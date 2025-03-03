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https://sarabic.ae/20250303/حماس-إسرائيل-تدفع-لإعادة-الأمور-إلى-نقطة-الصفر-والانقلاب-على-الاتفاق-1098348109.html
"حماس": إسرائيل تدفع لإعادة الأمور إلى نقطة الصفر والانقلاب على الاتفاق
"حماس": إسرائيل تدفع لإعادة الأمور إلى نقطة الصفر والانقلاب على الاتفاق
سبوتنيك عربي
أكد القيادي في حركة "حماس" الفلسطينية، أسامة حمدان، اليوم الاثنين، التزام الحركة بالمضي قدما باتفاق وقف إطلاق نار وتبادل المحتجزين، والعبور إلى المرحلة... 03.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-03T13:52+0000
2025-03-03T13:52+0000
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وشدد في بيان رسمي أن "مجرم الحرب نتنياهو وحكومته يتحمّلان مسؤولية تعطيل المضي بالاتفاق، وإسرائيل تدفع بإعادة الأمور إلى نقطة الصفر والانقلاب على الاتفاق، من خلال طرح بدائل مثل تمديد المرحلة الأولى أو مرحلة وسيطة"، وفق وصفه.كما طالب حمدان بالضغط على إسرائيل للبدء بمفاوضات المرحلة الثانية، وكذلك بـ"حل عادل للقضية الفلسطينية يضمن حق تقرير المصير".وأعرب القيادي في حركة "حماس" عن استنكاره "الابتزاز الرخيص الذي يمارسه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وحكومته باستخدام المساعدات ورقة ضغط"، مطالبا بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة.ولفت أسامه حمدان إلى أن إسرائيل "خرقت الاتفاق بعدم السماح بإدخال 50 شاحنة وقود يوميا، وكذلك بمنع القطاع التجاري من استيراد الوقود بأنواعه، فضلا عن إدخالها 15 بيتا متنقلا فقط من أصل 65 ألفا متفقا عليها، وكذلك منعها إدخال مواد البناء والتشطيب لإعادة بناء المستشفيات".كما اتهم أسامة حمدان إسرائيل "بمنع إدخال معدات الدفاع المدني وتشغيل محطة الكهرباء، وتأخير الإفراج عن الدفعة الأخيرة من الأسرى في المرحلة الأولى أياما".وكان المتحدث باسم حركة "حماس" الفلسطينية، حازم قاسم، أكد أن المفاوضات مع الحركة بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة، "غير جارية حاليا"، مشيرا إلى أن "إسرائيل تتحمل مسؤولية عدم بدء هذه المفاوضات".وقال قاسم، في بيان، إن "إسرائيل تسعى إلى استعادة أسراها مع إمكانية استئناف العدوان على قطاع غزة"، متهمًا إسرائيل بـ"التهرب من التزاماتها بإنهاء الحرب والانسحاب الكامل من القطاع".وأضاف أن "تمديد المرحلة الأولى بالصيغة، التي تطرحها إسرائيل مرفوض من قبل حماس"، متهما إسرائيل بـ"محاولة إعادة الأمور إلى نقطة الصفر من خلال خلط الأوراق"، مؤكدًا أن "الحركة لن تقبل بأي صيغة تتناقض مع مصالح الشعب الفلسطيني".جاءت هذه التصريحات في ظل استمرار التوترات بين "حماس" وإسرائيل، حيث تسعى الأخيرة لاستعادة أسرى الحرب، بينما تؤكد "حماس" على "ضرورة إنهاء العدوان والانسحاب الكامل من غزة كـ"شرط لأي اتفاق مستقبلي".يشار إلى أنه مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق غزة، تُظهر التصريحات التي تتناقلها وسائل الإعلام الإسرائيلية لقادة ووزراء أعلنوا نيتهم عدم الانسحاب من محور فيلادلفيا الحدودي، أزمة جديدة ربما تعصف بالاتفاق.وكان وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، قال يوم الخميس الماضي، إن "إسرائيل لن تنسحب من محور فيلادلفيا إلا بشروط، أبرزها إعادة المختطفين وإسقاط حماس وإخلاء غزة من السلاح والسيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع".ويرى مراقبون أن الشروط والإجراءات الإسرائيلية، تؤكد محاولة عرقلتها بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تعني الانسحاب من كامل غزة، بيد أنها لا تعني العودة مجددًا للحرب.وكانت حركة "حماس" قد طالبت، يوم الجمعة الماضي، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للـ"التزام بدورها في الاتفاق معها بشكل كامل، والدخول الفوري في المرحلة الثانية منه دون أي تلكؤ أو مراوغة".
https://sarabic.ae/20250302/حماس-لن-نقبل-بتمديد-المرحلة-الأولى-من-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-1098329155.html
https://sarabic.ae/20250302/هل-وصلت-حماس-وإسرائيل-إلى-طريق-مسدود؟-أبرز-تصريحات-الجانبين-1098307689.html
https://sarabic.ae/20250302/حماس-ترد-على-المقترح-الأمريكي-بشأن-هدنة-رمضان-1098301859.html
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حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

"حماس": إسرائيل تدفع لإعادة الأمور إلى نقطة الصفر والانقلاب على الاتفاق

13:52 GMT 03.03.2025
© AP Photo / Malak Harb القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان
 القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2025
© AP Photo / Malak Harb
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أكد القيادي في حركة "حماس" الفلسطينية، أسامة حمدان، اليوم الاثنين، التزام الحركة بالمضي قدما باتفاق وقف إطلاق نار وتبادل المحتجزين، والعبور إلى المرحلة الثانية، مشيرا إلى أن "هناك محاولات مفضوحة لإسرائيل للتنصل من الاتفاق".
وشدد في بيان رسمي أن "مجرم الحرب نتنياهو وحكومته يتحمّلان مسؤولية تعطيل المضي بالاتفاق، وإسرائيل تدفع بإعادة الأمور إلى نقطة الصفر والانقلاب على الاتفاق، من خلال طرح بدائل مثل تمديد المرحلة الأولى أو مرحلة وسيطة"، وفق وصفه.
واعتبر أن "السبيل الوحيد لعودة أسرى الاحتلال الإسرائيلي هو الدخول الفوري في مفاوضات المرحلة الثانية"، مناشدا "الضامنين منع نتنياهو من القضاء على اتفاق وقف إطلاق النار".
كما طالب حمدان بالضغط على إسرائيل للبدء بمفاوضات المرحلة الثانية، وكذلك بـ"حل عادل للقضية الفلسطينية يضمن حق تقرير المصير".
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وأعرب القيادي في حركة "حماس" عن استنكاره "الابتزاز الرخيص الذي يمارسه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وحكومته باستخدام المساعدات ورقة ضغط"، مطالبا بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة.
واتهم إسرائيل "بتنفيذ 962 خرقا ميدانيا للمرحلة الأولى للاتفاق، واستمرارها في إغلاق معبر رفح أمام المدنيين في الاتجاهين".
ولفت أسامه حمدان إلى أن إسرائيل "خرقت الاتفاق بعدم السماح بإدخال 50 شاحنة وقود يوميا، وكذلك بمنع القطاع التجاري من استيراد الوقود بأنواعه، فضلا عن إدخالها 15 بيتا متنقلا فقط من أصل 65 ألفا متفقا عليها، وكذلك منعها إدخال مواد البناء والتشطيب لإعادة بناء المستشفيات".
كما اتهم أسامة حمدان إسرائيل "بمنع إدخال معدات الدفاع المدني وتشغيل محطة الكهرباء، وتأخير الإفراج عن الدفعة الأخيرة من الأسرى في المرحلة الأولى أياما".
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وكان المتحدث باسم حركة "حماس" الفلسطينية، حازم قاسم، أكد أن المفاوضات مع الحركة بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة، "غير جارية حاليا"، مشيرا إلى أن "إسرائيل تتحمل مسؤولية عدم بدء هذه المفاوضات".
وقال قاسم، في بيان، إن "إسرائيل تسعى إلى استعادة أسراها مع إمكانية استئناف العدوان على قطاع غزة"، متهمًا إسرائيل بـ"التهرب من التزاماتها بإنهاء الحرب والانسحاب الكامل من القطاع".
وأضاف أن "تمديد المرحلة الأولى بالصيغة، التي تطرحها إسرائيل مرفوض من قبل حماس"، متهما إسرائيل بـ"محاولة إعادة الأمور إلى نقطة الصفر من خلال خلط الأوراق"، مؤكدًا أن "الحركة لن تقبل بأي صيغة تتناقض مع مصالح الشعب الفلسطيني".
جاءت هذه التصريحات في ظل استمرار التوترات بين "حماس" وإسرائيل، حيث تسعى الأخيرة لاستعادة أسرى الحرب، بينما تؤكد "حماس" على "ضرورة إنهاء العدوان والانسحاب الكامل من غزة كـ"شرط لأي اتفاق مستقبلي".
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يشار إلى أنه مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق غزة، تُظهر التصريحات التي تتناقلها وسائل الإعلام الإسرائيلية لقادة ووزراء أعلنوا نيتهم عدم الانسحاب من محور فيلادلفيا الحدودي، أزمة جديدة ربما تعصف بالاتفاق.
وكان وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، قال يوم الخميس الماضي، إن "إسرائيل لن تنسحب من محور فيلادلفيا إلا بشروط، أبرزها إعادة المختطفين وإسقاط حماس وإخلاء غزة من السلاح والسيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع".
ويرى مراقبون أن الشروط والإجراءات الإسرائيلية، تؤكد محاولة عرقلتها بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تعني الانسحاب من كامل غزة، بيد أنها لا تعني العودة مجددًا للحرب.
وكانت حركة "حماس" قد طالبت، يوم الجمعة الماضي، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للـ"التزام بدورها في الاتفاق معها بشكل كامل، والدخول الفوري في المرحلة الثانية منه دون أي تلكؤ أو مراوغة".
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