https://sarabic.ae/20250304/الجيش-الإيراني-يتسلم-أول-دفعة-من-دبابات-سليمان-402-المعدلة-1098386632.html
الجيش الإيراني يتسلم أول دفعة من دبابات "سليمان-402" المعدلة
الجيش الإيراني يتسلم أول دفعة من دبابات "سليمان-402" المعدلة
سبوتنيك عربي
بدأ الجيش الإيراني بتسلم الدبابات القتالية الجديدة من طراز "سليمان 402"، وهي عبارة عن تطوير شامل للدبابات "إم 60" الأمريكية التي قدمتها الولايات المتحدة في... 04.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-04T15:21+0000
2025-03-04T15:21+0000
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وأفادت صحيفة أمريكية متخصصة بالشأن العسكري بأن الدبابة الإيرانية الجديدة تختلف جذريا عن نموذجها الأصلي الذي يعود إلى سبعينيات القرن الماضي، حيث تم تزويدها بوحدة قتالية متحكم فيها عن بعد وأجهزة الحماية الديناميكية المركبة.وأشارت الصحيفة إلى أن دبابة "سليمان – 402" لن تكون قادرة على المنافسة بشكل جدي مع الدبابات القتالية الرئيسية الحديثة العاملة في الخارج، لكنها يمكن أن تلعب دور العربة القتالية القادرة على دعم المشاة، بحسب ما جاء في الصحيفة. وأوضحت صحيفة "ميلتري ووتش" الأمريكية أن التحديث الجذري لدبابة "إم-60" الأمريكية أظهرت قدرة الصناعة الإيرانية على إنتاج مكونات الدبابة دون الاعتماد على استيراد قطع الغيار.تقرير: 6 أسلحة نووية تنتظر إشارة في إيرانوزير الخارجية الإسرائيلي: الخيار العسكري قد يكون ضروريا لمنع إيران من صنع أسلحة نووية
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إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
الجيش الإيراني يتسلم أول دفعة من دبابات "سليمان-402" المعدلة
بدأ الجيش الإيراني بتسلم الدبابات القتالية الجديدة من طراز "سليمان 402"، وهي عبارة عن تطوير شامل للدبابات "إم 60" الأمريكية التي قدمتها الولايات المتحدة في سبعينيات القرن الماضي.
وأفادت صحيفة أمريكية متخصصة بالشأن العسكري بأن الدبابة الإيرانية الجديدة تختلف جذريا عن نموذجها الأصلي الذي يعود إلى سبعينيات القرن الماضي، حيث تم تزويدها بوحدة قتالية متحكم فيها عن بعد وأجهزة الحماية الديناميكية المركبة.
وتابعت الصحيفة: أنه تم استبدال المدفع القديم ذو العيار 105 ملم بمدافع ذات ماسورة ملساء عيار 120 ملم أو 125 ملم، أما نظام قيادة النيران للدبابة الجديدة فيتضمن مستشعرات حديثة وحاسوبا باليستيا وأجهزة الرؤية الليلية، كما تم استبدال محرك الدبابة بمحرك أكثر قوة واقتصادا.
وأشارت الصحيفة إلى أن دبابة "سليمان – 402" لن تكون قادرة على المنافسة بشكل جدي مع الدبابات القتالية الرئيسية الحديثة العاملة في الخارج، لكنها يمكن أن تلعب دور العربة القتالية القادرة على دعم المشاة، بحسب ما جاء في الصحيفة.
وأوضحت صحيفة "ميلتري ووتش" الأمريكية أن التحديث الجذري لدبابة "إم-60" الأمريكية أظهرت قدرة الصناعة الإيرانية على إنتاج مكونات الدبابة
دون الاعتماد على استيراد قطع الغيار.