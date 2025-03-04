https://sarabic.ae/20250304/-البرلمان-العربي-يسلم-خطابا-للجنائية-الدولية-ضد-إسرائيل-1098391761.html
البرلمان العربي يسلم خطابا للجنائية الدولية ضد إسرائيل
البرلمان العربي يسلم خطابا للجنائية الدولية ضد إسرائيل
سبوتنيك عربي
سلم البرلمان العربي خطابا للمحكمة الجنائية الدولية أكد فيه أن البرلمان ماض في جمع الأدلة والوثائق اللازمة للجرائم المرتكبة من قبل الجيش الإسرائيلي بحق الشعب... 04.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-04T18:30+0000
2025-03-04T18:30+0000
2025-03-04T18:30+0000
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والتقى وفد البرلمان العربي، برئاسة نائب رئيس البرلمان أحمد الجبوري، وناصر أبو بكر نائب رئيس لجنة فلسطين بالبرلمان العربي، بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم علي خان، والفريق القانوني المساعد له.وبحسب البيان: "أعرب وفد البرلمان العربي عن رغبة البرلمان العربي في مشاركة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في إحدى جلسات البرلمان العربي للاستيضاح منه عن مسار القضية الفلسطينية في المحكمة الجنائية الدولية". وأوضح البيان أن "الزيارة جاءت في ضوء تشكيل البرلمان العربي فريقًا من أعضائه لإعداد شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، توثق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها الاحتلال خلال حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، على مدار 15 شهرًا" .روسيا وميانمار تعتزمان التصدي للدور المدمر للمحكمة الجنائية الدولية11 حكم إدانة خلال 23 عاما... هل نحتاج إلى المحكمة الجنائية الدولية؟
https://sarabic.ae/20250226/هل-تستطيع-الجنائية-الدولية-أن-تعمل-بكفاءة-في-ظل-العقوبات-الأمريكية-1098183408.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, المحكمة الجنائية الدولية
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, المحكمة الجنائية الدولية
البرلمان العربي يسلم خطابا للجنائية الدولية ضد إسرائيل
سلم البرلمان العربي خطابا للمحكمة الجنائية الدولية أكد فيه أن البرلمان ماض في جمع الأدلة والوثائق اللازمة للجرائم المرتكبة من قبل الجيش الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني المرابط في أرضه، مشيرا إلى أنه سيتم تسليمها للمحكمة في أقرب وقت ممكن.
والتقى وفد البرلمان العربي، برئاسة نائب رئيس البرلمان أحمد الجبوري، وناصر أبو بكر نائب رئيس لجنة فلسطين بالبرلمان العربي، بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم علي خان، والفريق القانوني المساعد له.
وجاء في بيان بيان البرلمان العربي: "استعرض وفد البرلمان العربي جهود البرلمان في دعم ومساندة القضية الفلسطينية، وإصداره قرار بتشكيل فريق معني بتقديم شكوى ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي الذي ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني".
وبحسب البيان: "أعرب وفد البرلمان العربي عن رغبة البرلمان العربي في مشاركة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في إحدى جلسات البرلمان العربي للاستيضاح منه عن مسار القضية الفلسطينية في المحكمة الجنائية الدولية".
وأوضح البيان أن "الزيارة جاءت في ضوء تشكيل البرلمان العربي فريقًا من أعضائه لإعداد شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، توثق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية
التي ارتكبها الاحتلال خلال حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، على مدار 15 شهرًا" .