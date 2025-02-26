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مصر تدين الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية وتطالب بوقف التصعيد
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مصر تدين الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية وتطالب بوقف التصعيد
مصر تدين الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية وتطالب بوقف التصعيد
سبوتنيك عربي
أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها الشديدة للاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي السورية، معتبرة إياها تصعيدًا ممنهجًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي... 26.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-26T21:20+0000
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وجاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أكدت فيه أن هذه الاعتداءات تزيد من حدة التوتر والصراع في المنطقة، وتشكل انتهاكًا سافرًا لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها.طالبت مصر الأطراف الدولية الفاعلة ومجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياتهم في إلزام إسرائيل بوقف هذه التجاوزات، مؤكدة على ضرورة وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.وشددت الخارجية المصرية على أهمية انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية التي احتلتها مؤخرًا، وذلك في انتهاك لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، تمهيدًا لتحقيق الانسحاب الكامل من الأراضي السورية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك هضبة الجولان.وفي وقت سابق، نفذ سلاح الطيران الحربي الاسرائيلي، سلسلة من الغارات الجوية، والتي استهدفت مواقع لجيش سوريا الجديد في ريف دمشق ودرعا والقنيطرة، بعد أقل من 48 ساعة على التهديدات التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ، بأن إسرائيل ستمنع دخول أي من عناصر "هيئة تحرير الشام"، أو ما يسمى جيش سوريا الجديد، إلى جنوب سوريا.وقال عمر عقلة، أحد وجهاء المنطقة الجنوبية لـ"سبوتنيك": "المواقع التي تم استهدافها، ليل أمس الثلاثاء، هي مقرات عسكرية تابعة لجيش سوريا الجديد، وتحديدا في منطقة الكسوة جنوب العاصمة دمشق، ضمن موقع عسكري كان يعرف سابقا باسم الفرقة الأولى، ويوجد بداخله عدد من الدبابات والآليات العسكرية، حيث تم تدميرها بشكل كامل، بالإضافة إلى غارات أخرى استهدفت مقر اللواء 112 في محيط مدينة إزرع في ريف درعا، وعدة تلال استراتيجية في ريف القنيطرة، حيث تشير المعلومات، إلى مقتل عنصرين اثنين وإصابة آخرين من جيش سوريا الجديد".وأضاف: تزامنا مع الغارات الجوية، تم تسجيل توغل لأكثر من 50 آلية عسكرية إسرائيلية، باتجاه بلدة البكارة في ريف درعا الغربي، وقامت بتدمير كتيبة عسكرية بشكل كامل، كان يستخدمها جيش النظام السوري السابق.ونفى عقلة، جميع الأخبار التي تم تداولها حول توغل عسكري جديد للقوات الإسرائيلية خارج المنطقة العازلة، مؤكدا أن القوات التي دخلت إلى ريف درعا الغربي، انسحبت فجر اليوم الأربعاء.وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، استهداف مواقع عسكرية جنوبي سوريا تشمل مقرات ومواقع تحتوي على وسائل قتالية.وقال الجيش في بيان له: "خلال الساعات القليلة الماضية، هاجم جيش الدفاع الإسرائيلي أهدافًا عسكرية في جنوب سوريا، بما في ذلك مراكز قيادة ومواقع متعددة تحتوي على أسلحة".وأضاف أن "وجود القوات والأصول العسكرية في الجزء الجنوبي من سوريا يشكل تهديدًا لمواطني إسرائيل. سيواصل جيش الدفاع الإسرائيلي العمل من أجل إزالة أي تهديد لمواطني دولة إسرائيل".
https://sarabic.ae/20250226/حماس-تصدر-بيانا-بشأن-القصف-الإسرائيلي-على-سوريا-وتطالب-بتحرك-دولي-1098182103.html
https://sarabic.ae/20250225/الشرع-سوريا-عادت-إلى-أهلها-والأحداث-الجارية-عنوان-لمرحلة-تاريخية-جديدة--1098148127.html
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

مصر تدين الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية وتطالب بوقف التصعيد

21:20 GMT 26.02.2025 (تم التحديث: 21:39 GMT 26.02.2025)
© Sputnik . Ashraf Kamalوزارة الخارجية المصرية
وزارة الخارجية المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2025
© Sputnik . Ashraf Kamal
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أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها الشديدة للاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي السورية، معتبرة إياها تصعيدًا ممنهجًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وجاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أكدت فيه أن هذه الاعتداءات تزيد من حدة التوتر والصراع في المنطقة، وتشكل انتهاكًا سافرًا لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها.
طالبت مصر الأطراف الدولية الفاعلة ومجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياتهم في إلزام إسرائيل بوقف هذه التجاوزات، مؤكدة على ضرورة وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.
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وشددت الخارجية المصرية على أهمية انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية التي احتلتها مؤخرًا، وذلك في انتهاك لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، تمهيدًا لتحقيق الانسحاب الكامل من الأراضي السورية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك هضبة الجولان.
وفي وقت سابق، نفذ سلاح الطيران الحربي الاسرائيلي، سلسلة من الغارات الجوية، والتي استهدفت مواقع لجيش سوريا الجديد في ريف دمشق ودرعا والقنيطرة، بعد أقل من 48 ساعة على التهديدات التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ، بأن إسرائيل ستمنع دخول أي من عناصر "هيئة تحرير الشام"، أو ما يسمى جيش سوريا الجديد، إلى جنوب سوريا.
وقال عمر عقلة، أحد وجهاء المنطقة الجنوبية لـ"سبوتنيك": "المواقع التي تم استهدافها، ليل أمس الثلاثاء، هي مقرات عسكرية تابعة لجيش سوريا الجديد، وتحديدا في منطقة الكسوة جنوب العاصمة دمشق، ضمن موقع عسكري كان يعرف سابقا باسم الفرقة الأولى، ويوجد بداخله عدد من الدبابات والآليات العسكرية، حيث تم تدميرها بشكل كامل، بالإضافة إلى غارات أخرى استهدفت مقر اللواء 112 في محيط مدينة إزرع في ريف درعا، وعدة تلال استراتيجية في ريف القنيطرة، حيث تشير المعلومات، إلى مقتل عنصرين اثنين وإصابة آخرين من جيش سوريا الجديد".
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وأضاف: تزامنا مع الغارات الجوية، تم تسجيل توغل لأكثر من 50 آلية عسكرية إسرائيلية، باتجاه بلدة البكارة في ريف درعا الغربي، وقامت بتدمير كتيبة عسكرية بشكل كامل، كان يستخدمها جيش النظام السوري السابق.
ونفى عقلة، جميع الأخبار التي تم تداولها حول توغل عسكري جديد للقوات الإسرائيلية خارج المنطقة العازلة، مؤكدا أن القوات التي دخلت إلى ريف درعا الغربي، انسحبت فجر اليوم الأربعاء.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، استهداف مواقع عسكرية جنوبي سوريا تشمل مقرات ومواقع تحتوي على وسائل قتالية.
وقال الجيش في بيان له: "خلال الساعات القليلة الماضية، هاجم جيش الدفاع الإسرائيلي أهدافًا عسكرية في جنوب سوريا، بما في ذلك مراكز قيادة ومواقع متعددة تحتوي على أسلحة".
وأضاف أن "وجود القوات والأصول العسكرية في الجزء الجنوبي من سوريا يشكل تهديدًا لمواطني إسرائيل. سيواصل جيش الدفاع الإسرائيلي العمل من أجل إزالة أي تهديد لمواطني دولة إسرائيل".
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