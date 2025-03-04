حفيد شارل ديغول: أوكرانيا استخدمت "كأداة لإثارة حرب ضد روسيا"

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ع الموجة مع ايلي
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جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:03 GMT
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
14:03 GMT
17 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
14:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بعيد "ماسلينتسا" لتوديع الشتاء واستقبال الصوم الكبير
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
15:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
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بلا قيود
خبير يوضح أسباب مقترح ماكرون وستارمر للحل في أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
بعد تعثر اتفاق غزة هل بات سيناريو الحرب الإقليمية أقرب لحل الأزمة
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ تركيا تسودها المصالحة والأخوة بين الأكراد والأتراك
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
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21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:23 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
10:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
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183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
14:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
14:50 GMT
10 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
15:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟
15:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد تعثر اتفاق غزة هل بات سيناريو الحرب الإقليمية أقرب لحل الأزمة
16:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ تركيا تسودها المصالحة والأخوة بين الأكراد والأتراك
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: قمة عربية طارئة تقترح فيها القاهرة إعمار غزة بدلا من تهجيرسكانها
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قمة القاهرة..مستقبل قطاع غزة و منع التهجير أهم الأولويات
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أمساليوم
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250304/حفيد-شارل-ديغول-أوكرانيا-استخدمت-كأداة-لإثارة-حرب-ضد-روسيا-1098393962.html
حفيد شارل ديغول: أوكرانيا استخدمت "كأداة لإثارة حرب ضد روسيا"
حفيد شارل ديغول: أوكرانيا استخدمت "كأداة لإثارة حرب ضد روسيا"
سبوتنيك عربي
أكد، بيير ديغول، حفيد شارل ديغول، أن أوكرانيا استخدمت "كأداة لإثارة حرب ضد روسيا"، مشيرا إلى أن اتفاقيات مينسك كانت تهدف "فقط إلى إعطاء أوكرانيا الوقت لإعادة... 04.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-04T20:46+0000
2025-03-04T20:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
أخبار العالم الآن
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وقال بيير ديغول لوكالة "سبوتنيك": "اتفاقيات مينسك التي تم توقيعها قبل 10 سنوات كانت "لعبة حمقاء" تهدف "فقط إلى إعطاء أوكرانيا الوقت لإعادة التسلح، واعترف بذلك المستشارة الألمانية السابقة، أنغيلا ميركل، والرئيس الفرنسي السابق، فرانسوا هولاند، لوسائل الإعلام في ذلك الوقت".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.إعلام: الجيش الأوكراني سيشعر بتأثير وقف المساعدات الأمريكية قريبا جداقوات حرس الحدود الأوكراني ترفض تنفيذ الأوامر والقتال في مقاطعة كورسك... فيديو
https://sarabic.ae/20250303/رئيس-الوزراء-البريطاني-أوروبا-ستواصل-تسليح-أوكرانيا-بعد-إحلال-السلام-1098356392.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن

حفيد شارل ديغول: أوكرانيا استخدمت "كأداة لإثارة حرب ضد روسيا"

20:46 GMT 04.03.2025
© Sputnik بيير ديغول، حفيد شارل ديغول
 بيير ديغول، حفيد شارل ديغول - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2025
© Sputnik
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أكد، بيير ديغول، حفيد شارل ديغول، أن أوكرانيا استخدمت "كأداة لإثارة حرب ضد روسيا"، مشيرا إلى أن اتفاقيات مينسك كانت تهدف "فقط إلى إعطاء أوكرانيا الوقت لإعادة التسلح".
وقال بيير ديغول لوكالة "سبوتنيك": "اتفاقيات مينسك التي تم توقيعها قبل 10 سنوات كانت "لعبة حمقاء" تهدف "فقط إلى إعطاء أوكرانيا الوقت لإعادة التسلح، واعترف بذلك المستشارة الألمانية السابقة، أنغيلا ميركل، والرئيس الفرنسي السابق، فرانسوا هولاند، لوسائل الإعلام في ذلك الوقت".

وأضاف أن فرنسا وألمانيا، بصفتهما ضامنتين لاتفاقيات مينسك، "كان من المفترض أن تحميا سكان دونباس من هجمات النظام الذي وضعته الإدارة الأمريكية في ذلك الوقت، والذي كان يهدف على وجه التحديد إلى تقليص أعداد هؤلاء السكان المؤيدين لروسيا في دونباس".

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وفلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2025
رئيس الوزراء البريطاني: أوروبا ستواصل تسليح أوكرانيا "بعد إحلال السلام"
أمس, 16:20 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
إعلام: الجيش الأوكراني سيشعر بتأثير وقف المساعدات الأمريكية قريبا جدا
قوات حرس الحدود الأوكراني ترفض تنفيذ الأوامر والقتال في مقاطعة كورسك... فيديو
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