقلعت منه. 02.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-02T08:08+0000
2025-03-02T08:08+0000
2025-03-02T08:08+0000
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وتعرضت طائرة "بوينغ 767" لعطل بعد وقت قصير من إقلاعها، حيث اشتعلت النيران في أحد محركاتها، ما اضطرها إلى العودة بشكل عاجل إلى مطار نيوآرك في نيوجيرسي الأمريكية.وأظهرت مشاهد متداولة لحظة هبوط الطائرة، بينما لا يزال المحرك يطلق ألسنة اللهب قبل أن تتوقف على المدرج. ووفقًا للتقارير الأولية، يُرجح أن يكون اصطدام الطائرة بسرب من الطيور هو السبب وراء اندلاع الحريق.أجزاء من الثانية تفصل بين تصادم طائرتين... فيديو انقلاب طائرة ركاب أمريكية في كندا مخلفا عشرات الجرحى... فيديو
https://sarabic.ae/20250218/انقلاب-طائرة-ركاب-أمريكية-في-كندا-مخلفا-عشرات-الجرحى-فيديو-1097895236.html
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نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية
طائر يتسبب باشتعال محرك طائرة في السماء... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطائرة اشتعلت النيران في أحد محركاتها بسبب سرب من الطيور، ما اضطرها للعودة إلى المطار الذي أقلعت منه.
وتعرضت طائرة "بوينغ 767" لعطل بعد وقت قصير من إقلاعها، حيث اشتعلت النيران في أحد محركاتها، ما اضطرها إلى العودة بشكل عاجل إلى مطار نيوآرك في نيوجيرسي الأمريكية.
وأظهرت مشاهد متداولة لحظة هبوط الطائرة، بينما لا يزال المحرك يطلق ألسنة اللهب قبل أن تتوقف على المدرج. ووفقًا للتقارير الأولية، يُرجح أن يكون اصطدام الطائرة بسرب من الطيور هو السبب وراء اندلاع الحريق.