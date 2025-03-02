طائر يتسبب باشتعال محرك طائرة في السماء... فيديو

عربي
القوات الروسية تستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية التي تدعم القطاع الصناعي العسكري الأوكراني
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:16 GMT
14 د
مرايا العلوم
ألغاز كراهية الأصوات والشيخوخة البيولوجية والخرسانة القديمة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
10:29 GMT
21 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
14:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
14:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
14:41 GMT
19 د
شؤون عسكرية
خبير: جيش مصر كبير واحترافي ومن الصعب التغلب عليه ما يشكل قلقا كبيرا لإسرائيل
15:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: ترامب يريد دعم الصناعة بالمعادن النادرة الأوكرانية
15:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
16:00 GMT
22 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:22 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:32 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
سجال حاد بين الرئيس الأمريكي وزيلينسكي في البيت الأبيض وترامب يطالبه بالعودة مجددا عندما يكون مستعدا للسلام
17:00 GMT
59 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
مفاجأة الذَرَّة السحرية المزدوجة والجليد البلاستيكي ووسائد أقدام القطط
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:43 GMT
16 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
10:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل يتقبل المجتمع العربي فكرة إبرام عقود الهبة بالحياة لضمان حقوق الأبناء
14:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
14:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
15:00 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
15:35 GMT
24 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
16:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
مفاجأة الذَرَّة السحرية المزدوجة والجليد البلاستيكي ووسائد أقدام القطط
16:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250302/طائر-يتسبب-باشتعال-محرك-طائرة-في-السماء-فيديو-----1098304177.html
طائر يتسبب باشتعال محرك طائرة في السماء... فيديو
طائر يتسبب باشتعال محرك طائرة في السماء... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطائرة اشتعلت النيران في أحد محركاتها بسبب سرب من الطيور، ما اضطرها للعودة إلى المطار الذي أقلعت منه. 02.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-02T08:08+0000
2025-03-02T08:08+0000
مجتمع
نادي الفيديو
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/02/1098304020_0:202:439:449_1920x0_80_0_0_479c4a5a35a63d35300896dedb191ef7.png
وتعرضت طائرة "بوينغ 767" لعطل بعد وقت قصير من إقلاعها، حيث اشتعلت النيران في أحد محركاتها، ما اضطرها إلى العودة بشكل عاجل إلى مطار نيوآرك في نيوجيرسي الأمريكية.وأظهرت مشاهد متداولة لحظة هبوط الطائرة، بينما لا يزال المحرك يطلق ألسنة اللهب قبل أن تتوقف على المدرج. ووفقًا للتقارير الأولية، يُرجح أن يكون اصطدام الطائرة بسرب من الطيور هو السبب وراء اندلاع الحريق.أجزاء من الثانية تفصل بين تصادم طائرتين... فيديو انقلاب طائرة ركاب أمريكية في كندا مخلفا عشرات الجرحى... فيديو
https://sarabic.ae/20250218/انقلاب-طائرة-ركاب-أمريكية-في-كندا-مخلفا-عشرات-الجرحى-فيديو-1097895236.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/02/1098304020_0:161:439:490_1920x0_80_0_0_04bcdbb556cf2a05a8793aa8a4126816.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية

طائر يتسبب باشتعال محرك طائرة في السماء... فيديو

08:08 GMT 02.03.2025
© Photo / Xصورة لاحتراق محرك طائرة في السماء في الولايات المتحدة الأمريكية
صورة لاحتراق محرك طائرة في السماء في الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2025
© Photo / X
تابعنا عبر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطائرة اشتعلت النيران في أحد محركاتها بسبب سرب من الطيور، ما اضطرها للعودة إلى المطار الذي أقلعت منه.
وتعرضت طائرة "بوينغ 767" لعطل بعد وقت قصير من إقلاعها، حيث اشتعلت النيران في أحد محركاتها، ما اضطرها إلى العودة بشكل عاجل إلى مطار نيوآرك في نيوجيرسي الأمريكية.
انقلاب طائرة أمريكية في مطار تورنتو في كندا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2025
مجتمع
انقلاب طائرة ركاب أمريكية في كندا مخلفا عشرات الجرحى... فيديو
18 فبراير, 04:36 GMT
وأظهرت مشاهد متداولة لحظة هبوط الطائرة، بينما لا يزال المحرك يطلق ألسنة اللهب قبل أن تتوقف على المدرج. ووفقًا للتقارير الأولية، يُرجح أن يكون اصطدام الطائرة بسرب من الطيور هو السبب وراء اندلاع الحريق.
أجزاء من الثانية تفصل بين تصادم طائرتين... فيديو
انقلاب طائرة ركاب أمريكية في كندا مخلفا عشرات الجرحى... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала