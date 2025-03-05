https://sarabic.ae/20250305/-القوات-المسلحة-الملكية-المغربية-تقتني-مروحيات-أباتشي-1098423427.html

القوات المسلحة الملكية المغربية تقتني مروحيات "أباتشي"

القوات المسلحة الملكية المغربية تقتني مروحيات "أباتشي"

سبوتنيك عربي

استقبلت القوات المسلحة الملكية المغربية الدفعة الأولى من 6 مروحيات "أباتشي AH-64E"، وذلك في احتفال أقيم، اليوم الأربعاء، في القاعدة الجوية الأولى بمدينة سلا... 05.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-05T21:36+0000

2025-03-05T21:36+0000

2025-03-05T21:36+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار المغرب اليوم

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102189/97/1021899713_2:0:998:560_1920x0_80_0_0_68071e42b2787d3a7f2c0c8f7c523b2e.jpg

وذكرت صحيفة هسبريس، مساء اليوم الأربعاء، أنه بناء على تعليمات العاهل المغربي، الملك محمد السادس، ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية، أقيمت في القاعدة الجوية الأولى بسلا، مراسم استقبال الدفعة الأولى من 6 مروحيات قتالية من طراز أباتشي AH-64E".وجرت المراسم بحضور عدد كبير من المسؤولين المغاربة، بالإضافة إلى وفد أمريكي برئاسة الجنرال مايكل لانغلي، قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم)، وإيمي كوترونا، القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالرباط.وجاءت عملية اقتناء مروحيات "الأباتشي" في إطار التوجيهات الملكية المغربية والتي تهدف إلى تحديث القوات المسلحة الملكية.وأشارت القوات المسلحة الملكية المغربية في بيان لها إلى أن "هذا البرنامج يعكس مستوى التعاون والشراكة الاستراتيجية بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية في مجالي الأمن والدفاع، كما يسهم في تعزيز القدرات الدفاعية للقوات المسلحة الملكية".وتوقعت صحيفة "هسبريس"، في الثاني والعشرين من فبراير/شباط الماضي، تسريع عملية الإعلان الرسمي عن الرغبة في شراء المملكة للطائرة المقاتلة "إف 35" خلال ولاية الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب.وأكدت أن "المغرب يطمح لامتلاك هذه الطائرة، ورغم أن إسرائيل تحرص على عدم وجودها لدى أي دولة في المنطقة حفاظًا على تفوقها الجوي، إلا أن ذلك غير مطروح بالنسبة للمغرب".

https://sarabic.ae/20250221/على-الرغم-من-أعطالها-دولة-عربية-تقترب-من-الحصول-على-إف-35-1098038382.html

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار المغرب اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار