https://sarabic.ae/20250303/أردوغان-لا-يمكن-حل-الأزمة-الأوكرانية-دون-إشراك-موسكو-وكييف-بالمفاوضات-1098359456.html
أردوغان: لا يمكن حل الأزمة الأوكرانية دون إشراك موسكو وكييف بالمفاوضات
أردوغان: لا يمكن حل الأزمة الأوكرانية دون إشراك موسكو وكييف بالمفاوضات
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أنه لا يمكن حل الأزمة الأوكرانية دون إشراك موسكو وكييف بالمفاوضات، مشيرا إلى أن الصيغ التي تتجاهل أحد طرفي... 03.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-03T18:00+0000
2025-03-03T18:00+0000
2025-03-03T18:00+0000
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وقال أردوغان: "نحن مستمرون في دعم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، ولكننا نعتقد أنه لا يمكن إيجاد حل من دون روسيا وأوكرانيا".وفي وقت سابق من اليوم، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن نظام كييف لا يريد السلام، وفي هذا الوضع من الواضح أن جهود واشنطن واستعداد موسكو وحدهما لن يكونا كافيين.بدوره، أفاد مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايك والتز، بأن إطالة أمد الصراع في أوكرانيا ليس سيناريو مقبولا بالنسبة لواشنطن.مصدر: تركيا مستعدة لاستضافة اجتماع على مستوى القادة بشأن أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250227/رئيسة-مجلس-الفيدرالية-الروسي-بحثنا-مع-أردوغان-أوضاع-أوكرانيا-وسوريا-والشرق-الأوسط-1098241858.html
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أردوغان: لا يمكن حل الأزمة الأوكرانية دون إشراك موسكو وكييف بالمفاوضات
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أنه لا يمكن حل الأزمة الأوكرانية دون إشراك موسكو وكييف بالمفاوضات، مشيرا إلى أن الصيغ التي تتجاهل أحد طرفي الصراع لن تنجح.
وقال أردوغان: "نحن مستمرون في دعم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، ولكننا نعتقد أنه لا يمكن إيجاد حل من دون روسيا وأوكرانيا".
وأضاف: "سعينا لإيجاد مخرج من الأزمة دون صب الزيت على النار وأظهرنا أن المفاوضات والمصالحة ممكنة رغم ظروف الحرب، الآن نشهد معا مدى واقعية وصحة هذه المقاربات".
وفي وقت سابق من اليوم، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن نظام كييف لا يريد السلام،
وفي هذا الوضع من الواضح أن جهود واشنطن واستعداد موسكو وحدهما لن يكونا كافيين.
وفي وقت لاحق، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصريحات فلاديمير زيلينسكي بأن نهاية الصراع في أوكرانيا لا تزال بعيدة، بأنه "التصريح الأسوأ" الذي لن تتسامح معه الولايات المتحدة بعد الآن.
بدوره، أفاد مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايك والتز، بأن إطالة أمد الصراع في أوكرانيا ليس سيناريو مقبولا بالنسبة لواشنطن.