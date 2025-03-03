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عدوان إسرائيلي يستهدف موقعا عسكريا على الساحل السوري
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عدوان إسرائيلي يستهدف موقعا عسكريا على الساحل السوري
عدوان إسرائيلي يستهدف موقعا عسكريا على الساحل السوري
سبوتنيك عربي
سمعت سلسلة من الانفجارات العنيفة، مساء اليوم الاثنين، بمحيط مدينة طرطوس على الساحل السوري غربي البلاد. 03.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-03T18:50+0000
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ونقل مراسل "سبوتنيك" عن مصادر محلية، أن "الانفجارات تعود لعدوان إسرائيلي، استهدف أحد المواقع العسكرية بمحيط مدينة طرطوس، حيث قامت طائرة إسرائيلية قادمة من جهة المياه الإقليمية، بدخول الأجواء السورية، واستهداف موقع عسكرية "كتيبة دفاع جوي" على طريق طرطوس بانياس بعدد من الصواريخ، ما أدى إلى اندلاع نيران في الموقع المستهدف".وبحسب المصادر، أصيب عدد من عناصر وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة السورية، والذين اتخذوا من الموقع العسكري المستهدف مقرا لهم منذ عدة أيام، حيث تم نقل المصابين إلى أحد مشافي مدينة طرطوس لتلقي العلاج.وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي شن هجوم على موقع عسكري لتخزين أسلحة تابع للنظام السوري السابق بمنطقة القرداحة في اللاذقية شمال غربي سوريا.وأضاف البيان أن "الجيش الإسرائيلي سيواصل مراقبة ما يحدث على الجبهة السورية وسيعمل كل ما يتطلب لحماية مواطني دولة إسرائيل".ومنذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق، بشار الأسد، نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي مئات الغارات الجوية والتي استهدفت مواقع ومطارات ومستودعات عسكرية في عدة محافظات سورية.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن يوم الأربعاء الماضي، عن استهداف مواقع عسكرية جنوبي سوريا تشمل مقرات ومواقع تحتوي على وسائل قتالية.وأضاف أن "وجود القوات والأصول العسكرية في الجزء الجنوبي من سوريا يشكل تهديدًا لمواطني إسرائيل. سيواصل جيش الدفاع الإسرائيلي العمل من أجل إزالة أي تهديد لمواطني دولة إسرائيل"رسالة مهمة من إسرائيل إلى الحكومة السورية الجديدة حول الأقلياتوزير الدفاع الإسرائيلي: محور فيلادلفيا سيبقى منطقة عازلة تماما كما هو الحال في لبنان وسوريا
https://sarabic.ae/20250302/8-أحداث-هزت-سوريا-خلال-أسبوع--1098322998.html
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حصري, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
حصري, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

عدوان إسرائيلي يستهدف موقعا عسكريا على الساحل السوري

18:50 GMT 03.03.2025 (تم التحديث: 19:05 GMT 03.03.2025)
© Sputnikعدوان إسرائيلي يستهدف موقع عسكري على الساحل السوري
عدوان إسرائيلي يستهدف موقع عسكري على الساحل السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2025
© Sputnik
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حصري
سمعت سلسلة من الانفجارات العنيفة، مساء اليوم الاثنين، بمحيط مدينة طرطوس على الساحل السوري غربي البلاد.
ونقل مراسل "سبوتنيك" عن مصادر محلية، أن "الانفجارات تعود لعدوان إسرائيلي، استهدف أحد المواقع العسكرية بمحيط مدينة طرطوس، حيث قامت طائرة إسرائيلية قادمة من جهة المياه الإقليمية، بدخول الأجواء السورية، واستهداف موقع عسكرية "كتيبة دفاع جوي" على طريق طرطوس بانياس بعدد من الصواريخ، ما أدى إلى اندلاع نيران في الموقع المستهدف".

وأفاد بعض أهالي مدينة طرطوس، بتلقيهم رسائل تحذيرية قبل الغارات الجوية بدقائق، يعتقد أن مصدر تلك الرسائل الجيش الإسرائيلي، حيث طالب المدنيين بالابتعاد عن مواقع المخربين، بحسب ما جاء في نص الرسالة، والتي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منها.

© Sputnikعدوان إسرائيلي يستهدف موقعا عسكريا على الساحل السوري
عدوان إسرائيلي يستهدف موقعا عسكريا على الساحل السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2025
عدوان إسرائيلي يستهدف موقعا عسكريا على الساحل السوري
© Sputnik
وبحسب المصادر، أصيب عدد من عناصر وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة السورية، والذين اتخذوا من الموقع العسكري المستهدف مقرا لهم منذ عدة أيام، حيث تم نقل المصابين إلى أحد مشافي مدينة طرطوس لتلقي العلاج.
مدينة دمشق القديمة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2025
8 أحداث هزت سوريا خلال أسبوع
أمس, 15:53 GMT
وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي شن هجوم على موقع عسكري لتخزين أسلحة تابع للنظام السوري السابق بمنطقة القرداحة في اللاذقية شمال غربي سوريا.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "شن الجيش الإسرائيلي هجوما قبل قليل على موقع عسكري تم استخدامه لتخزين وسائل قتالية تابعة للنظام السوري السابق بمنطقة القرداحة في سوريا".

وأضاف البيان أن "الجيش الإسرائيلي سيواصل مراقبة ما يحدث على الجبهة السورية وسيعمل كل ما يتطلب لحماية مواطني دولة إسرائيل".
علم السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2025
الخارجية السعودية تدين القصف الإسرائيلي على عدة مناطق في سوريا
26 فبراير, 22:58 GMT
ومنذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق، بشار الأسد، نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي مئات الغارات الجوية والتي استهدفت مواقع ومطارات ومستودعات عسكرية في عدة محافظات سورية.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن يوم الأربعاء الماضي، عن استهداف مواقع عسكرية جنوبي سوريا تشمل مقرات ومواقع تحتوي على وسائل قتالية.

وقال الجيش في بيان له: "خلال الساعات القليلة الماضية، هاجم جيش الدفاع الإسرائيلي أهدافًا عسكرية في جنوب سوريا، بما في ذلك مراكز قيادة ومواقع متعددة تحتوي على أسلحة".

وأضاف أن "وجود القوات والأصول العسكرية في الجزء الجنوبي من سوريا يشكل تهديدًا لمواطني إسرائيل. سيواصل جيش الدفاع الإسرائيلي العمل من أجل إزالة أي تهديد لمواطني دولة إسرائيل"
رسالة مهمة من إسرائيل إلى الحكومة السورية الجديدة حول الأقليات
وزير الدفاع الإسرائيلي: محور فيلادلفيا سيبقى منطقة عازلة تماما كما هو الحال في لبنان وسوريا
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