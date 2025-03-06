https://sarabic.ae/20250306/بوتين-يوقع-مرسوما-بتعيين-ألكسندر-دارتشييف-سفيرا-لروسيا-لدى-الولايات-المتحدة-الأمريكية--1098427409.html

بوتين يوقع مرسوما بتعيين ألكسندر دارتشييف سفيرا لروسيا لدى الولايات المتحدة الأمريكية

بوتين يوقع مرسوما بتعيين ألكسندر دارتشييف سفيرا لروسيا لدى الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مرسوما بتعيين ألكسندر دارتشييف سفيرا لروسيا لدى الولايات المتحدة الأمريكية. 06.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-06T07:15+0000

2025-03-06T07:15+0000

2025-03-06T07:58+0000

روسيا

واشنطن

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وجاء في المرسوم الذي نشر على الموقع الرسمي للوثائق القانونية في روسيا: "تعيين ألكسندر دارتشييف سفيرا فوق العادة ومفوضا لروسيا لدى الولايات المتحدة الأمريكية ومراقبا دائما لروسيا لدى منظمة الدول الأمريكية في واشنطن والولايات المتحدة الأمرسكية".وكان دارتشييف قد شغل سابقا منصب مدير إدارة شمال الأطلسي بوزارة الخارجية الروسية.كشفت وزارة الخارجية الروسية، نهاية شهر فبراير الماضي، عن تفاصيل اجتماع الوفدين الروسي والأمريكي في إسطنبول.وجاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "وفقًا لتعليمات رؤساء إدارات السياسة الخارجية، تمت مناقشة سبل التغلب على العديد من "التوترات" الموروثة من الإدارات الأمريكية السابقة بالتفصيل. وتم الاتفاق على خطوات مشتركة لضمان التمويل غير المقيد لأنشطة البعثات الدبلوماسية الروسية والولايات المتحدة على أساس متبادل وخلق الظروف المناسبة للدبلوماسيين لأداء واجباتهم الرسمية".وذكر التقرير أن الوفد الروسي في المفاوضات كان ممثلا بمدير إدارة شمال الأطلسي في وزارة الخارجية الروسية ألكسندر دارتشييف.وانعقد في إسطنبول، يوم أمس الخميس، لقاء روسي أمريكي مخصص لبحث "التوترات" في العلاقات الثنائية والمشاكل في عمل السفارتين في موسكو وواشنطن.الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لمواصلة المحادثات العملية مع واشنطن وترحب بتغيير لهجتهاأمريكا تعد مشروع قرار جديد للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا دون أي خطاب معاد لروسيا

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