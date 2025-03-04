البرلمان العربي يسلم خطابا للجنائية الدولية ضد إسرائيل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:03 GMT
23 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:26 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
14:03 GMT
17 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
14:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بعيد "ماسلينتسا" لتوديع الشتاء واستقبال الصوم الكبير
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
15:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:00 GMT
59 د
بلا قيود
خبير يوضح أسباب مقترح ماكرون وستارمر للحل في أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
بعد تعثر اتفاق غزة هل بات سيناريو الحرب الإقليمية أقرب لحل الأزمة
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ تركيا تسودها المصالحة والأخوة بين الأكراد والأتراك
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:23 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
10:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
14:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
14:50 GMT
10 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
15:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟
15:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد تعثر اتفاق غزة هل بات سيناريو الحرب الإقليمية أقرب لحل الأزمة
16:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ تركيا تسودها المصالحة والأخوة بين الأكراد والأتراك
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: قمة عربية طارئة تقترح فيها القاهرة إعمار غزة بدلا من تهجيرسكانها
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قمة القاهرة..مستقبل قطاع غزة و منع التهجير أهم الأولويات
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250304/-البرلمان-العربي-يسلم-خطابا-للجنائية-الدولية-ضد-إسرائيل-1098391761.html
البرلمان العربي يسلم خطابا للجنائية الدولية ضد إسرائيل
البرلمان العربي يسلم خطابا للجنائية الدولية ضد إسرائيل
سبوتنيك عربي
سلم البرلمان العربي خطابا للمحكمة الجنائية الدولية أكد فيه أن البرلمان ماض في جمع الأدلة والوثائق اللازمة للجرائم المرتكبة من قبل الجيش الإسرائيلي بحق الشعب... 04.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-04T18:30+0000
2025-03-04T18:30+0000
العالم
أخبار العالم الآن
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
المحكمة الجنائية الدولية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/17/1093036217_0:291:3071:2018_1920x0_80_0_0_2bb670478d1fd6275a78c71085bf17e5.jpg
والتقى وفد البرلمان العربي، برئاسة نائب رئيس البرلمان أحمد الجبوري، وناصر أبو بكر نائب رئيس لجنة فلسطين بالبرلمان العربي، بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم علي خان، والفريق القانوني المساعد له.وبحسب البيان: "أعرب وفد البرلمان العربي عن رغبة البرلمان العربي في مشاركة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في إحدى جلسات البرلمان العربي للاستيضاح منه عن مسار القضية الفلسطينية في المحكمة الجنائية الدولية". وأوضح البيان أن "الزيارة جاءت في ضوء تشكيل البرلمان العربي فريقًا من أعضائه لإعداد شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، توثق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها الاحتلال خلال حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، على مدار 15 شهرًا" .روسيا وميانمار تعتزمان التصدي للدور المدمر للمحكمة الجنائية الدولية11 حكم إدانة خلال 23 عاما... هل نحتاج إلى المحكمة الجنائية الدولية؟
https://sarabic.ae/20250226/هل-تستطيع-الجنائية-الدولية-أن-تعمل-بكفاءة-في-ظل-العقوبات-الأمريكية-1098183408.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/17/1093036217_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ac83758549df895c0f2ebc0b5b064ec8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, المحكمة الجنائية الدولية
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, المحكمة الجنائية الدولية

البرلمان العربي يسلم خطابا للجنائية الدولية ضد إسرائيل

18:30 GMT 04.03.2025
© AP Photoالمحكمة الجنائية الدولية
المحكمة الجنائية الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
سلم البرلمان العربي خطابا للمحكمة الجنائية الدولية أكد فيه أن البرلمان ماض في جمع الأدلة والوثائق اللازمة للجرائم المرتكبة من قبل الجيش الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني المرابط في أرضه، مشيرا إلى أنه سيتم تسليمها للمحكمة في أقرب وقت ممكن.
والتقى وفد البرلمان العربي، برئاسة نائب رئيس البرلمان أحمد الجبوري، وناصر أبو بكر نائب رئيس لجنة فلسطين بالبرلمان العربي، بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم علي خان، والفريق القانوني المساعد له.

وجاء في بيان بيان البرلمان العربي: "استعرض وفد البرلمان العربي جهود البرلمان في دعم ومساندة القضية الفلسطينية، وإصداره قرار بتشكيل فريق معني بتقديم شكوى ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي الذي ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني".

المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2025
هل تستطيع الجنائية الدولية أن تعمل بكفاءة في ظل العقوبات الأمريكية؟
26 فبراير, 08:59 GMT
وبحسب البيان: "أعرب وفد البرلمان العربي عن رغبة البرلمان العربي في مشاركة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في إحدى جلسات البرلمان العربي للاستيضاح منه عن مسار القضية الفلسطينية في المحكمة الجنائية الدولية".
وأوضح البيان أن "الزيارة جاءت في ضوء تشكيل البرلمان العربي فريقًا من أعضائه لإعداد شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، توثق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها الاحتلال خلال حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، على مدار 15 شهرًا" .
روسيا وميانمار تعتزمان التصدي للدور المدمر للمحكمة الجنائية الدولية
11 حكم إدانة خلال 23 عاما... هل نحتاج إلى المحكمة الجنائية الدولية؟
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала