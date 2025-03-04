https://sarabic.ae/20250304/حفيد-شارل-ديغول-أوكرانيا-استخدمت-كأداة-لإثارة-حرب-ضد-روسيا-1098393962.html
حفيد شارل ديغول: أوكرانيا استخدمت "كأداة لإثارة حرب ضد روسيا"
حفيد شارل ديغول: أوكرانيا استخدمت "كأداة لإثارة حرب ضد روسيا"
سبوتنيك عربي
أكد، بيير ديغول، حفيد شارل ديغول، أن أوكرانيا استخدمت "كأداة لإثارة حرب ضد روسيا"، مشيرا إلى أن اتفاقيات مينسك كانت تهدف "فقط إلى إعطاء أوكرانيا الوقت لإعادة... 04.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-04T20:46+0000
2025-03-04T20:46+0000
2025-03-04T20:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بيير ديغول لوكالة "سبوتنيك": "اتفاقيات مينسك التي تم توقيعها قبل 10 سنوات كانت "لعبة حمقاء" تهدف "فقط إلى إعطاء أوكرانيا الوقت لإعادة التسلح، واعترف بذلك المستشارة الألمانية السابقة، أنغيلا ميركل، والرئيس الفرنسي السابق، فرانسوا هولاند، لوسائل الإعلام في ذلك الوقت".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.إعلام: الجيش الأوكراني سيشعر بتأثير وقف المساعدات الأمريكية قريبا جداقوات حرس الحدود الأوكراني ترفض تنفيذ الأوامر والقتال في مقاطعة كورسك... فيديو
https://sarabic.ae/20250303/رئيس-الوزراء-البريطاني-أوروبا-ستواصل-تسليح-أوكرانيا-بعد-إحلال-السلام-1098356392.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن
حفيد شارل ديغول: أوكرانيا استخدمت "كأداة لإثارة حرب ضد روسيا"
حصري
أكد، بيير ديغول، حفيد شارل ديغول، أن أوكرانيا استخدمت "كأداة لإثارة حرب ضد روسيا"، مشيرا إلى أن اتفاقيات مينسك كانت تهدف "فقط إلى إعطاء أوكرانيا الوقت لإعادة التسلح".
وقال بيير ديغول لوكالة "سبوتنيك": "اتفاقيات مينسك التي تم توقيعها قبل 10 سنوات كانت "لعبة حمقاء" تهدف "فقط إلى إعطاء أوكرانيا الوقت لإعادة التسلح، واعترف بذلك المستشارة الألمانية السابقة، أنغيلا ميركل، والرئيس الفرنسي السابق، فرانسوا هولاند، لوسائل الإعلام في ذلك الوقت".
وأضاف أن فرنسا وألمانيا، بصفتهما ضامنتين لاتفاقيات مينسك، "كان من المفترض أن تحميا سكان دونباس من هجمات النظام الذي وضعته الإدارة الأمريكية في ذلك الوقت، والذي كان يهدف على وجه التحديد إلى تقليص أعداد هؤلاء السكان المؤيدين لروسيا في دونباس".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة
، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات
التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.