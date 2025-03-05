https://sarabic.ae/20250305/باحث-لـسبوتنيك-العرب-يملكون-أوراق-ضغط-لمنع-التهجير--1098416068.html

باحث لـ"سبوتنيك": العرب يملكون أوراق ضغط لمنع التهجير

باحث لـ"سبوتنيك": العرب يملكون أوراق ضغط لمنع التهجير

سبوتنيك عربي

اعتبر الباحث السياسي والأستاذ في العلاقات الدولية، الدكتور زكريا الغول، أن المشكلة ليست بإعادة إعمار غزة وإنما بنزع سلاح حركة "حماس"، و"السؤال هنا هل يوجد... 05.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-05T15:55+0000

2025-03-05T15:55+0000

2025-03-05T15:55+0000

أخبار فلسطين اليوم

تهجير

قطاع غزة

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الدكتور زكريا وفي حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، شدد على أنه لا يمكن طرح فكرة نزع السلاح في العلن و"حماس" كانت تحت وابل من القصف والدمار على مدى أكثر من عام، مؤكداً أن العرب هم من سيقومون بإعادة إعمار غزة وليس واشنطن.وعن ما يملكه العرب من أرواق ضغط لمنع التهجير، أشار ضيف "سبوتنيك" إلى أن مصر والأردن تحديداً يملكان ورقة الضغط من خلال إغلاق الحدود والمعابر أمام الفلسطينيين وعدم السماح بالتهجير، وهو ما قام به الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال الحرب غزة والتي انتقده عليه كثيرون ولكن في النهاية كان ضروري لمنع سكان غزة من التجهير.‏ورأى الدكتور زكريا أن ترامب يسعى إلى زيادة الموارد لبلده، ورغم تجذر العلاقات السعودية الأمريكية والعلاقة التاريخية بين البلدين، إلا أن الرياض تمتلك القدرة على إخراج دول الطوق من الطوق الذي فرض عليها من خلال زيادة المساعدات لمصر والأردن.وعن وجود لجنة إسناد وإدارة قطاع غزة، شدد الدكتور زكريا على ‏أن هذه اللجنة ضرورية لأن الجانب الفلسطيني يعاني من انقسام عامودي، وإمكانية إدارة الفلسطينيين أنفسهم قد تكون صعبة للغاية حالياً، معتبراً أن هذه اللجنة ضرورية لمساعدتهم في تخطي المرحلة الانتقالية وإمكانية إيجاد توافق سياسي بين الفريقين والتوافق على كيفية إدارة غزة والضفة الغربية، لافتا إلى أن هذه اللجنة أيضا ستساهم في سحب الذرائع من يد إسرائيل.

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أخبار فلسطين اليوم, تهجير, قطاع غزة