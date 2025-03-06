https://sarabic.ae/20250306/بوتين-يوقع-مرسوما-بتعيين-ألكسندر-دارتشييف-سفيرا-لروسيا-لدى-الولايات-المتحدة-الأمريكية--1098427409.html
بوتين يوقع مرسوما بتعيين ألكسندر دارتشييف سفيرا لروسيا لدى الولايات المتحدة الأمريكية
بوتين يوقع مرسوما بتعيين ألكسندر دارتشييف سفيرا لروسيا لدى الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مرسوما بتعيين ألكسندر دارتشييف سفيرا لروسيا لدى الولايات المتحدة الأمريكية. 06.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-06T07:15+0000
2025-03-06T07:15+0000
2025-03-06T07:58+0000
روسيا
واشنطن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103216/25/1032162588_0:18:2805:1596_1920x0_80_0_0_1dae1cef9514d267cd81c851afd36fbd.jpg
وجاء في المرسوم الذي نشر على الموقع الرسمي للوثائق القانونية في روسيا: "تعيين ألكسندر دارتشييف سفيرا فوق العادة ومفوضا لروسيا لدى الولايات المتحدة الأمريكية ومراقبا دائما لروسيا لدى منظمة الدول الأمريكية في واشنطن والولايات المتحدة الأمرسكية".وكان دارتشييف قد شغل سابقا منصب مدير إدارة شمال الأطلسي بوزارة الخارجية الروسية.كشفت وزارة الخارجية الروسية، نهاية شهر فبراير الماضي، عن تفاصيل اجتماع الوفدين الروسي والأمريكي في إسطنبول.وجاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "وفقًا لتعليمات رؤساء إدارات السياسة الخارجية، تمت مناقشة سبل التغلب على العديد من "التوترات" الموروثة من الإدارات الأمريكية السابقة بالتفصيل. وتم الاتفاق على خطوات مشتركة لضمان التمويل غير المقيد لأنشطة البعثات الدبلوماسية الروسية والولايات المتحدة على أساس متبادل وخلق الظروف المناسبة للدبلوماسيين لأداء واجباتهم الرسمية".وذكر التقرير أن الوفد الروسي في المفاوضات كان ممثلا بمدير إدارة شمال الأطلسي في وزارة الخارجية الروسية ألكسندر دارتشييف.وانعقد في إسطنبول، يوم أمس الخميس، لقاء روسي أمريكي مخصص لبحث "التوترات" في العلاقات الثنائية والمشاكل في عمل السفارتين في موسكو وواشنطن.الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لمواصلة المحادثات العملية مع واشنطن وترحب بتغيير لهجتهاأمريكا تعد مشروع قرار جديد للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا دون أي خطاب معاد لروسيا
https://sarabic.ae/20250226/الكرملين-روسيا-لا-تزال-مهتمة-بمشاريع-التعاون-الاقتصادي-مع-أمريكا-في-مختلف-المجالات-1098187618.html
واشنطن
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103216/25/1032162588_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_72b8cc2cc0a439b5787e14e7821ee4f2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, واشنطن
بوتين يوقع مرسوما بتعيين ألكسندر دارتشييف سفيرا لروسيا لدى الولايات المتحدة الأمريكية
07:15 GMT 06.03.2025 (تم التحديث: 07:58 GMT 06.03.2025)
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مرسوما بتعيين ألكسندر دارتشييف سفيرا لروسيا لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
وجاء في المرسوم الذي نشر على الموقع الرسمي للوثائق القانونية في روسيا: "تعيين ألكسندر دارتشييف سفيرا فوق العادة ومفوضا لروسيا لدى الولايات المتحدة الأمريكية ومراقبا دائما لروسيا لدى منظمة الدول الأمريكية في واشنطن والولايات المتحدة الأمرسكية".
وكان دارتشييف قد شغل سابقا منصب مدير إدارة شمال الأطلسي بوزارة الخارجية الروسية.
كشفت وزارة الخارجية الروسية، نهاية شهر فبراير الماضي، عن تفاصيل اجتماع الوفدين الروسي والأمريكي في إسطنبول.
وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن وفدي روسيا والولايات المتحدة اتفقا خلال اللقاء في إسطنبول على خطوات مشتركة لضمان التمويل غير المقيد لأنشطة البعثات الدبلوماسية.
وجاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "وفقًا لتعليمات رؤساء إدارات السياسة الخارجية، تمت مناقشة سبل التغلب على العديد من "التوترات" الموروثة من الإدارات الأمريكية السابقة
بالتفصيل. وتم الاتفاق على خطوات مشتركة لضمان التمويل غير المقيد لأنشطة البعثات الدبلوماسية الروسية والولايات المتحدة على أساس متبادل وخلق الظروف المناسبة للدبلوماسيين لأداء واجباتهم الرسمية".
وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن الطرفين تطرقا أيضا إلى القضايا المتعلقة بالممتلكات الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة في سياق إعادة ستة عقارات إلى الجانب الروسي "تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني في الفترة من "2016-2018".
وذكر التقرير أن الوفد الروسي في المفاوضات كان ممثلا بمدير إدارة شمال الأطلسي في وزارة الخارجية الروسية ألكسندر دارتشييف.
وأوضحت الخارجية الروسية أن "الجانبين أكدا بشكل خاص على ضرورة التوصل إلى نتائج عملية تهدف إلى تهيئة الظروف لتحسين العلاقات الثنائية، بما يخدم مصالح شعبي بلدينا. وطلب الجانب الأمريكي بشكل ملموس النظر في إمكانية استعادة حركة الطيران المباشر. وكانت المناقشات جوهرية وعملية. وتم الاتفاق على مواصلة الحوار من خلال هذه القناة".
وانعقد في إسطنبول، يوم أمس الخميس، لقاء روسي أمريكي
مخصص لبحث "التوترات" في العلاقات الثنائية والمشاكل في عمل السفارتين في موسكو وواشنطن.