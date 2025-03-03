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عدوان إسرائيلي يستهدف موقعا عسكريا على الساحل السوري
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أردوغان: لا يمكن حل الأزمة الأوكرانية دون إشراك موسكو وكييف بالمفاوضات
أردوغان: لا يمكن حل الأزمة الأوكرانية دون إشراك موسكو وكييف بالمفاوضات
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أنه لا يمكن حل الأزمة الأوكرانية دون إشراك موسكو وكييف بالمفاوضات، مشيرا إلى أن الصيغ التي تتجاهل أحد طرفي... 03.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-03T18:00+0000
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وقال أردوغان: "نحن مستمرون في دعم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، ولكننا نعتقد أنه لا يمكن إيجاد حل من دون روسيا وأوكرانيا".وفي وقت سابق من اليوم، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن نظام كييف لا يريد السلام، وفي هذا الوضع من الواضح أن جهود واشنطن واستعداد موسكو وحدهما لن يكونا كافيين.بدوره، أفاد مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايك والتز، بأن إطالة أمد الصراع في أوكرانيا ليس سيناريو مقبولا بالنسبة لواشنطن.مصدر: تركيا مستعدة لاستضافة اجتماع على مستوى القادة بشأن أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250227/رئيسة-مجلس-الفيدرالية-الروسي-بحثنا-مع-أردوغان-أوضاع-أوكرانيا-وسوريا-والشرق-الأوسط-1098241858.html
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أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

أردوغان: لا يمكن حل الأزمة الأوكرانية دون إشراك موسكو وكييف بالمفاوضات

18:00 GMT 03.03.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أنه لا يمكن حل الأزمة الأوكرانية دون إشراك موسكو وكييف بالمفاوضات، مشيرا إلى أن الصيغ التي تتجاهل أحد طرفي الصراع لن تنجح.
وقال أردوغان: "نحن مستمرون في دعم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، ولكننا نعتقد أنه لا يمكن إيجاد حل من دون روسيا وأوكرانيا".

وأضاف: "سعينا لإيجاد مخرج من الأزمة دون صب الزيت على النار وأظهرنا أن المفاوضات والمصالحة ممكنة رغم ظروف الحرب، الآن نشهد معا مدى واقعية وصحة هذه المقاربات".

رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي فالنتينا ماتفيينكو والرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اجتماع في أنقرة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2025
رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي: بحثنا مع أردوغان أوضاع أوكرانيا وسوريا والشرق الأوسط
27 فبراير, 18:10 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن نظام كييف لا يريد السلام، وفي هذا الوضع من الواضح أن جهود واشنطن واستعداد موسكو وحدهما لن يكونا كافيين.

وفي وقت لاحق، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصريحات فلاديمير زيلينسكي بأن نهاية الصراع في أوكرانيا لا تزال بعيدة، بأنه "التصريح الأسوأ" الذي لن تتسامح معه الولايات المتحدة بعد الآن.

بدوره، أفاد مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايك والتز، بأن إطالة أمد الصراع في أوكرانيا ليس سيناريو مقبولا بالنسبة لواشنطن.
مصدر: تركيا مستعدة لاستضافة اجتماع على مستوى القادة بشأن أوكرانيا
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