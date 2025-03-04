https://sarabic.ae/20250304/-حماس-إسرائيل-تستهدف-المدنيين-الأبرياء-بحملات-التجويع-1098385818.html

" حماس": إسرائيل تستهدف المدنيين الأبرياء بحملات التجويع

" حماس": إسرائيل تستهدف المدنيين الأبرياء بحملات التجويع

سبوتنيك عربي

أكدت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المدنيين الأبرياء بحملات التجويع ويعمق معاناتهم الإنسانية لتحقيق أهداف سياسية. 04.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-04T15:05+0000

2025-03-04T15:05+0000

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ونشرت الحركة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، بيانا على وسائل التواصل الاجتماعي، ذكرت من خلاله أن "استمرار إغلاق الاحتلال لمعابر القطاع ومنع دخول المساعدات الإنسانية إمعان في انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار وجريمة حرب".وطالبت الحركة، المجتمع الدولي، بالتحرك الفوري لوقف الانتهاكات الممنهجة وغير المسبوقة للقانون الدولي والإنساني داخل قطاع غزة، وأنه على المجتمع الدولي محاسبة قادة الاحتلال باعتبارهم مجرمي حرب وفرض إدخال المساعدات ومواد الإغاثة".وتابعت الحركة في بيانها أنه "في ظل انعقاد القمة العربية الطارئة نتطلع إلى دور عربي فاعل ينهي المأساة الإنسانية التي صنعها الاحتلال".وفي السياق نفسه، دعت مسودة البيان الختامي للقمة العربية الطارئة في القاهرة، والتي تعقد اليوم الثلاثاء، إلى "دعوة المجتمع الدولي والمؤسسات المالية إلى تقديم دعم سريع للخطة المصرية بشأن إعادة إعمار قطاع غزة". وحسب مسودة البيان الختامي، تم اعتماد الخطة المصرية لمستقبل غزة، مؤكدة عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة في القاهرة خلال الشهر الجاري، ورحبت المسودة، "بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة قطاع غزة تحت إشراف السلطة الفلسطينية"، داعية لإجراء انتخابات بكافة المناطق الفلسطينية خلال عام واحد إذا توافرت الظروف المناسبة.وحذرت مسودة البيان الختامي للقمة العربية، من تهجير سكان قطاع غزة أو ضم أي من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبة بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية والسورية.وحصلت وكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق اليوم، على نسخة من خطة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة، التي ستطرح في القمة العربية في القاهرة، المقرر عقدها اليوم الثلاثاء.ونصت مسودة الخطة المصرية، على أن "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، وأن حل الدولتين هو الحل الأمثل من وجهة نظر المجتمع والقانون الدوليين".وحسب الخطة المصرية أيضا، سيتم تقديم مسار لإعادة إعمار قطاع غزة بتكلفة 53 مليار دولار، وتشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة لمدة 6 أشهر تمهيدا لعودة السلطة الفلسطينية.وأضافت أن "تنفيذ إعادة الإعمار يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالي وتوفير الأمن بما يحافظ على آفاق حل الدولتين"، داعية المجتمع الدولي إلى إيلاء اهتمامه لدعم جهود مصر وقطر والولايات المتحدة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار.وأكدت الخطة المصرية لغزة أن "مرحلة التعافي المبكر تستمر 6 أشهر وتكلف 3 مليارات دولار، وأن المرحلة الأولى من إعادة الإعمار تستمر لعامين بتكلفة 20 مليار دولار".كما أوضحت أن "المرحلة الثانية من إعادة الإعمار تستمر لعامين ونصف بـ30 مليار دولار"، مشيرة إلى إنشاء صندوق ائتماني بإشراف دولي يتم توجيه التعهدات المالية إليه وتنظيم مؤتمر دولي لحشد الدعم اللازم لإعمار غزة في القاهرة بأقرب وقت.

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