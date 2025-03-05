باحث لـ"سبوتنيك": العرب يملكون أوراق ضغط لمنع التهجير

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تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:23 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
10:42 GMT
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مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
14:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
14:50 GMT
10 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
15:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟
15:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد تعثر اتفاق غزة هل بات سيناريو الحرب الإقليمية أقرب لحل الأزمة
16:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ تركيا تسودها المصالحة والأخوة بين الأكراد والأتراك
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: قمة عربية طارئة تقترح فيها القاهرة إعمار غزة بدلا من تهجيرسكانها
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قمة القاهرة..مستقبل قطاع غزة و منع التهجير أهم الأولويات
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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مدار الليل والنهار
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الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
14:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
قمة القاهرة..مستقبل قطاع غزة و منع التهجير أهم الأولويات
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
15:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
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بلا قيود
خبير يوضح أهمية الوساطة الروسية بين إيران والولايات المتحدة
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لقاء سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20250305/باحث-لـسبوتنيك-العرب-يملكون-أوراق-ضغط-لمنع-التهجير--1098416068.html
باحث لـ"سبوتنيك": العرب يملكون أوراق ضغط لمنع التهجير
باحث لـ"سبوتنيك": العرب يملكون أوراق ضغط لمنع التهجير
سبوتنيك عربي
اعتبر الباحث السياسي والأستاذ في العلاقات الدولية، الدكتور زكريا الغول، أن المشكلة ليست بإعادة إعمار غزة وإنما بنزع سلاح حركة "حماس"، و"السؤال هنا هل يوجد... 05.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-05T15:55+0000
2025-03-05T15:55+0000
أخبار فلسطين اليوم
تهجير
قطاع غزة
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الدكتور زكريا وفي حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، شدد على أنه لا يمكن طرح فكرة نزع السلاح في العلن و"حماس" كانت تحت وابل من القصف والدمار على مدى أكثر من عام، مؤكداً أن العرب هم من سيقومون بإعادة إعمار غزة وليس واشنطن.وعن ما يملكه العرب من أرواق ضغط لمنع التهجير، أشار ضيف "سبوتنيك" إلى أن مصر والأردن تحديداً يملكان ورقة الضغط من خلال إغلاق الحدود والمعابر أمام الفلسطينيين وعدم السماح بالتهجير، وهو ما قام به الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال الحرب غزة والتي انتقده عليه كثيرون ولكن في النهاية كان ضروري لمنع سكان غزة من التجهير.‏ورأى الدكتور زكريا أن ترامب يسعى إلى زيادة الموارد لبلده، ورغم تجذر العلاقات السعودية الأمريكية والعلاقة التاريخية بين البلدين، إلا أن الرياض تمتلك القدرة على إخراج دول الطوق من الطوق الذي فرض عليها من خلال زيادة المساعدات لمصر والأردن.وعن وجود لجنة إسناد وإدارة قطاع غزة، شدد الدكتور زكريا على ‏أن هذه اللجنة ضرورية لأن الجانب الفلسطيني يعاني من انقسام عامودي، وإمكانية إدارة الفلسطينيين أنفسهم قد تكون صعبة للغاية حالياً، معتبراً أن هذه اللجنة ضرورية لمساعدتهم في تخطي المرحلة الانتقالية وإمكانية إيجاد توافق سياسي بين الفريقين والتوافق على كيفية إدارة غزة والضفة الغربية، لافتا إلى أن هذه اللجنة أيضا ستساهم في سحب الذرائع من يد إسرائيل.
https://sarabic.ae/20250304/مستشار-الرئيس-الفلسطيني-لـسبوتنيك-الموقف-العربي-الموحد-في-قمة-القاهرة-رسالة-قوية-ضد-مخطط-التهجير-1098391443.html
https://sarabic.ae/20250303/تصويت-برأيك-هل-يحق-لإسرائيل-انتقاد-منح-جائزة-أوسكار-لفيلم-حول-تهجير-الفلسطينيين؟--1098336803.html
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أخبار فلسطين اليوم, تهجير, قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم, تهجير, قطاع غزة

باحث لـ"سبوتنيك": العرب يملكون أوراق ضغط لمنع التهجير

15:55 GMT 05.03.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatآلاف الفلسطينيين النازحين يعودون إلى شمال قطاع غزة
آلاف الفلسطينيين النازحين يعودون إلى شمال قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
اعتبر الباحث السياسي والأستاذ في العلاقات الدولية، الدكتور زكريا الغول، أن المشكلة ليست بإعادة إعمار غزة وإنما بنزع سلاح حركة "حماس"، و"السؤال هنا هل يوجد استعداد لبناء القطاع مع وجود السلاح".
الدكتور زكريا وفي حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، شدد على أنه لا يمكن طرح فكرة نزع السلاح في العلن و"حماس" كانت تحت وابل من القصف والدمار على مدى أكثر من عام، مؤكداً أن العرب هم من سيقومون بإعادة إعمار غزة وليس واشنطن.

‏وأضاف: "الخطة العربية بصيغتها الحالية تحتاج إلى بعض التفاصيل غير المرتبطة حصراً بمن أطلق هذه الخطة ولكنها مرتبطة بالإسرائيلي والأمريكي، ونحن اعتدنا على إطلاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحات غير مقنعة ويعود لاحقا بتعديلها مع فريق عمله، لكن من الواضح أنه متمسك بمبادرته لناحية تهجير الفلسطينيين من غزة".

مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية، محمود الهباش - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2025
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ"سبوتنيك": الموقف العربي الموحد في قمة القاهرة رسالة قوية ضد مخطط التهجير
أمس, 18:22 GMT
وعن ما يملكه العرب من أرواق ضغط لمنع التهجير، أشار ضيف "سبوتنيك" إلى أن مصر والأردن تحديداً يملكان ورقة الضغط من خلال إغلاق الحدود والمعابر أمام الفلسطينيين وعدم السماح بالتهجير، وهو ما قام به الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال الحرب غزة والتي انتقده عليه كثيرون ولكن في النهاية كان ضروري لمنع سكان غزة من التجهير.

وتابع: "من أهم أدوات الضغط أيضا هو المال ومن بينها إعادة إعمار غزة التي ستتولاها الدول العربية، لكن مقابل ما يملكه العرب من أوراق ضغط، لدى أميركا أيضا الكثير من الأوراق أبرزها خفض المساعدات العسكرية لمصر والأمر نفسه بالنسبة إلى الأردن التي أصبحت محاصرة من كافة الاتجاهات لإكمال الطوق عليها وإجبارها على القبول بتهجير الفلسطينيين".

‏ورأى الدكتور زكريا أن ترامب يسعى إلى زيادة الموارد لبلده، ورغم تجذر العلاقات السعودية الأمريكية والعلاقة التاريخية بين البلدين، إلا أن الرياض تمتلك القدرة على إخراج دول الطوق من الطوق الذي فرض عليها من خلال زيادة المساعدات لمصر والأردن.
Церемония вручения премии Оскар в Лос-Анджелесе - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2025
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3 مارس, 08:52 GMT
وعن وجود لجنة إسناد وإدارة قطاع غزة، شدد الدكتور زكريا على ‏أن هذه اللجنة ضرورية لأن الجانب الفلسطيني يعاني من انقسام عامودي، وإمكانية إدارة الفلسطينيين أنفسهم قد تكون صعبة للغاية حالياً، معتبراً أن هذه اللجنة ضرورية لمساعدتهم في تخطي المرحلة الانتقالية وإمكانية إيجاد توافق سياسي بين الفريقين والتوافق على كيفية إدارة غزة والضفة الغربية، لافتا إلى أن هذه اللجنة أيضا ستساهم في سحب الذرائع من يد إسرائيل.
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