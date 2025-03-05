القوات المسلحة الملكية المغربية تقتني مروحيات "أباتشي"

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ترامب لحماس: أطلقوا سراح الرهائن الآن وإلا ستدفعون ثمنا وخيما لاحقا
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مساحة حرة
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ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟
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بعد تعثر اتفاق غزة هل بات سيناريو الحرب الإقليمية أقرب لحل الأزمة
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خبير: تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ تركيا تسودها المصالحة والأخوة بين الأكراد والأتراك
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خبير: قمة عربية طارئة تقترح فيها القاهرة إعمار غزة بدلا من تهجيرسكانها
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قمة القاهرة..مستقبل قطاع غزة و منع التهجير أهم الأولويات
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29 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:17 GMT
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قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
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مساحة حرة
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الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
14:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
قمة القاهرة..مستقبل قطاع غزة و منع التهجير أهم الأولويات
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
15:30 GMT
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ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
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خبير يوضح أهمية الوساطة الروسية بين إيران والولايات المتحدة
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لقاء سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20250305/-القوات-المسلحة-الملكية-المغربية-تقتني-مروحيات-أباتشي-1098423427.html
القوات المسلحة الملكية المغربية تقتني مروحيات "أباتشي"
القوات المسلحة الملكية المغربية تقتني مروحيات "أباتشي"
سبوتنيك عربي
استقبلت القوات المسلحة الملكية المغربية الدفعة الأولى من 6 مروحيات "أباتشي AH-64E"، وذلك في احتفال أقيم، اليوم الأربعاء، في القاعدة الجوية الأولى بمدينة سلا... 05.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-05T21:36+0000
2025-03-05T21:36+0000
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وذكرت صحيفة هسبريس، مساء اليوم الأربعاء، أنه بناء على تعليمات العاهل المغربي، الملك محمد السادس، ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية، أقيمت في القاعدة الجوية الأولى بسلا، مراسم استقبال الدفعة الأولى من 6 مروحيات قتالية من طراز أباتشي AH-64E".وجرت المراسم بحضور عدد كبير من المسؤولين المغاربة، بالإضافة إلى وفد أمريكي برئاسة الجنرال مايكل لانغلي، قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم)، وإيمي كوترونا، القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالرباط.وجاءت عملية اقتناء مروحيات "الأباتشي" في إطار التوجيهات الملكية المغربية والتي تهدف إلى تحديث القوات المسلحة الملكية.وأشارت القوات المسلحة الملكية المغربية في بيان لها إلى أن "هذا البرنامج يعكس مستوى التعاون والشراكة الاستراتيجية بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية في مجالي الأمن والدفاع، كما يسهم في تعزيز القدرات الدفاعية للقوات المسلحة الملكية".وتوقعت صحيفة "هسبريس"، في الثاني والعشرين من فبراير/شباط الماضي، تسريع عملية الإعلان الرسمي عن الرغبة في شراء المملكة للطائرة المقاتلة "إف 35" خلال ولاية الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب.وأكدت أن "المغرب يطمح لامتلاك هذه الطائرة، ورغم أن إسرائيل تحرص على عدم وجودها لدى أي دولة في المنطقة حفاظًا على تفوقها الجوي، إلا أن ذلك غير مطروح بالنسبة للمغرب".
https://sarabic.ae/20250221/على-الرغم-من-أعطالها-دولة-عربية-تقترب-من-الحصول-على-إف-35-1098038382.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار

القوات المسلحة الملكية المغربية تقتني مروحيات "أباتشي"

21:36 GMT 05.03.2025
© flickr.com / Gonzalo Alonsoمروحية أباتشي
مروحية أباتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2025
© flickr.com / Gonzalo Alonso
تابعنا عبر
استقبلت القوات المسلحة الملكية المغربية الدفعة الأولى من 6 مروحيات "أباتشي AH-64E"، وذلك في احتفال أقيم، اليوم الأربعاء، في القاعدة الجوية الأولى بمدينة سلا المغربية.
وذكرت صحيفة هسبريس، مساء اليوم الأربعاء، أنه بناء على تعليمات العاهل المغربي، الملك محمد السادس، ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية، أقيمت في القاعدة الجوية الأولى بسلا، مراسم استقبال الدفعة الأولى من 6 مروحيات قتالية من طراز أباتشي AH-64E".
حوادث إف 35 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2025
على الرغم من أعطالها... دولة عربية تقترب من الحصول على "إف-35"
21 فبراير, 13:06 GMT
وجرت المراسم بحضور عدد كبير من المسؤولين المغاربة، بالإضافة إلى وفد أمريكي برئاسة الجنرال مايكل لانغلي، قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم)، وإيمي كوترونا، القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالرباط.
وجاءت عملية اقتناء مروحيات "الأباتشي" في إطار التوجيهات الملكية المغربية والتي تهدف إلى تحديث القوات المسلحة الملكية.
وأشارت القوات المسلحة الملكية المغربية في بيان لها إلى أن "هذا البرنامج يعكس مستوى التعاون والشراكة الاستراتيجية بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية في مجالي الأمن والدفاع، كما يسهم في تعزيز القدرات الدفاعية للقوات المسلحة الملكية".
وتوقعت صحيفة "هسبريس"، في الثاني والعشرين من فبراير/شباط الماضي، تسريع عملية الإعلان الرسمي عن الرغبة في شراء المملكة للطائرة المقاتلة "إف 35" خلال ولاية الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب.
وأكدت أن "المغرب يطمح لامتلاك هذه الطائرة، ورغم أن إسرائيل تحرص على عدم وجودها لدى أي دولة في المنطقة حفاظًا على تفوقها الجوي، إلا أن ذلك غير مطروح بالنسبة للمغرب".
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